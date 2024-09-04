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وزارة العدل الأمريكية توجه عدة اتهامات بالارهاب لقادة في حركة (حماس)

9/4/2024 12:09:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 9 (كونا) -- وجهت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء عدة اتهامات "بالارهاب" لثلاثة من قادة حركة (حماس) الفلسطينية بشأن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتتضمن لائحة الاتهام التي كشفت عنها وزارة العدل "التآمر لقتل مواطنين أمريكيين واختطاف عدد من المدنيين بينهم مواطنون أمريكيون" حسب بيان للوزارة.
وتعد لائحة الاتهام هذه أول خطوة جنائية من قبل وزارة العدل الأمريكية على صلة بهجوم السابع من أكتوبر والذي على إثره شن الاحتلال الاسرائيلي حربا على غزة لا تزال مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.
ويأتي توجيه وزارة العدل الأمريكية تهما لقادة في (حماس) عقب مصرع الرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين في غزة وهو ما دفع عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تجديد التعهد بمحاسبة قيادات في الحركة الفلسطينية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع إن وفاة بولين "مأساوية" وتابع "لا تخطئوا فستدفع قيادات (حماس) ثمن هذه الجرائم". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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