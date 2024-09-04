وزارة العدل الأمريكية توجه عدة اتهامات بالارهاب لقادة في حركة (حماس)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 3 - 9 (كونا) -- وجهت وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء عدة اتهامات "بالارهاب" لثلاثة من قادة حركة (حماس) الفلسطينية بشأن الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وتتضمن لائحة الاتهام التي كشفت عنها وزارة العدل "التآمر لقتل مواطنين أمريكيين واختطاف عدد من المدنيين بينهم مواطنون أمريكيون" حسب بيان للوزارة.
وتعد لائحة الاتهام هذه أول خطوة جنائية من قبل وزارة العدل الأمريكية على صلة بهجوم السابع من أكتوبر والذي على إثره شن الاحتلال الاسرائيلي حربا على غزة لا تزال مستمرة منذ أكثر من 10 أشهر.
ويأتي توجيه وزارة العدل الأمريكية تهما لقادة في (حماس) عقب مصرع الرهينة الإسرائيلي الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين في غزة وهو ما دفع عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تجديد التعهد بمحاسبة قيادات في الحركة الفلسطينية.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال عطلة نهاية الأسبوع إن وفاة بولين "مأساوية" وتابع "لا تخطئوا فستدفع قيادات (حماس) ثمن هذه الجرائم". (النهاية)
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