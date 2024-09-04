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(وول ستريت).. هبوط جماعي للأسهم الأمريكية في أولى تداولاتها للشهر الجاري

9/4/2024 12:09:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 3 - 9 (كونا) -- تراجعت الأسهم الأمريكية في تداولات بورصة (وول ستريت) اليوم الثلاثاء مسجلة خسارات بمطلع سبتمبر وذلك في ظل البيانات الاقتصادية الجديدة التي أثارت مخاوف حول صحة الاقتصاد.
وانخفض كل من مؤشر (داو جونز الصناعي) 15ر626 نقطة أو 51ر1 بالمئة ومؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 47ر119 نقطة أو 12ر2 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) 33ر577 نقطة أو 26ر3 بالمئة.
وعانت الأسهم من ضغوط هبوطية وأهمها أسهم شركة إنفيديا (رائدة الذكاء الاصطناعي) التي استحوذت على اهتمام المستثمرين لأكثر من عام وانخفض سهمها بأكثر من 4 بالمئة.
ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت المخاوف في (وول ستريت) من ركود محتمل على ضوء توقعات بقدوم شهر صعب أمام المستثمرين بعد شهر أغسطس القوي والمتقلب.
ويشهد هذا الأسبوع تدفق سلسلة من التقارير الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مدى خفض مجلس الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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