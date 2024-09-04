(وول ستريت).. هبوط جماعي للأسهم الأمريكية في أولى تداولاتها للشهر الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 3 - 9 (كونا) -- تراجعت الأسهم الأمريكية في تداولات بورصة (وول ستريت) اليوم الثلاثاء مسجلة خسارات بمطلع سبتمبر وذلك في ظل البيانات الاقتصادية الجديدة التي أثارت مخاوف حول صحة الاقتصاد.
وانخفض كل من مؤشر (داو جونز الصناعي) 15ر626 نقطة أو 51ر1 بالمئة ومؤشر (ستاندرد آند بورز 500) بواقع 47ر119 نقطة أو 12ر2 بالمئة ومؤشر (ناسداك المركب) 33ر577 نقطة أو 26ر3 بالمئة.
وعانت الأسهم من ضغوط هبوطية وأهمها أسهم شركة إنفيديا (رائدة الذكاء الاصطناعي) التي استحوذت على اهتمام المستثمرين لأكثر من عام وانخفض سهمها بأكثر من 4 بالمئة.
ويأتي ذلك بعد أن ارتفعت المخاوف في (وول ستريت) من ركود محتمل على ضوء توقعات بقدوم شهر صعب أمام المستثمرين بعد شهر أغسطس القوي والمتقلب.
ويشهد هذا الأسبوع تدفق سلسلة من التقارير الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على مدى خفض مجلس الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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