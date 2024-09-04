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الولايات المتحدة: لا زلنا نعمل على اقتراح يضمن وقف إطلاق النار في غزة والافراج عن الرهتئن

9/4/2024 12:09:04 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أنها لا تزال تعمل على اقتراح من شأنه ضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة وتقديم إغاثة لسكان القطاع وكذلك وقف القتال.
وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة "ولا نزال منخرطين بنشاط في هذه الجهود".
وأضاف كيربي أن الرئيس جو بايدن "يشارك شخصيا في العمل مع فريقنا ومع القادة بجميع أنحاء العالم لتأمين هذا الاتفاق وهذا ما نركز عليه".
وتحدث عن استمرار المشاورات مع قطر ومصر والاحتلال الإسرائيلي "وبطبيعة الحال فإن قطر ومصر على اتصال مع حماس وسنبذل ما في وسعنا لإنجاز الصفقة". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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