الولايات المتحدة: لا زلنا نعمل على اقتراح يضمن وقف إطلاق النار في غزة والافراج عن الرهتئن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 3 - 9 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء أنها لا تزال تعمل على اقتراح من شأنه ضمان إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة وتقديم إغاثة لسكان القطاع وكذلك وقف القتال.
وقال مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين إن الإدارة الأمريكية تعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف الثلاثة "ولا نزال منخرطين بنشاط في هذه الجهود".
وأضاف كيربي أن الرئيس جو بايدن "يشارك شخصيا في العمل مع فريقنا ومع القادة بجميع أنحاء العالم لتأمين هذا الاتفاق وهذا ما نركز عليه".
وتحدث عن استمرار المشاورات مع قطر ومصر والاحتلال الإسرائيلي "وبطبيعة الحال فإن قطر ومصر على اتصال مع حماس وسنبذل ما في وسعنا لإنجاز الصفقة". (النهاية)
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