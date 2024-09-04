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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

9/4/2024 12:09:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط نحو 24 كيلوغراما من المخدرات المتنوعة ونحو 28500 حبة من المؤثرات العقلية و6 أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية تورط فيها 7 متهمين.

بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تفيد بأن النائب العام في محكمة التمييز القاضي جمال الحجار أوقف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد التحقيق معه في قصر العدل بملف شركة (أوبتيموم).

باريس - السلطات الفرنسية تعلن أن 12 شخصا لقوا حتفهم إثر غرق سفينة كانوا على متنها أثناء محاولة عبور بحر المانش.


واشنطن - القضاء الفنزويلي يصدر مذكرة اعتقال بحق مرشح المعارضة للرئاسة إدموندو غونزاليس وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد.

إسلام أباد - تسعة أشخاص يلقون مصرعهم في حوادث سببتها غزارة الأمطار الموسمية التي يتواصل هطولها على باكستان منذ نحو شهر. (النهاية ر ج

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