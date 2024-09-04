موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط نحو 24 كيلوغراما من المخدرات المتنوعة ونحو 28500 حبة من المؤثرات العقلية و6 أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة ومبالغ مالية تورط فيها 7 متهمين.
بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تفيد بأن النائب العام في محكمة التمييز القاضي جمال الحجار أوقف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بعد التحقيق معه في قصر العدل بملف شركة (أوبتيموم).
باريس - السلطات الفرنسية تعلن أن 12 شخصا لقوا حتفهم إثر غرق سفينة كانوا على متنها أثناء محاولة عبور بحر المانش.
واشنطن - القضاء الفنزويلي يصدر مذكرة اعتقال بحق مرشح المعارضة للرئاسة إدموندو غونزاليس وسط أزمة سياسية تعصف بالبلاد.
إسلام أباد - تسعة أشخاص يلقون مصرعهم في حوادث سببتها غزارة الأمطار الموسمية التي يتواصل هطولها على باكستان منذ نحو شهر. (النهاية ر ج
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