زين البحرين تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لبرنامج عروض Zain Delights بشراكة مع SAVUR

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفلت‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخراً‭ ‬بالذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لبرنامج‭ ‬عروض‭ ‬ Zain ‭ ‬ Delights ،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬تطبيق‭ ‬ SAVUR ‭ . ‬لقد‭ ‬أثبت‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬نجاحاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خصومات‭ ‬حصرية‭ ‬وفورية‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المتاجر‭ ‬المختلفة‭.‬

انطلق‭ ‬برنامج‭ ‬عروض‭ ‬ Zain ‭ ‬ Delights ‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تتكامل‭ ‬بسهولة‭ ‬مع‭ ‬روتينهم‭ ‬اليومي‭. ‬يمكن‭ ‬لجميع‭ ‬عملاء‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خصومات‭ ‬وعروض‭ ‬حصرية‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المطاعم‭ ‬والترفيه‭ ‬والتسوق،‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬‮«‬اشتر‭ ‬واحداً‭ ‬واحصل‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مجاناً‮»‬‭ ‬وخصم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬50 % ‭ ‬على‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬وغيرها‭ ‬الكثير‭.‬

شهد‭ ‬البرنامج‭ ‬نمواً‭ ‬بارزاً‭ ‬وتوسعاً‭ ‬مستمراً‭ ‬خلال‭ ‬عام،‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬متجرا‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬شهيرة،‭ ‬مثل Jasmi's ‭

‬و Le ‭ ‬ Chocolat ‭ ‬و Nino ‭ ‬و Healthy ‭ ‬ Calorie ‭ ‬و Applebee's ‭ ‬و CAF ‭ ‬وغيرهم‭. ‬أصبح‭ ‬برنامج‭ ‬عروض Zain ‭ ‬ Delights ‭

‬جزءا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬العملاء،‭ ‬مما‭ ‬يقدم‭ ‬للعملاء‭ ‬خيارات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬التخفيضات‭ ‬تلبي‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التفضيلات‭ ‬الشخصية‭ ‬وتتناسب‭ ‬مع‭ ‬الميزانيات‭ ‬المختلفة‭.‬

علق‭ ‬عمار‭ ‬الكتبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬ومبيعات‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بالنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬برنامج‭ ‬عروض‭ ‬ Zain ‭ ‬ Delights ‭ . ‬هدفنا‭ ‬دائماً‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬تتجاوز‭ ‬عروض‭ ‬الاتصالات‭ ‬الأساسية‭ ‬وتخلق‭ ‬فوائد‭ ‬إضافية‭ ‬للعملاء‭ ‬وتجعلهم‭ ‬يشعرون‭ ‬بالتقدير‭. ‬تتطلع‭ ‬زين‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬وتقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬لعملائها‮»‬‭.‬

تلتزم‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بإثراء‭ ‬حياة‭ ‬عملائها‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬حلول‭ ‬وخدمات‭ ‬مميزة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬تلبي‭ ‬وتتجاوز‭ ‬توقعاتهم‭. ‬

يمكن‭ ‬لعملاء‭ ‬زين‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬عروض‭ ‬برنامج‭ ‬ Zain ‭ ‬ Delights ‭ ‬بسهولة‭ ‬عبر‭ ‬تحميل‭ ‬تطبيق‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭. ‬التطبيق‭ ‬متاح‭ ‬مجاناً‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬ Apple ‭ ‬ومتجر‭ ‬ Google ‭ ‬ Play ‭.‬