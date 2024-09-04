زين البحرين تحتفل بالذكرى السنوية الأولى لبرنامج عروض Zain Delights بشراكة مع SAVUR

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
احتفلت زين البحرين مؤخراً بالذكرى السنوية الأولى لبرنامج عروض Zain Delights ، بالشراكة مع تطبيق SAVUR . لقد أثبت هذا التعاون نجاحاً كبيراً، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات حصرية وفورية على مجموعة واسعة من المتاجر المختلفة.
انطلق برنامج عروض Zain Delights في يونيو 2023، وذلك لتعزيز خدمة العملاء من خلال تقديم خدمات تتكامل بسهولة مع روتينهم اليومي. يمكن لجميع عملاء زين البحرين الحصول على خصومات وعروض حصرية مختلفة في شتى القطاعات، بما في ذلك المطاعم والترفيه والتسوق، من ضمنها «اشتر واحداً واحصل على آخر مجاناً» وخصم يصل إلى 50 % على العلامات التجارية الشهيرة، وغيرها الكثير.
شهد البرنامج نمواً بارزاً وتوسعاً مستمراً خلال عام، حيث يوجد أكثر من 60 متجرا من ضمنها علامات تجارية شهيرة، مثل Jasmi's
و Le Chocolat و Nino و Healthy Calorie و Applebee's و CAF وغيرهم. أصبح برنامج عروض Zain Delights
جزءا أساسيا في الحياة اليومية للعديد من العملاء، مما يقدم للعملاء خيارات متنوعة من التخفيضات تلبي العديد من التفضيلات الشخصية وتتناسب مع الميزانيات المختلفة.
علق عمار الكتبي، الرئيس التنفيذي للتسويق ومبيعات الأفراد في زين البحرين قائلاً: «نفخر بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج عروض Zain Delights . هدفنا دائماً هو تقديم خدمات ذات قيمة مضافة تتجاوز عروض الاتصالات الأساسية وتخلق فوائد إضافية للعملاء وتجعلهم يشعرون بالتقدير. تتطلع زين إلى مواصلة هذه الرحلة وتقديم المزيد من العروض لعملائها».
تلتزم زين البحرين بإثراء حياة عملائها عبر تقديم حلول وخدمات مميزة ومبتكرة تلبي وتتجاوز توقعاتهم.
يمكن لعملاء زين الاستفادة من عروض برنامج Zain Delights بسهولة عبر تحميل تطبيق زين البحرين. التطبيق متاح مجاناً على متجر Apple ومتجر Google Play .
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