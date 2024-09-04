اتصال هاتفي بين وزير الصناعة والتجارة ووزير السياسة التجارية والأمن الاقتصادي البريطاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جرى اتصال هاتفي بين عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة ودوغلاس ألكسندر وزير السياسة التجارية والأمن الاقتصادي في المملكة المتحدة؛ حيث تمت مناقشة أطر التعاون الثنائي الاستثماري والفرص الجديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يخدم التوجهات والرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن المملكة المتحدة تُعد شريكا استثماريا رئيسياً على المستوى العالمي، وأن العلاقات الاقتصادية تشهد نمواً مطرداً تحقيقاً للرؤى الاستراتيجية المشتركة والطموحة. كما أشار إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، والتي ستشكل منعطفا مهما وتاريخيا على صعيد العلاقات التجارية والاستثمارية الراسخة بين الجانبين.
تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض السبل الداعمة لتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية. وأكد الوزير حرص مملكة البحرين على تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في جميع المجالات، لاسيما الاقتصادية منها. كما أشار إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في كلا البلدين، والذي يمكن ان يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المشتركة.
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