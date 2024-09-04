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اتصال هاتفي بين وزير الصناعة والتجارة ووزير السياسة التجارية والأمن الاقتصادي البريطاني

9/4/2024 12:08:39 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جرى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬بين‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬ودوغلاس‭ ‬ألكسندر‭ ‬وزير‭ ‬السياسة‭ ‬التجارية‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة؛‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬الاستثماري‭ ‬والفرص‭ ‬الجديدة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬التوجهات‭ ‬والرؤى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والتنموية‭ ‬للبلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تُعد‭ ‬شريكا‭ ‬استثماريا‭ ‬رئيسياً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬وأن‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تشهد‭ ‬نمواً‭ ‬مطرداً‭ ‬تحقيقاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬المشتركة‭ ‬والطموحة‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والتي‭ ‬ستشكل‭ ‬منعطفا‭ ‬مهما‭ ‬وتاريخيا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬الراسخة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬واستعراض‭ ‬السبل‭ ‬الداعمة‭ ‬لتطوير‭ ‬وزيادة‭ ‬حجم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الثنائية‭. ‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬لاسيما‭ ‬الاقتصادية‭ ‬منها‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلعبه‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭.

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