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أسري تستعد للمشاركة بعدد من المعارض في قطاع الصناعة البحرية في سبتمبر المقبل

9/4/2024 12:08:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭) ‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والبناء‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬انهاء‭ ‬استعداداتها‭ ‬للمشاركة‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المعارض‭ ‬الدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬والنقل‭ ‬والشحن‭ ‬الدولي‭ ‬واللوجستيات؛‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تشارك‭ ‬بفعاليات‭ ‬معرض‭ ‬ومؤتمر‭ ‬ SMM ‭ ‬ Hamburg
‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بمدينة‭ ‬هامبوغ‭ ‬ ‭ ‬ألمانيا‭- ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭
‬3‭ ‬و‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل‭ ‬تليه‭ ‬المشاركة‭ ‬بمؤتمر FPSO ‭ ‬ World ‭ ‬ Congress ‭ ‬2024‭
‬المتخصص‭ ‬بتحويل‭ ‬وتصنيع‭ ‬وحدات‭ ‬التخزين‭ ‬العائمة‭ ‬المقرر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬سنغافورة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬13‭ ‬سبتمبر‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المؤتمر‭ ‬السعودي‭ ‬البحري‭ ‬واللوجستي‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬يومي‭ ‬18‭ ‬و‭ ‬19‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.


تهدف‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬الحضور‭ ‬الفاعل‭ ‬لشركة‭ ‬أسري‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬لها‭ ‬فرصة‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬اطلاع‭ ‬باتجاهات‭ ‬نمو‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭ ‬ومواكبة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬العملاء‭ ‬الإقليمية‭ ‬والعالمية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬البحرية‭ ‬وتعزيز‭ ‬شبكات‭ ‬العملاء‭ ‬المرتقبة‭ ‬وتباحث‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الأعمال‭.




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وبهذا‭ ‬الصدد‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬داريو‭ ‬ارسيلا

‮«‬تشكل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬منصات‭ ‬مثالية‭ ‬لاستعراض‭ ‬الخبرات‭ ‬العريقة‭ ‬للشركة؛‭ ‬حيث‭ ‬تجمع‭ ‬أبرز‭ ‬الشركات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬معززة‭ ‬بذلك‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وعقد‭ ‬الشراكات‭ ‬المثمرة‮»‬‭. ‬

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