أسري تستعد للمشاركة بعدد من المعارض في قطاع الصناعة البحرية في سبتمبر المقبل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اعلنت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) وهي الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري في منطقة الخليج العربي انهاء استعداداتها للمشاركة بعدد من المعارض الدولية المتخصصة في قطاعات الملاحة البحرية والنقل والشحن الدولي واللوجستيات؛ حيث من المقرر ان تشارك بفعاليات معرض ومؤتمر SMM Hamburg
الدولي الذي يقام بمدينة هامبوغ – ألمانيا- في الفترة ما بين
3 و 6 من شهر سبتمبر المقبل تليه المشاركة بمؤتمر FPSO World Congress 2024
المتخصص بتحويل وتصنيع وحدات التخزين العائمة المقرر عقده في سنغافورة في الفترة ما بين 10 و 13 سبتمبر فضلاً عن المؤتمر السعودي البحري واللوجستي الذي يعقد بالمملكة العربية السعودية يومي 18 و 19 من الشهر ذاته.
تهدف هذه المشاركات الى تعزيز الحضور الفاعل لشركة أسري في المحافل التجارية العالمية بما يتيح لها فرصة البقاء على اطلاع باتجاهات نمو الصناعة البحرية ومواكبة آخر المستجدات فضلاً عن تعزيز قنوات التواصل مع قواعد العملاء الإقليمية والعالمية من مختلف القطاعات البحرية وتعزيز شبكات العملاء المرتقبة وتباحث فرص التعاون لتوسيع نطاق الأعمال.
وبهذا الصدد صرح الرئيس التنفيذي للعمليات داريو ارسيلا
«تشكل هذه الفعاليات منصات مثالية لاستعراض الخبرات العريقة للشركة؛ حيث تجمع أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي تحت سقف واحد معززة بذلك فرص التعاون وتبادل الخبرات وعقد الشراكات المثمرة».
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