بنك البركة الإسلامي يبحث تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين البحرينيين مع بنك الإسكان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اجتمع بنك البركة الإسلامي، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مع بنك الإسكان لبحث وتعزيز أُطر التعاون المشترك بين الجانبين، في مقدمتها توفير حلول تمويل إسكانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمواطنين ذوي الطلبات الإسكانية والتي من شأنها المساهمة في دعم الجهود الوطنية لتوفير حلول إسكانية مستدامة بمملكة البحرين، وذلك استمرارًا للتعاون المُثمر القائم بين بنك الإسكان وبنك البركة الإسلامي.
وبهذه المناسبة، صرح الدكتور عادل سالم، الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي قائلاً: «في إطار التزام بنك البركة الإسلامي المتواصل بتوفير أفضل الخدمات والحلول التمويلية الملائمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، نسعى دائمًا من خلال التعاون المستمر مع بنك الإسكان لإيجاد طرق جديدة لتحقيق احتياجات عملائنا من خلال محفظتنا المميزة من الخدمات المالية والحلول التمويلية بمعدلات تنافسية وشروط مرنة والتي توفر حلولاً تمويلية واعدة تتيح للمواطنين المزيد من الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع احتياجاتهم بحسب قدراتهم، والتي تمكّنهم من الحصول على مسكن من خلال سبل ميسرة، تتضمن امتيازات مستحدثة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن الاستفادة منها من خلال طلب تمويل من بنك البركة الإسلامي».
بدوره، أشاد عبدالله طالب مدير عام بنك الإسكان قائلاً: «بنك الإسكان، بالتعاون الممتد مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في سعي دائم لتوفير الحلول والفرص المبتكرة والميسرة التي تكفل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب لهم، وبما يلبي تطلعاتهم في المسكن الملائم.. لذا نثمن الدور المحوري الذي يقوم به بنك البركة الإسلامي الداعم للقطاع الإسكاني بالمملكة من خلال استجابته المستمرة بتقديم حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة بهدف تسريع تلبية الخدمات الإسكانية، وبما يسهم في إنجاح وتحقيق الأهداف المشتركة للبرامج التمويلية».
يُشار إلى أن أطر التعاون لبنك البركة الإسلامي مع بنك الإسكان لدعم المواطنين للاستفادة من برنامج التمويلات الإسكانية تشمل تمويل برامج «تسهيل» بأنواعها الثلاثة، وهي «تسهيل عقاري» و«تسهيل البيت العود» و«تسهيل تعاون».
هذا، ومنذ تأسيس بنك البركة الإسلامي في عام 1984 بمملكة البحرين، نجح البنك في تحقيق سجل حافل في مجال الابتكار وتحقيق نتائج متميزة في عملياته، فهو يحتل مركزًا متقدمًا بين البنوك الرائدة التي تقدم منتجات وخدمات مصرفية إسلامية للعملاء، ويركز بوجه خاص على تطوير وتقديم الحلول الفريدة للاستثمار بما هو موافق لأحكام الشريعة الإسلامية.
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