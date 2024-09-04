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بنك البركة الإسلامي يبحث تقديم حلول تمويلية مبتكرة للمواطنين البحرينيين مع بنك الإسكان

9/4/2024 12:08:38 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اجتمع‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬لبحث‭ ‬وتعزيز‭ ‬أُطر‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬إسكانية‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬للمواطنين‭ ‬ذوي‭ ‬الطلبات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬الوطنية‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬إسكانية‭ ‬مستدامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬استمرارًا‭ ‬للتعاون‭ ‬المُثمر‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬وبنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬سالم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬التزام‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬المتواصل‭ ‬بتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬الملائمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬نسعى‭ ‬دائمًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬لإيجاد‭ ‬طرق‭ ‬جديدة‭ ‬لتحقيق‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬محفظتنا‭ ‬المميزة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬والحلول‭ ‬التمويلية‭ ‬بمعدلات‭ ‬تنافسية‭ ‬وشروط‭ ‬مرنة‭ ‬والتي‭ ‬توفر‭ ‬حلولاً‭ ‬تمويلية‭ ‬واعدة‭ ‬تتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬بحسب‭ ‬قدراتهم،‭ ‬والتي‭ ‬تمكّنهم‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مسكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سبل‭ ‬ميسرة،‭ ‬تتضمن‭ ‬امتيازات‭ ‬مستحدثة‭ ‬متوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ويمكن‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طلب‭ ‬تمويل‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬أشاد‭ ‬عبدالله‭ ‬طالب‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬بنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬بالتعاون‭ ‬الممتد‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬في‭ ‬سعي‭ ‬دائم‭ ‬لتوفير‭ ‬الحلول‭ ‬والفرص‭ ‬المبتكرة‭ ‬والميسرة‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬تسريع‭ ‬وتسهيل‭ ‬حصول‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬المناسب‭ ‬لهم،‭ ‬وبما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬في‭ ‬المسكن‭ ‬الملائم‭.. ‬لذا‭ ‬نثمن‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬الداعم‭ ‬للقطاع‭ ‬الإسكاني‭ ‬بالمملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استجابته‭ ‬المستمرة‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬ومنتجات‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬بهدف‭ ‬تسريع‭ ‬تلبية‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬إنجاح‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬للبرامج‭ ‬التمويلية‮»‬‭.‬

يُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬لبنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬لدعم‭ ‬المواطنين‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬تشمل‭ ‬تمويل‭ ‬برامج‭ ‬‮«‬تسهيل‮»‬‭ ‬بأنواعها‭ ‬الثلاثة،‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬تسهيل‭ ‬عقاري‮»‬‭ ‬و«تسهيل‭ ‬البيت‭ ‬العود‮»‬‭ ‬و«تسهيل‭ ‬تعاون‮»‬‭.‬

هذا،‭ ‬ومنذ‭ ‬تأسيس‭ ‬بنك‭ ‬البركة‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1984‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬نجح‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬عملياته،‭ ‬فهو‭ ‬يحتل‭ ‬مركزًا‭ ‬متقدمًا‭ ‬بين‭ ‬البنوك‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تقدم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬إسلامية‭ ‬للعملاء،‭ ‬ويركز‭ ‬بوجه‭ ‬خاص‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتقديم‭ ‬الحلول‭ ‬الفريدة‭ ‬للاستثمار‭ ‬بما‭ ‬هو‭ ‬موافق‭ ‬لأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

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