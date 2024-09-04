((بي نت)) تختتم برنامجها التدريبي الصيفي بنجاح

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬شركة‭ ‬شبكة‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬،‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬شبكة‭ ‬الألياف‭ ‬الضوئية‭ ‬ذات‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬برنامجها‭ ‬التدريبي‭ ‬الصيفي‭ ‬بنسخته‭ ‬لعام‭ ‬2024‭. ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬يُطرح‭ ‬بشكل‭ ‬سنوي،‭ ‬ويستهدف‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬والخريجين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بخبرة‭ ‬عملية‭ ‬متكاملة‭ ‬عبر‭ ‬تجربة‭ ‬تدريبية‭ ‬تحاكي‭ ‬الحياة‭ ‬المهنية‭ ‬الواقعية‭. ‬

وخلال‭ ‬فترة‭ ‬الإجازة‭ ‬الصيفية،‭ ‬استضافت‭ ‬‮«‬بي‭ ‬نت‮»‬‭ ‬20‭ ‬متدربا،‭ ‬وتم‭ ‬تكليفهم‭ ‬بأدوار‭ ‬وظيفية‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬تخصصاتهم‭ ‬الأكاديمية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إعدادهم‭ ‬لمشاريع‭ ‬نوعية‭ ‬متعلقة‭ ‬بمجال‭ ‬التدريب‭. ‬كما‭ ‬تضمن‭ ‬البرنامج‭ ‬تقديم‭ ‬جلسات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬للتطوير‭ ‬المهني،‭ ‬استهدفت‭ ‬إثراء‭ ‬الخبرات‭ ‬العملية‭ ‬وصقل‭ ‬المهارات‭ ‬المهنية‭ ‬والشخصية‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭.‬

وفي‭ ‬تعليقها‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قالت‭ ‬أمل‭ ‬صالح‭ ‬المناعي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المواهب‭ ‬والتطوير‭: ‬‮«‬نختتم‭ ‬نسخة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬تدريبنا‭ ‬الصيفي‭ ‬السنوي‭ ‬بكل‭ ‬نجاح‭ ‬ونجدد‭ ‬وعدنا‭ ‬لاستمرار‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬والجهود‭ ‬الهادفة‭ ‬الى‭ ‬إعداد‭ ‬كوادر‭ ‬وطنية‭. ‬ونحن‭ ‬نطمح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬لتأهيل‭ ‬المتدربين‭ ‬وجعلهم‭ ‬في‭ ‬أهبة‭ ‬الاستعداد‭ ‬لمواجهة‭ ‬كافة‭ ‬تحديات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتمكينهم‭ ‬من‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬بناءة‭ ‬وإيجابية‮»‬‭.‬

وتواصل‭ ‬بي‭ ‬نت‭ ‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬الجيل‭ ‬الشاب‭ ‬واحتضان‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحلية‭ ‬الواعدة،‭ ‬كما‭ ‬تؤمن‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬الاسهام‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬وتنمية‭ ‬افراد‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬طرح‭ ‬وتبني‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬إمكاناتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬خبراتهم،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬رفد‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬الرؤية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الوطنية‭ ‬2030‭. ‬