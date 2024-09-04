((بي نت)) تختتم برنامجها التدريبي الصيفي بنجاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت شركة شبكة البحرين «بي نت»، الشركة الوطنية المسؤولة عن توفير شبكة الألياف الضوئية ذات النطاق العريض في مملكة البحرين، برنامجها التدريبي الصيفي بنسخته لعام 2024. وهو برنامج يُطرح بشكل سنوي، ويستهدف تمكين الطلاب والخريجين البحرينيين، وتزويدهم بخبرة عملية متكاملة عبر تجربة تدريبية تحاكي الحياة المهنية الواقعية.
وخلال فترة الإجازة الصيفية، استضافت «بي نت» 20 متدربا، وتم تكليفهم بأدوار وظيفية تتناسب مع تخصصاتهم الأكاديمية، إلى جانب إعدادهم لمشاريع نوعية متعلقة بمجال التدريب. كما تضمن البرنامج تقديم جلسات وورش عمل للتطوير المهني، استهدفت إثراء الخبرات العملية وصقل المهارات المهنية والشخصية على حدٍ سواء.
وفي تعليقها حول هذه المناسبة، قالت أمل صالح المناعي، مدير إدارة المواهب والتطوير: «نختتم نسخة هذا العام من تدريبنا الصيفي السنوي بكل نجاح ونجدد وعدنا لاستمرار هذه المبادرات والجهود الهادفة الى إعداد كوادر وطنية. ونحن نطمح من خلال هذا البرنامج لتأهيل المتدربين وجعلهم في أهبة الاستعداد لمواجهة كافة تحديات سوق العمل، وتمكينهم من المساهمة في خلق بيئة عمل بناءة وإيجابية».
وتواصل بي نت التزامها بدعم الجيل الشاب واحتضان الكفاءات المحلية الواعدة، كما تؤمن بدورها في المسؤولية الاجتماعية، وتحرص على الاسهام في تمكين وتنمية افراد المجتمع المحلي، من خلال طرح وتبني العديد من المبادرات المتنوعة التي تمكنهم من إطلاق إمكاناتهم وتعزيز خبراتهم، بما يضمن رفد مشاركتهم في تحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية الوطنية 2030.
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