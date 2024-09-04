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النائب الأول لرئيس الغرفة يشيد بمرسوم تنظيم سوق العمل

9/4/2024 12:08:37 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أشاد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬بصدور‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬12‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬40‭) ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬19‭) ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬والمتعلق‭ ‬بتعديل‭ ‬إجراءات‭ ‬وضوابط‭ ‬التصالح‭ ‬في‭ ‬الجرائم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتصاريح‭ ‬العمل،‭ ‬والذي‭ ‬يقضي‭ ‬بتطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬العقوبات‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬الأوضاع‭ ‬بشكل‭ ‬قانوني‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭.‬

وأوضح‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬المرسوم‭ ‬جاء‭ ‬ليواكب‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تنظيم‭ ‬مفهوم‭ ‬التصالح‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ (‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬والعامل،‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭)‬،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المرسوم‭ ‬يعكس‭ ‬تطلعات‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬لقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والعمال‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الأداء‭ ‬وتطوير‭ ‬السياسات‭ ‬التنظيمية‭ ‬لصالح‭ ‬تعزيز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التعديل‭ ‬القانوني‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬ومواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬التنمية،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬سوف‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬أعمال‭ ‬أكثر‭ ‬مرونة‭ ‬وجاذبة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بدعم‭ ‬فرص‭ ‬نمو‭ ‬وتطور‭ ‬الأعمال‭. ‬وقال‭ ‬نجيبي‭ ‬إن‭ ‬التصالح‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يقضي‭ ‬به‭ ‬المرسوم‭ ‬جاء‭ ‬استكمالاً‭ ‬للتطوير‭ ‬الشامل‭ ‬لمنظومة‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وهي‭ ‬نتاج‭ ‬لثمار‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬إدراكاً‭ ‬منها‭ ‬للدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تؤديه‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التطور‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬الغرفة‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بجهود‭ ‬متضافرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صالح‭ ‬تنمية‭ ‬ودعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ساهم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬تطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬نموه‭ ‬واستقراره‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬صالح‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬

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