((غرفة البحرين)) تعلن انضمامها إلى منصة ((Skiplino)) لحجز المواعيد إلكترونيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬المتواصل‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لمستفيديها‭ ‬وامتثالًا‭ ‬لأحدث‭ ‬الاتجاهات‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬أعلنت‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬إطلاق‭ ‬نظام‭ ‬سحابي‭ ‬جديد‭ ‬للحجز‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سكيبلينو‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬سيتيح‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬للأعضاء‭ ‬والمستفيدين‭ ‬حجز‭ ‬مواعيد‭ ‬للتواصل‭ ‬الافتراضي‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬مركز‭ ‬خدمة‭ ‬العملاء‭ ‬للفرع‭ ‬الرئيسي،‭ ‬أو‭ ‬لإنجاز‭ ‬المعاملات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬العمل‭ ‬الرسمية‭ ‬للغرفة،‭ ‬وتشمل‭ ‬الخدمات‭ ‬المتاحة‭ ‬عبر‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬خدمات‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين،‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وكاتب‭ ‬العدل‭ ‬للتوثيق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرعي‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬وميناء‭ ‬خليفة‭.‬

وأشار‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬عاطف‭ ‬الخاجة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انضمام‭ ‬الغرفة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سكيبلينو‮»‬‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرصها‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للأعضاء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬وسريع،‭ ‬مما‭ ‬سيتيح‭ ‬أمامهم‭ ‬الخيار‭ ‬لحجز‭ ‬المواعيد‭ ‬وفق‭ ‬التوقيت‭ ‬المناسب‭ ‬لهم،‭ ‬كما‭ ‬يمكنهم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬الأوقات‭ ‬الأقل‭ ‬ازدحاماً‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭.‬

وأوضح‭ ‬الخاجة‭ ‬كيفية‭ ‬حجز‭ ‬الموعد‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬سكيبلينو‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمستفيدين‭ ‬حجز‭ ‬المواعيد‭ ‬مسبقًا،‭ ‬وستصل‭ ‬إليهم‭ ‬رسالة‭ ‬نصية‭ ‬على‭ ‬هواتفهم‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الموعد‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬مجانية‭ ‬ومتوافرة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة،‭ ‬ويمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬عبر‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية،‭ ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬عملية‭ ‬حجز‭ ‬المواعيد‭ ‬سهلة‭ ‬وسريعة‭.‬