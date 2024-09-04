((غرفة البحرين)) تعلن انضمامها إلى منصة ((Skiplino)) لحجز المواعيد إلكترونيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
في إطار سعيها المتواصل لتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستفيديها وامتثالًا لأحدث الاتجاهات في التحول الرقمي، أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين إطلاق نظام سحابي جديد للحجز عبر تطبيق «سكيبلينو»، حيث سيتيح هذا النظام للأعضاء والمستفيدين حجز مواعيد للتواصل الافتراضي مع ممثلي مركز خدمة العملاء للفرع الرئيسي، أو لإنجاز المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي خلال أوقات العمل الرسمية للغرفة، وتشمل الخدمات المتاحة عبر هذا النظام خدمات غرفة البحرين، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتجارة، وكاتب العدل للتوثيق، إضافة إلى فرعي المرفأ المالي وميناء خليفة.
وأشار الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، عاطف الخاجة، إلى أن انضمام الغرفة إلى تطبيق «سكيبلينو» يأتي في إطار حرصها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية، وتلبية احتياجاتهم بشكل فعّال وسريع، مما سيتيح أمامهم الخيار لحجز المواعيد وفق التوقيت المناسب لهم، كما يمكنهم التعرف على الأوقات الأقل ازدحاماً في الغرفة.
وأوضح الخاجة كيفية حجز الموعد عبر تطبيق «سكيبلينو»، حيث يمكن للمستفيدين حجز المواعيد مسبقًا، وستصل إليهم رسالة نصية على هواتفهم تحتوي على تفاصيل الموعد. وأضاف أن الخدمة مجانية ومتوافرة على مدار الساعة، ويمكن الوصول إليها عبر الهواتف الذكية، مما يجعل عملية حجز المواعيد سهلة وسريعة.
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