شركة البحرين الوطنية للتأمين تعلن تقديم شهادة CII المعترف بها دوليا لموظفيها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة البحرين الوطنية للتأمين، الشركة الرائدة في مجال التأمين في البحرين، شراكة استراتيجية مع معهد المشرق للتدريب ومؤسسة الدراسات التأمينية والمالية ( FIFE ) لتقديم برنامج تدريبي متكامل لموظفيها في مجال التأمين.
وتهدف هذه المبادرة إلى الارتقاء بالقدرات المهنية لموظفي الشركة وتعزيز خبراتهم في قطاع التأمين. وقد تم تصميم البرنامج التدريبي بناءً على تقييم شامل لاحتياجات 40 موظفًا، وسيتم تنفيذه على مجموعات خلال السنوات القادمة.
وستبدأ الدفعة الأولى من البرنامج في سبتمبر 2024 وتستمر حتى ديسمبر 2024، وستضم 21 موظفًا سيخضعون لتجربة تعليمية مكثفة ومتعمقة، التي ستدعم تطورهم المهني ونموهم في مجال تخصصهم.
وأعرب حسين العجمي الرئيس التنفيذي لـ FIFE عن سعادته بهذه الشراكة وأكد التزامهم بتقديم برامج تدريبية شاملة في التأمين تسهم في تطوير مهارات الجيل القادم من خبراء التأمين، ما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية.
وعلقت إيمان مجلي الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين: «نحن نؤمن بأن استثمارنا في كوادرنا الوطنية هو الأساس لنموهم الثقافي وتطورهم الوظيفي، وهم الجسر الذي من خلاله نصل إلى أعلى مستوى في الخدمات المقدمة لزبائن الشركة. كما نؤكد أن شراكتنا مع المشرق للتدريب و( FIFE ) ستوفر الجودة والمرونة المطلوبة التي تلبي احتياجات التطوير في قطاع التأمين».
وأضافت: «ونود أن نعرب عن خالص امتناننا لتمكين على دعمهم المستمر للمشاركين، وعلى التزامهم بتعزيز النمو المهني والتطوير في مجتمعنا».
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