شركة البحرين الوطنية للتأمين تعلن تقديم شهادة CII المعترف بها دوليا لموظفيها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬معهد‭ ‬المشرق‭ ‬للتدريب‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الدراسات‭ ‬التأمينية‭ ‬والمالية‭ (‬ FIFE ‭) ‬لتقديم‭ ‬برنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬متكامل‭ ‬لموظفيها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقدرات‭ ‬المهنية‭ ‬لموظفي‭ ‬الشركة‭ ‬وتعزيز‭ ‬خبراتهم‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬شامل‭ ‬لاحتياجات‭ ‬40‭ ‬موظفًا،‭ ‬وسيتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬على‭ ‬مجموعات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭.‬

وستبدأ‭ ‬الدفعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬وستضم‭ ‬21‭ ‬موظفًا‭ ‬سيخضعون‭ ‬لتجربة‭ ‬تعليمية‭ ‬مكثفة‭ ‬ومتعمقة،‭ ‬التي‭ ‬ستدعم‭ ‬تطورهم‭ ‬المهني‭ ‬ونموهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تخصصهم‭.‬

وأعرب‭ ‬حسين‭ ‬العجمي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ FIFE ‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بهذه‭ ‬الشراكة‭ ‬وأكد‭ ‬التزامهم‭ ‬بتقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬التأمين‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬التأمين،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬المهنية‭.‬

وعلقت‭ ‬إيمان‭ ‬مجلي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬استثمارنا‭ ‬في‭ ‬كوادرنا‭ ‬الوطنية‭ ‬هو‭ ‬الأساس‭ ‬لنموهم‭ ‬الثقافي‭ ‬وتطورهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وهم‭ ‬الجسر‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬نصل‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لزبائن‭ ‬الشركة‭. ‬كما‭ ‬نؤكد‭ ‬أن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬المشرق‭ ‬للتدريب‭ ‬و‭(‬ FIFE ‭) ‬ستوفر‭ ‬الجودة‭ ‬والمرونة‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬التطوير‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نعرب‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬امتناننا‭ ‬لتمكين‭ ‬على‭ ‬دعمهم‭ ‬المستمر‭ ‬للمشاركين،‭ ‬وعلى‭ ‬التزامهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬المهني‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬مجتمعنا‮»‬‭.‬