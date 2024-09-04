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130 مليون ريال إعانات مدرسية

9/4/2024 12:02:33 AM
(MENAFN- Al Watan) أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من مشروع ((الإعانة المدرسية)) للعام الدراسي الجديد 1446، في حسابات المدارس ليتم تسليمها للطلبة المستحقين.
ويغطي المشروع ((الزي المدرسي، ووجبة الإفطار، والمستلزمات المدرسية)) طيلة السنة الدراسية، حيث شمل المشروع هذا العام أكثر من 260 ألف طالب وطالبة موزعين على أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية، وبلغ إجمالي الإعانة أكثر من 130 مليون ريال.
وتم تخصيص ((الإعانة المدرسية)) لطلاب وطالبات تكافل، ممن تنطبق عليهم المعايير المحددة في نظام معالج آلية الاستحقاق؛ حيث يتم معالجة بيانات الطلبة وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في عدة جهات، منها وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وتسعى المؤسسة لمساعدة الطلبة المستحقين في مدارس التعليم العام، بما يدعم نجاح تحصيلهم الدراسي، وتهدف إلى تطوير مشروعات شاملة التأثير بناءً على الرصد الميداني المتواصل لتلبية احتياجات وتطلعات الطلبة المستحقين لتنمية شخصياتهم وتهيئتهم كعناصر فعّالة داخل المجتمع، وتحسين التحصيل الدراسي، والسعي لتفوقهم ومواصلة تعليمهم.

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