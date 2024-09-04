130 مليون ريال إعانات مدرسية

(MENAFN
- Al Watan)
أودعت مؤسسة تكافل الخيرية الدفعة الأولى من مشروع ((الإعانة المدرسية)) للعام الدراسي الجديد 1446، في حسابات المدارس ليتم تسليمها للطلبة المستحقين.
ويغطي المشروع ((الزي المدرسي، ووجبة الإفطار، والمستلزمات المدرسية)) طيلة السنة الدراسية، حيث شمل المشروع هذا العام أكثر من 260 ألف طالب وطالبة موزعين على أكثر من 16 ألف مدرسة حكومية، وبلغ إجمالي الإعانة أكثر من 130 مليون ريال.
وتم تخصيص ((الإعانة المدرسية)) لطلاب وطالبات تكافل، ممن تنطبق عليهم المعايير المحددة في نظام معالج آلية الاستحقاق؛ حيث يتم معالجة بيانات الطلبة وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في عدة جهات، منها وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية، ووزارة التجارة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وتسعى المؤسسة لمساعدة الطلبة المستحقين في مدارس التعليم العام، بما يدعم نجاح تحصيلهم الدراسي، وتهدف إلى تطوير مشروعات شاملة التأثير بناءً على الرصد الميداني المتواصل لتلبية احتياجات وتطلعات الطلبة المستحقين لتنمية شخصياتهم وتهيئتهم كعناصر فعّالة داخل المجتمع، وتحسين التحصيل الدراسي، والسعي لتفوقهم ومواصلة تعليمهم.
MENAFN04092024000089011017ID1108633686
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.