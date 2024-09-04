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149 آلية لمواجهة الكوارث والأزمات بمنطقة مكة

9/4/2024 12:02:33 AM
(MENAFN- Al Watan) رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى تزامنًا مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.
وأكد مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية بالمنطقة وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية، بالتزامن مع الحالة المطرية الغزيرة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الخدمة الإسعافية لم تتأثر بالحالة المطرية.
وأشار بلجون إلى أن الهيئة رفعت الجاهزية في 98 مركزًا بمنطقة مكة المكرمة بأطقمها من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف طب طوارئ بعدد 1.420 مقدم خدمة مجهزين على أتم الاستعداد، بالاضافة إلى توفير عدد الآليات ما يقارب 149 آلية ما بين سيارات إسعاف مجهزة وآليات الكوارث والأزمات، إلى جانب الإسعاف الجوي الذي يدعم الخدمات الإسعافية الأرضية لمواجهة مثل هذه الأحداث والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية والتقنية.
وأهابت هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث.

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