Wednesday, 04 September 2024 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عبدالمحسن الشمري.. ما تشوف شر

9/4/2024 12:01:42 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
تعرض الناقد الفني القدير الزميل عبدالمحسن الشمري لوعكة صحية مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى الفروانية، ولا يزال يرقد هناك، وذلك حسب أوامر الأطباء لمتابعة حالته الصحية التي تستدعي المراقبة الشديدة لوجود بعض المشاكل الصحية السابقة التي يعاني منها.
الزميل القدير عبدالمحسن الشمري من الأسماء المعروفة في الصحافة الكويتية والخليجية والعربية وله صولات وجولات في المهرجانات المسرحية والملتقيات الفنية التي تقام في الكويت وخارجها، وذلك لخبرته الطويلة في عالم الصحافة، حيث وعمل في الكثير من الصحف الكويتية، كان آخرها في الزميلة «القبس» كمسؤول لقسم الفنون فيها، حيث استمر في هذا المنصب لسنوات طويلة قبل أن يغادره ليتفرغ للكتابة بشكل عام عن الحركة المسرحية في الخليج والوسط الفني بجميع مجالاته.
الزميل عبدالمحسن الشمري «بوأحمد» له العديد من المحاضرات والندوات حول تاريخ المسرح في الكويت، وبدايات الارتجال فيه، في عدد من المهرجانات المسرحية التي يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة للشباب والرياضة، وذلك بمشاركة مختصين من شتى الدول في هذا المجال.
«فنون الأنباء» تتمنى من المولى عز وجل الشفاء التام للزميل القدير عبدالمحسن الشمري وأن يبعد عنه كل مكروه لمواصلة مشواره الإعلامي المميز.
ما تشوف شر «بو أحمد»
وأجر وعافية.

MENAFN04092024000130011022ID1108633677

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث