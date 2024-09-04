عبدالمحسن الشمري.. ما تشوف شر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مفرح الشمري
تعرض الناقد الفني القدير الزميل عبدالمحسن الشمري لوعكة صحية مفاجئة أدخلته العناية المركزة بمستشفى الفروانية، ولا يزال يرقد هناك، وذلك حسب أوامر الأطباء لمتابعة حالته الصحية التي تستدعي المراقبة الشديدة لوجود بعض المشاكل الصحية السابقة التي يعاني منها.
الزميل القدير عبدالمحسن الشمري من الأسماء المعروفة في الصحافة الكويتية والخليجية والعربية وله صولات وجولات في المهرجانات المسرحية والملتقيات الفنية التي تقام في الكويت وخارجها، وذلك لخبرته الطويلة في عالم الصحافة، حيث وعمل في الكثير من الصحف الكويتية، كان آخرها في الزميلة «القبس» كمسؤول لقسم الفنون فيها، حيث استمر في هذا المنصب لسنوات طويلة قبل أن يغادره ليتفرغ للكتابة بشكل عام عن الحركة المسرحية في الخليج والوسط الفني بجميع مجالاته.
الزميل عبدالمحسن الشمري «بوأحمد» له العديد من المحاضرات والندوات حول تاريخ المسرح في الكويت، وبدايات الارتجال فيه، في عدد من المهرجانات المسرحية التي يقيمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والهيئة العامة للشباب والرياضة، وذلك بمشاركة مختصين من شتى الدول في هذا المجال.
«فنون الأنباء» تتمنى من المولى عز وجل الشفاء التام للزميل القدير عبدالمحسن الشمري وأن يبعد عنه كل مكروه لمواصلة مشواره الإعلامي المميز.
ما تشوف شر «بو أحمد»
وأجر وعافية.
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