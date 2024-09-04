مذكرة تفاهم لتوليد 200 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والمدير الإقليمي لشركة سي تي جي اي رينيوابل انيرجي بارتنرز (CTGI renewable energy Partners) الدكتور محمد أبو عطية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لإعداد دراسات جدوى تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.
وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن هدف المذكرة هو توليد 200 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، مشيرا إلى أن المذكرة تحدد الإطار العام للتعاون لغايات التسهيل على الشركة وتمكينها من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر.
وأكد الخرابشة انه بعد انتهاء الشركة من الدراسات الأولية للمشروع وفي ضوء النتائج ستستمر الوزارة معها وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.
وأضاف الخرابشة " اليوم نجدد شراكتنا مع القطاع الخاص بتوقيع الاتفاقية الـ 13 في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء لتوسيع أطر الاستثمار في هذا المجال"، آملا تحقيق رؤية الوزارة وطموحاتها بتحويل الاردن ليكون مركزا اقليميا وعالميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين من خلال المذكرات الموقعة بالمجال.
وأكد الخرابشة التزام الوزارة والقطاع بتسهيل مهمة الاستثمار في صناعة الهيدروجين، واصفا اياه بالفرصة الثمينة للأردن والمستثمرين على حد سواء، باعتباره قطاع واعد في دول أوروبا.
وأشار الخرابشة الى أن المذكرة تأتي ضمن جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي خطوة ضمن أولويات الوزارة ومن الأنشطة الرئيسية ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) ومنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، والتي تندرج تحت مبادرات التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.
من جانبه، أكد عطية على دور الأردن المميز في تقديم التسهيلات لـ "شركة سي تي جي آي رينيوابل إنيرجي بارتنرز الأردن" لتمكينها من تقديم خدمات توليد الطاقة في الاردن.
حضر حفل التوقيع مدير مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمهندسين المعنيين بمتابعة ملف الهيدروجين الأخضر في الوزارة، ووفد متخصص من الشركة.
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