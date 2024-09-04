مذكرة تفاهم لتوليد 200 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء



وقال الوزير الخرابشة في عقب التوقيع، إن هدف المذكرة هو توليد 200 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، مشيرا إلى أن المذكرة تحدد الإطار العام للتعاون لغايات التسهيل على الشركة وتمكينها من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر.



وأكد الخرابشة انه بعد انتهاء الشركة من الدراسات الأولية للمشروع وفي ضوء النتائج ستستمر الوزارة معها وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.



وأضاف الخرابشة " اليوم نجدد شراكتنا مع القطاع الخاص بتوقيع الاتفاقية الـ 13 في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء لتوسيع أطر الاستثمار في هذا المجال"، آملا تحقيق رؤية الوزارة وطموحاتها بتحويل الاردن ليكون مركزا اقليميا وعالميا لإنتاج وتصدير الهيدروجين من خلال المذكرات الموقعة بالمجال.



وأكد الخرابشة التزام الوزارة والقطاع بتسهيل مهمة الاستثمار في صناعة الهيدروجين، واصفا اياه بالفرصة الثمينة للأردن والمستثمرين على حد سواء، باعتباره قطاع واعد في دول أوروبا.



وأشار الخرابشة الى أن المذكرة تأتي ضمن جهود الحكومة الأردنية لتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من وفرة مصادر الطاقة المتجددة والموقع المركزي للأردن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي خطوة ضمن أولويات الوزارة ومن الأنشطة الرئيسية ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2033) ومنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، والتي تندرج تحت مبادرات التحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.



من جانبه، أكد عطية على دور الأردن المميز في تقديم التسهيلات لـ "شركة سي تي جي آي رينيوابل إنيرجي بارتنرز الأردن" لتمكينها من تقديم خدمات توليد الطاقة في الاردن.



حضر حفل التوقيع مدير مديرية الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمهندسين المعنيين بمتابعة ملف الهيدروجين الأخضر في الوزارة، ووفد متخصص من الشركة.