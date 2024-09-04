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عن الواقع السياحي ودراسة الممكن وتطوير المنظومة

9/4/2024 12:01:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نضال ملو العين نضال ملو العين

نظرا للظروف السياحية المتتابعة بتطورات استثنائية وضرورة إيجاد الحلول القابلة للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع. وكون السياحية هي المحرك الاقتصادي والمورد الرئيسي والأسرع نموا وتأثيرا، أتقدم بعدد من الاقتراحات لتطوير السياحة وتنفيذها وأوجزها في 7 نقاط رئيسية لحلول حقيقية قابلة للتنفيذ لإدارة الموارد والفرص السياحية وتنميتها وتطويرها لتخدم الواقع السياحي والاقتصادي والتنمية في الأردن.
1 - العلامة التجارية والهوية البصرية
وجود علامة تجارية وهوية بصرية جديدة للترويج العالمي تحمل شعارا يعكس الهوية للسياحة الأردنية والاقتصاد الأردني، وذات مدلولات مميزة وواضحة. وأن تكون هناك انعكاسات على أرض الواقع، فالتطوير لا يقتصر على تغيير الشعارات أو ألوانه. بل ضمن خطة متكاملة ومترابطة. وأن يكون دور البرنامج هو حملة تسويقية وترويجية موحدة لجميع القطاعات الاقتصادية لتشمل: السياحة، الاستثمار، الصناعة، الزراعة، القوى البشرية، التكنولوجيا والمشاريع البسيطة والصغيرة والمتوسطة، وما لدى الأردن من فرص وإمكانيات.
وأن تكون هوية الأردن في الشخصية الاعتبارية للاقتصاد الأردني، والتي يجب أن تأخذ اهتماما كبيرا حتى يمكن الوصول إلى شخصية أو علامة مميزة يصعب نسيانها ويستطيع العملاء تميزه وسط الآلاف من الواجهات والعلامات السياحية والاقتصادية والشركات والمنتجات الأخرى، لتكن هوية موحدة للاقتصاد الأردني. وبالذات لقطاع السياحة.
2 - التسويق والإعلام الإلكتروني
التسويق والترويج الإلكتروني والذي يدخل بجميع الخدمات والأنشطة والتفاعل لأنه الأقرب وفي متناول كل شخص في العالم سواء على الموبايل أو التابلت والكمبيوتر. وممكن نعتبره الأقل تكلفة مقارنة بتكاليف الإعلانات التقليدية والقديمة. وهي الأكثر فعالية. والتي يمكن توجيهها للأسواق المستهدفة.
* موقع إلكتروني تفاعلي يقدم المنتج السياحي والخدمات السياحية والبكجات والعروض السياحية والتعريفية.
* التواجد في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات والمنصات الإلكترونية وتنشيطها.
* التغطية الإعلامية وأنشطة العلاقات العامة مع الإعلام العالمي.
* التواجد في جميع الفعاليات العالمية بحملات ترويجية للأردن. والمهرجانات والبطولات والرياضة والثقافة العالمية.
3 - تطوير الخدمات السياحية
و الذي يشمل تطوير جزء من منظومة السياحة من خلال:
* جعل جميع مكاتب السياحة لها صلاحية استقطاب السياحة الوافدة وإنشاء لا تقتصر على نوع محدد وفئات للترخيص، بل أن تصبح الرخصة موحدة لمكاتب السياحة. وأن يكون هناك تنافس بينها ويتم الدعم للمكاتب حسب تارجت يتم تحديده. ويكون كمكافأة للمكاتب التي تستقطب أكبر عدد وتحقق التارجت لمنحها مزايا خاصة وحوافز.
* تطوير المواقع السياحية وتوفير الخدمات السياحية الأساسية من مبان وخدمات طعام وشراب في المواقع السياحية التاريخية والطبيعية والجغرافية. وطريق الحج والسياحة الدينية. وتكون مباني صديقية للبيئة وتعمل بالطاقة المتجددة.
* وأن يتم إحياء شركة "الأجنحة الملكية" التابعة للملكية الأردنية لتكون شركة طيران منخفضة التكاليف كما هو معمول به في الطيران التركي وغيرها من الشركات. أو ائتلاف شركات الطيران المحلية الخاصة مع المكلية الأردنية لإنشاء شركة منخفضة التكاليف.
* دعم الطاقة للمنشآت السياحية من فنادق ومطاعم سياحية ومقاصد سياحية.
* فتح الأسواق الجديدة والغير تقليدية. مثل أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية وتكون شركة الطيران منخفضة التكاليف والطيران العارض. هي متخصصة لتلك المناطق التي لا يوجد فيها طيران منتظم.
* نشر الثقافة السياحية في المجتمعات المحلية لتكون هي القوى البشرية وروح المكان السياحي بوجود دليل سياحي محلي وفرق سياحية ومقدمي الخدمات السياحية.
* تأسيس غرف السياحة. على غرار غرف الصناعة وغرف التجارة في المحافظات لتكون غرفة سياحة الأردن وتضم غرفة سياحة إقليم الشمال وغرفة سياحة المثلث الذهبي وغرفة سياحة الوسط.
4. استدامة السياحة
* صندوق السياحة للأزمات والتطوير والظروف الطارئة.
* الميزان التجاري بين السياحة الصادرة والسياحة الوافدة.
* الخريطة السياحية الأردنية والعمل عليها لتكون مخدومة بالكامل وضمن المعايير و الخريطة العالمية بأن تكون متناسبة ومتناسقة ومُنافسة.
* برامج سياحية واضحة ومحددة وضمن بكجات مناسبة للفئات الاجتماعية والاقتصادية ضمن السياحة الداخلية والعربية والعالمية. وإعادة رسم البرامج السياحية.
* تطوير واستحداث الإعلام السياحي والذراع الإعلامي للسياحة والاستثمار والاقتصاد. محليا وعالميا وعربيا.
لتكون السياحة تراعي بصورة كاملة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمقبلة، وتلبي احتياجات الزوار والصناعة والبيئة والمجتمعات المحلية
5 - تطوير البنية التحتية
* إنشاء القرى السياحية البيئية والتي تكون في جميع محافظات الممكلة وذلك كأسواق تجارية ومتنفسات سياحية. وأن يتم إنشاؤها في المواقع التجارية كأسواق والمواقع السياحية التاريخية والطبيعية. وهذه القرى ستعكس التراث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر فرص العمل بمعدل 150 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة. وكذلك ستحقق تنمية اقتصادية للمواقع وتساهم في النمو الاقتصادي وزيادة الناتج العام وستكون نواة لاستقطاب الاستثمارات. وستكون مستقطبة للسياحة الداخلية والسياحة الوافدة إضافة إلى استحداث مشاريع جديدة. وتساهم برفع سوية السياحة وتنوع البرامج السياحية.
* إنشاء مطار البترا الدولي وهو سيكون متخصص كمطار سياحي صديق للبيئة و أن تكون البترا "عاصمة السياحة"، حيث إن المنطقة تستفيد من اسم البترا للترويج. أعتقد أن وجود مطار البترا سيكون أكثر جذبا للسياحة والاستثمارات للجنوب وسيكون له أثر للاستثمار في الجنوب ومحافظاته مثل الطفيلة والكرك والشوبك ومعان وسيحقق تنمية اقتصادية ويحقق استثمارات، ويساهم بإنشاء رحلات جوية سياحية سريعة ومباشرة ومتسمرة للأردن والبترا. وأن يكون الأردن مركز السياحة الرئيسي بالمنطقة، إضافة لتسويق وترويج الأردن بمجرد وجود الأسم بالمطارات والخريطة الجوية في العالم.
* تعزيز مفهوم التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد E LEARNING وهذا سيساهم باستقطاب الطلبة سواء في مراحل التعليم الجامعي والدورات المتخصصة وسيحقق إيرادات سياحية إضافة لإيرادات الجامعات ومراكز التدريب. وسيحقق أعلى نسبة لاستقطاب الطلبة سواء بفترات محددة لتقديم الامتحانات أو التخرج أو غيرها. وارتباطه في الأردن. وبهذا النظام سيحقق الأردن مركزا تعليميا مميزا في المنطقة ويساهم بالترويج والتسويق السياحي.
* التركيز على السياحة الدينية وسياحة العائلة فالمنافسة السياحية بالمنطقة هي "سياحة الترفيه" التي تستهدف فئات عمرية محددة وتحتاج إلى ميزانيات ضخمة. فإن السياحة العائلة ستكون جاذبة لفئات أكبر وعدد أكبر من السياح وبذلك سيتميز الأردن بهذه السياحية وسنحتاج إلى توفير الخدمات السياحية الخاصة التي تتناسب مع جميع أفراد تلك العائلات.
وأن يكون تركيز السياحة الدينية غير مرتبط بطائفة محددة وأن يشمل الجميع. وان نقوم بتوفير الخدمات الرئيسية من مرافق وخدمات الطعام والشراب على مسارات الحج المسيحي إضافة لوجود مسارات الصحابة والفتح الإسلامي والمواقع الدينية. لتكون خريطة مهمة وجاذبة والاستفادة من جميع المواقع السياحية حتى الغير مستفاد منها لليوم رغم أهميتها.
6 - ترويج الأردن
الاستخدام الأمثل للتسويق والترويج والعلاقات العامة. فنحن الآن بحاجة إلى رسم الصورة والهوية والانطباع عن الأردن. وكلنا نتفق أن الاقتصاد الأردني مترابط ويتأثر ببعضه. وبما أن هناك تسويقا سياحيا وتجاريا ليكون جملة تسويقية وترويجية موحدة لجميع القطاعات الاقتصادية الأردنية.
* إعادة هيكلة منظومة السياحة وتطويرها سواء إداريا أو بالأنظمة والتعليمات والإجراءات والاشتراطات والكوادر وإضافة دماء جديدة. بفكر ورؤى جديدة للقطاع السياحة وتوفير الفرص. وأن يتم تشجيع القطاع السياحي بالدعم المميز وتحديث آليات العمل لتتناسب مع الأسواق والتطور التكنولوجيا والاستقطاب الأمثل للسياحة.
* نرجع للنقطة الأولى وهي الهوية البصرية وشعار السياحة والاستثمار والهوية الموحدة لتسويق وترويج الأردن بكافة قطاعات الاقتصادية لتكون هوية واضحة ومميزة وعلامة تجارية فارقة ومميزة خاصة بأي منتجات أو خدمات أردنية.
* استثمار الزيارات الرسمية مثل "زيارة دولة" لها تأثير وزخم اعلامي مميز بوجود الحضور الملكي. وهنا أدعو إلى تسويق وترويج الأردن قبل وأثناء وبعد الزيارات. التي تأخذ صدى إعلاميا وتفاعلا مميزا وهنا أعني الإعلام في الدول المستضيفة والمواقع الإعلامية والإخبارية إضافة للتسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الأردن والفرص السياحية والتاريخية والاستثمار. وبذلك نحقق أعلى انتشار وأكثر فعالية ومتابعة مميزة. ومتابعة الترويج حتى بعد الزيارات. وكذلك وجود السياحة والقطاعات الأخرى في جميع الأنشطة الخارجية من زيارات صناعية أو تجارية أو ثقافية أو رياضية. لتستقطب جميع الاهتمامات وتصل لأكبر عدد من شرائح المجتمعات.
* إعداد "صندوق الابتكار" لاستقطاب الدراسات والبحوث الجامعية والطلابية والباحثين المستقلين والشركات والأفراد. ليشمل الابتكارات في قطاع السياحة سواء بالخدمات أو المنتجات والفعاليات والأفكار. ليكون مستودعا للأفكار ولاختيار المشاريع الأنسب وتنفيذها وحماية حقوق الملكية الفكرية لمقدميها أو استقطاب استثمارات وتحويل الأفكار إلى خطط ومشاريع أو دراسات لاتخاذ القرار الصحيح ويتناسب مع الواقع والمستقبل.
7 - نهج جديد في إدارة السياحة
أن تدار خطط وإستراتيجيات السياحة في انطلاقة جديدة وفي نهج جديد في العمل السياحي والعقلية السياحية ومنظومة السياحة والاستثمار والقطاعات الاقتصادية . فالتفكير خارج الصندوق أصبح ضرورة والعمل بالبرغماتية وإدارة الأهداف والأزمات. لتحقيق معادلة حقيقية قابلة للتطبيق والتنفيذ الفوري فلا نملك ترف الوقت .
خطط وإستراتيجيات جديدة قابلة للتنفيذ.
▪︎ إعادة هيكلة منظومة السياحة والاستثمار
▪︎ إدارة برغماتية وإدارة الأهداف والابتعاد عن البيروقراطية
▪︎ شراكة المجتمعات المحلية من كافة الفئات المجتمع.
هذا ما نحتاجه من وجهة نظري لتطوير وتحديث الواقع السياحي الأردني. وأن الخطوات اليوم تهدف إلى ثبات واستمرارية تطوير وتحديث الحركة السياحية وتنمية القطاع السياحي والاستثمارات السياحية وضرورية شراكة المجتمعات المحلية لأنها من هوية المكان وتراثه....
يطول الشرح والتفاصيل وفي كل نقطة الكثير من الحيثيات القابلة للتطبيق. ولا تحتاج لميزانية ضخمة وستكون محفزا ومشجعا للقطاع الخاص، بالاضافة إلى الإدارة المالية والإدارة الإستراتيجية والعملية لخطوات تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ذات تأثير مباشر.

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