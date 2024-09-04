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الحكومة القادمة.. تحديات بالأرقام وفرص للنمو المستدام

9/4/2024 12:01:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. هاني الضمور د. هاني الضمور*

مع اقتراب تشكيل حكومة جديدة في الأردن، تتجه الأنظار نحو الاستراتيجيات التي ستتبناها للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.
الأرقام لا تكذب، وهي تعكس واقعا يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وسياسات مدروسة لتحقيق تطلعات الشعب الأردني نحو مستقبل أفضل. في هذه المقالة، سنستعرض أبرز التحديات والفرص بالأرقام التي تواجه الحكومة القادمة، وما يمكن القيام به لتحويل هذه الأرقام إلى قصص نجاح.
الاقتصاد الأردني: ضرورة لتعزيز النمو وخفض الدين العام
يعد النمو الاقتصادي من أبرز الأولويات لأي حكومة، وبالنسبة للأردن، فإن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يمثل تحديا كبيرا. في الوقت الحالي، يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سنويا يقدر بحوالي 2.7 %، وهو معدل يعد دون التطلعات، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المعقدة. لتحقيق نمو مستدام، يتعين على الحكومة الجديدة وضع خطط لرفع هذا المعدل إلى 4-5 % خلال السنوات الخمس المقبلة. هذه الزيادة لن تتحقق إلا من خلال تعزيز الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تولد فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى، يشكل الدين العام تحديا كبيرا؛ حيث تجاوزت قيمته 40 مليار دولار، ما يمثل حوالي 95 % من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المستوى المرتفع من الدين يشكل ضغطا كبيرا على المالية العامة، ما يتطلب وضع سياسات مالية صارمة تهدف إلى خفض هذه النسبة إلى 85 % أو أقل. قد يتطلب ذلك تعزيز الإيرادات من خلال تحسين إدارة الضرائب والحد من الهدر المالي، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تسهم في زيادة الدخل القومي.
الاستثمار: تحسين بيئة الأعمال لزيادة الاستثمارات الأجنبية
الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل أحد العوامل الحيوية لتعزيز النمو الاقتصادي. في العام 2023، تمكن الأردن من جذب استثمارات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو إنجاز لا بأس به، ولكنه دون الطموحات. الحكومة الجديدة مطالبة بالعمل على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات. الهدف يجب أن يكون زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية إلى ملياري دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تقديم حوافز مشجعة وضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
التعليم: الاستثمار في الموارد البشرية لخلق جيل من القادة
لا يمكن الحديث عن مستقبل الأردن من دون التركيز على التعليم، الذي يمثل حجر الأساس لأي نهضة تنموية. في الوقت الحالي، يبلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي في الأردن حوالي 32 %، وهو معدل يتطلب المزيد من الجهود لرفعه إلى
40 % خلال الأعوام المقبلة.
التعليم العالي والبحث العلمي هما مفتاحا الابتكار والتنمية، لذا على الحكومة الجديدة وضع استراتيجيات لدعم هذه المجالات، بما في ذلك تقديم منح دراسية وزيادة تمويل الأبحاث. وفي الوقت نفسه، يظل معدل البطالة بين الشباب من أكبر التحديات، حيث تصل النسبة إلى 24 %. هذا المعدل المرتفع يعكس الحاجة الملحة لسياسات تشجع على خلق فرص عمل جديدة وتمكين الشباب من دخول سوق العمل بمهارات تتوافق مع احتياجات العصر.
الموقع الجغرافي: تعظيم الاستفادة من مركز الأردن الاستراتيجي
يتمتع الأردن بموقع جغرافي استراتيجي يجعله حلقة وصل بين دول المنطقة، وهو ما يمكن استغلاله لتعزيز التجارة والنقل. الحكومة الجديدة يجب أن تركز على تطوير البنية التحتية اللازمة لتعظيم الاستفادة من هذا الموقع، مع هدف زيادة حجم التجارة عبر الأردن بنسبة 30 % من خلال تحسين الخدمات اللوجستية وتسهيل الإجراءات التجارية.
التحول الرقمي: تسريع وتيرة الابتكار
التحول الرقمي ليس خيارا بل ضرورة، والأردن يملك الفرصة ليكون في مقدمة الدول التي تستفيد من الاقتصاد الرقمي. حاليا، يشكل الاقتصاد الرقمي حوالي 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتطلب رفع هذه النسبة إلى 10 % بحلول العام 2030 من خلال دعم الابتكار وتكنولوجيا المعلومات. الحكومة الجديدة يجب أن تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة في هذا المجال، مع التركيز على مجالات مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي.
تمكين الشباب: محرك النمو الاقتصادي
الشباب هم مستقبل الأردن، ويجب أن يكون تمكينهم أولوية للحكومة الجديدة. من خلال سياسات داعمة للشباب، يمكن خفض نسبة البطالة بينهم إلى 15 % خلال الأعوام الخمسة المقبلة. دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة سيكون له أثر كبير في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.
الشراكات الدولية: تعزيز التعاون الدولي لتحقيق التنمية
لا يمكن للأردن أن يواجه تحدياته وحده؛ فالدعم الدولي ضروري لتحقيق التنمية. الحكومة القادمة يجب أن تستمر في بناء وتعزيز الشراكات الدولية، وزيادة المساعدات المالية الدولية إلى 4.5 مليار دولار سنويا من خلال التعاون مع الدول والمؤسسات العالمية في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة. الأرقام واضحة، وهي تعكس واقعا يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق مستقبل أفضل للأردن. الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة، ولكنها أيضا أمام فرص هائلة يمكن استغلالها لتحويل هذه التحديات إلى قصص نجاح. من خلال التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي، تحسين بيئة الأعمال، تمكين الشباب، وتسريع التحول الرقمي، يمكن للأردن أن يحقق تقدما كبيرا ويضع نفسه على مسار النمو المستدام. التحديات كبيرة، لكن الفرص أكبر، والأرقام هي التي ستحسم الطريق نحو النجاح.

* رئيس جامعة آل البيت سابقا

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