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الأردن وكازاخستان.. شراكات بقطاعي التجارة والخدمات

9/4/2024 12:01:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- وقعت شركات ومؤسسات تجارية وخدمية أردنية وكزخية، أمس الثلاثاء، في عمان مجموعة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، تتصل بمجالات الزراعة والصناعة واللوجستيات والتكنولوجيا الخضراء وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال لقاء الأعمال والاستثمار الذي نظمته، أمس غرفة تجارة الأردن والسفارة الكزخية في عمان، مجالات وقطاعات تجارية وخدمية متعددة بهدف تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
ووقع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شركات كازاخ إنفست ومجموعة إيلاف للاستثمار، وحريز للعطور، والمركز الدولي للتقنيات الخضراء والمشاريع الاستثمارية وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، وكاز التجارية وحجازي وغوشة، ويورت تيك ونافذ للخدمات اللوجستية، وآر دبليو ايه للخدمات.
كما شهد المنتدى الذي عقد في مقر غرفة تجارة عمان توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة الأردن ونظيرتها غرفة التجارة الدولية في جمهورية كازاخستان لغايات تعميق علاقات التعاون الاقتصادي بينهما، ودعم مبادلات البلدين التجارية.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن وكازاخستان، مشيدا بالجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير وتنمية علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة استغلال الإمكانيات المتاحة في كلا البلدين بهدف زيادة التبادل التجاري وإقامة شراكات تجارية واقتصادية بين مجتمع الأعمال في كلا الجانبين بما يسهم في توطيد آليات التعاون في شتى المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة.
وبين أن الأردن يمتلك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن المملكة لديها اليوم قانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي، داعيا إلى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين الاقتصادية تقوم على أساس تعزيز الاستثمار وتطوير حجم التبادل التجاري بين الأردن وكازاخستان.
وأشار الحاج توفيق إلى أن المبادلات التجارية بين الأردن وكازاخستان ما زالت متواضعة ولا يعكس مستوى العلاقات الأخوية المتميزة والإمكانات المتوفرة لديهما، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لزيادته لمستويات أعلى وإزالة العوائق أمام حركة التجارة مشيرا إلى أن الأردن لديه الكثير من المنتجات والخدمات التي احتياجات السوق الكزخي.
وبلغت قيمة صاردات المملكة الى كازاخستان العام الماضي نحو 1،7 مليون دولار، مقابل 1،1 مليون دولار مستوردات.
وأكد أهمية تدشين رحلات طيران مباشرة بين البلدين في ظل عدم وجود منافذ بحرية بالإضافة إلى تسهيل إصدار التأشيرات للتجار وأصحاب الأعمال الأردنيين الراغبين بزيارة جمهورية كازاخستان.
وقال الحاج توفيق "على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعموم فلسطين ما نتجه عن ذاك من اضطرابات البحر الأحمر وتراجع الاستهلاك إلا أن الأردن يعتبر واحة أمن واستقرار ويمتلك مخزونا من الفرص في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة".
من جانبه، أكد أمين عام وزارة الاسثتمار زاهر القطارنة ضرورة الاستفادة من تطور العلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية كازاخستان من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادي والاستثماري والتي ما زالت دون الطموح.
وعرض القطارنة خلال المنتدى المزايا الاستثمارية التي تمتلكها المملكة بموقعها الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع دول العالم التي تتيح للمنتج الأردني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك حول العالم، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المدربة والمؤهلة والتي تتمتع بمهارات عالية.
وقال القطارنة "على الرغم من انخفاض التصنيف الائتماني للعديد من الدول إلا أن تصنيف المملكة الائتماني ارتفع ليصبح من الدول ذات الجدوى الائتمانية المتوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني"، مؤكدا أن هذا التقدم يعكس الإدارة الفعالة والحصيفة للسياسات المالية والنقدية الأردنية.
وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تعتبر بمثابة خريطة طريق للسنوات للعقد المقبل وتهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة مؤكدا على أن الحكومة الأردنية تدرك بأن خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الجديدة وممكنة للاستثمارات القائمة يتطلب الاستمرار بتطوير وتحسين الإجراءات.
وبين أن وزارة الاستثمار تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التي من شأنها خلق بيئة جاذبة للاستثمار وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن، وذلك وفي إطار جهودها للترويج للأردن كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولفت القطارنة بهذا لخصوص، إلى أن وزارة الاستثمار أطلقت المنصَّة الإلكترونية استثمر في الأردن( Invest)، والتي تشمل كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري بالإضافة إلى خريطة استثمارية تضمنت 39 فرصة استثمارية لمشاريع في عدد من القطاعات وفي مختلف مناطق المملكة.
من جهته، أكد رئيس لجنة الاستثمار في وزارة الشؤون الخارجية الكزخية جابيدولا اوسبانكولوف، أن زيارة الوفد الكزخاني وعقد المنتدى يأتي بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والثقافة. وبين أن هذه الزيارة ستكون فرصة لتعزيز العلاقات الأردنية الكازاخانية في مختلف المجالات، مشيرا إلى التزام كازاخستان بتحقق التنمية المشتركة والشراكة المستدامة على المدى الطويل.
وقال إن كازاخستان تمكنت من الحفاظ على النمو الاقتصادي وأصبحت مكان جاذب بشكل متزايد لمجتمع الاستثمار الدولي، داعيا الشركات الأردنية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده خصوصا في مجال المشاريع الزراعية والغذائية.
وأشار اوسبانكولوف إلى أن بلاده قامت بتهيئة جميع الظروف لجهة لتطوير الأعمال من حيث حرية ريادة الأعمال، والعبء الضريبي، ومستوى الرقمنة، وجودة الخدمات المصرفية والمالية، مشير إلى وجود 14 منطقة اقتصادية خاصة، وهي معفاة من ضريبة دخل الشركات، وضرائب الأراضي والممتلكات، والعديد من الرسوم الجمركية لمدة تصل إلى 25 عاما.
إلى ذلك، أكد رئيس غرفة التجارة الخارجية في كازاخستان مراد كاريمساكوف الاستعداد لتقديم كل الدعم والخدمات للشركات الأردنية الراغبة بالتواجد في سوق كازاخستان وتسهيل أعمالها بما ينعكس على علاقات البلدين التجارية وتطويرها وتنميتها لمستويات أعلى.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإقامة شراكات تجارية واستثمارية إستراتيجية بين البلدين وبما يدعم نمو الأعمال، مشيرا لدور غرف التجارة في دعم وتحفيز الأنشطة التجارية وزيارات ولقاءات الأعمال بين الأردن وكازاخستان وتفيذ المبادرات لإستراتيجة لتبادل الخبرات والمعلومات .
من جانبه، أكد سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة طلعت شالدنباي، أهمية عقد لقاء الأعمال والاستثمار الأردني الكزخي الذي يعتبر خطوة عملية في تعميق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تنفذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية.
وبين السفير شالدنباي أن اللجنة الكزخية الأردنية المشتركة ستعقد اجتماعاتها بدورتها الخامسة في عمان خلال شهر كانون الأول المقبل من العام الحالي والتي ستبحث العديد من المجالات للنهوض وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

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