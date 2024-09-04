مذكرتا تفاهم لتقييم احتمالات تواجد البترول والغاز في السرحان والصفاوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- قال وزير
الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة إن استكشاف ودراسات النفط والغاز في مناطق متعددة في المملكة يأتي ضمن جهود الحكومة في تعزيز قطاع الثروات الطبيعية المتنوعة.
وبين أنه تم تقسيم المملكة إلى 12 بلوكا استكشافيا يجري العمل في 6 بلوكات منها، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الأعمال تنفذها شركة البترول الوطنية.
جاء ذلك عقب مذكرتي تفاهم مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية أمس بخصوص إعداد دراسات تقييم احتمالات البترول والغاز في منطقتي غرب الصفاوي والسرحان، لمدة سنة لكل منها.
وقال الخرابشة إن مذكرتي التفاهم تهدفان إلى إجراء دراسات التقييم الفني للاحتمالات المتعلقة بالنفط والغاز، سعيا لإنتاج وتطوير المواد الهيدروكربونية المحتملة في المنطقتين، لافتا إلى أنه يجوز للشركة الدخول في اتفاقية مشاركة في الإنتاج شريطة التزامها بإنهاء برنامج عملها في المنطقتين وفقا لمذكرتي التفاهم.
وبين الخرابشة أنه على الشركة وفقا للمذكرتين توفير حفارة بترول مستقلة في المنطقتين، على أن تكون قادرة على الوصول لعمق لا يقل عن (2500 متر) لتنفيذ أعمال الحفر خلال مدة المذكرتين، مشيرا إلى أن أي إنتاج يصدر من حفر الآبار كاملاً خلال مدة مذكرتي التفاهم يعتبر من حق الوزارة ولا تستحق الشركة أي تعويض بالمقابل.
من جهته، قال مدير عام الشركة خليل أبو الرب إن الاتفاقية ستسهم في توظيف الخبرات البشرية والتكاملية الفنية التي تمتلكها الشركة مع دول الجوار مشيدا بالخبرات المحلية التي تمتلكها المملكة الأردنية والتي ستكون شريكا في تنفيذ الاتفاقيتين والاستفادة من التجارب السابقة من الطرفين.
ولفت مدير عام شركة شلبرجير الدكتور شريف بيومي إلى الدعم الفني اللامحدود المقدم من قبل الشركة وإدخال آليات جديدة في أعمال الاستكشاف والتنقيب وتحليل البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي والديجيتال بهدف تسريع الإنجاز.
وعن تفاصيل المذكرتين، أوضح مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة بهجت العدوان أن برنامج عمل مذكرتي التفاهم يتضمن، تقييم بيانات الآبار المتوفرة في منطقتي المذكرتين اعتماداً على الجيولوجيا السطحية وعلم الطبقات، وتحديد أعماق وسماكات التكوين، إضافة إلى إجراء دراسات الخواص الفيزيائية للآبار المحفورة، وتحديد وتقييم الصخور المكمنية، وتحديد وتقييم صخور المصدر والغطاء، فضلا عن تقييم البيانات الزلزالية وإعادة التفسير مع المعالجة إذا لزم الأمر، وتقييم بيانات الجاذبية والمغناطيسية، وتقييم ظروف الحفر، على أن تلتزم الشركة بتقديم تقرير سير عمل شهري في المنطقتين.
وأضاف العدوان أن مدة كل مذكرة تفاهم 12 شهرا قابلة للتمديد لسنة جديدة بناء على طلب الشركة، والتي تلتزم بتشغيل ما لا يقل نسبته عن 70 % من العمالة الأردنية في كل من المشروعين.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية اعتمدت حاليا نموذجا مطورا لمذكرات التفاهم المربوطة بكفالات بنكية مجزية لضمان التزام الشركات ببرامج العمل المتفق عليها وضمن المدد المحدودة، كما أتاح النموذج الجديد من مذكرات التفاهم للشركات القيام بأعمال حفر الآبار وإعادة الدخول للآبار القديمة شريطة أن يكون النفط والغاز المنتجان خلال مدة المذكرة لصالح الدولة كاملا على أن تسترد الشركة كلف عملياتها وعلى مدى سنوات لاحقة بعد الوصول إلى الاكتشاف التجاري وتوقيع اتفاقية المشاركة بالإنتاج.
وشركه تجانس هي شركة أردنية تدخل سوق التنقيب عن البترول والغاز بفرق عمل أجنبية ومحلية تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال ويتوقع أن تبدأ الشركة بأعمال الحفر خلال النصف الثاني من مدة مذكرة التفاهم.
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