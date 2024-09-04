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مذكرتا تفاهم لتقييم احتمالات تواجد البترول والغاز في السرحان والصفاوي

9/4/2024 12:01:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- قال وزير الطاقة والثروة المعدنية د. صالح الخرابشة إن استكشاف ودراسات النفط والغاز في مناطق متعددة في المملكة يأتي ضمن جهود الحكومة في تعزيز قطاع الثروات الطبيعية المتنوعة.
وبين أنه تم تقسيم المملكة إلى 12 بلوكا استكشافيا يجري العمل في 6 بلوكات منها، مشيرا إلى أن جزءا من هذه الأعمال تنفذها شركة البترول الوطنية.
جاء ذلك عقب مذكرتي تفاهم مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية أمس بخصوص إعداد دراسات تقييم احتمالات البترول والغاز في منطقتي غرب الصفاوي والسرحان، لمدة سنة لكل منها.
وقال الخرابشة إن مذكرتي التفاهم تهدفان إلى إجراء دراسات التقييم الفني للاحتمالات المتعلقة بالنفط والغاز، سعيا لإنتاج وتطوير المواد الهيدروكربونية المحتملة في المنطقتين، لافتا إلى أنه يجوز للشركة الدخول في اتفاقية مشاركة في الإنتاج شريطة التزامها بإنهاء برنامج عملها في المنطقتين وفقا لمذكرتي التفاهم.
وبين الخرابشة أنه على الشركة وفقا للمذكرتين توفير حفارة بترول مستقلة في المنطقتين، على أن تكون قادرة على الوصول لعمق لا يقل عن (2500 متر) لتنفيذ أعمال الحفر خلال مدة المذكرتين، مشيرا إلى أن أي إنتاج يصدر من حفر الآبار كاملاً خلال مدة مذكرتي التفاهم يعتبر من حق الوزارة ولا تستحق الشركة أي تعويض بالمقابل.
من جهته، قال مدير عام الشركة خليل أبو الرب إن الاتفاقية ستسهم في توظيف الخبرات البشرية والتكاملية الفنية التي تمتلكها الشركة مع دول الجوار مشيدا بالخبرات المحلية التي تمتلكها المملكة الأردنية والتي ستكون شريكا في تنفيذ الاتفاقيتين والاستفادة من التجارب السابقة من الطرفين.
ولفت مدير عام شركة شلبرجير الدكتور شريف بيومي إلى الدعم الفني اللامحدود المقدم من قبل الشركة وإدخال آليات جديدة في أعمال الاستكشاف والتنقيب وتحليل البيانات من خلال الذكاء الاصطناعي والديجيتال بهدف تسريع الإنجاز.
وعن تفاصيل المذكرتين، أوضح مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة بهجت العدوان أن برنامج عمل مذكرتي التفاهم يتضمن، تقييم بيانات الآبار المتوفرة في منطقتي المذكرتين اعتماداً على الجيولوجيا السطحية وعلم الطبقات، وتحديد أعماق وسماكات التكوين، إضافة إلى إجراء دراسات الخواص الفيزيائية للآبار المحفورة، وتحديد وتقييم الصخور المكمنية، وتحديد وتقييم صخور المصدر والغطاء، فضلا عن تقييم البيانات الزلزالية وإعادة التفسير مع المعالجة إذا لزم الأمر، وتقييم بيانات الجاذبية والمغناطيسية، وتقييم ظروف الحفر، على أن تلتزم الشركة بتقديم تقرير سير عمل شهري في المنطقتين.
وأضاف العدوان أن مدة كل مذكرة تفاهم 12 شهرا قابلة للتمديد لسنة جديدة بناء على طلب الشركة، والتي تلتزم بتشغيل ما لا يقل نسبته عن 70 % من العمالة الأردنية في كل من المشروعين.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية اعتمدت حاليا نموذجا مطورا لمذكرات التفاهم المربوطة بكفالات بنكية مجزية لضمان التزام الشركات ببرامج العمل المتفق عليها وضمن المدد المحدودة، كما أتاح النموذج الجديد من مذكرات التفاهم للشركات القيام بأعمال حفر الآبار وإعادة الدخول للآبار القديمة شريطة أن يكون النفط والغاز المنتجان خلال مدة المذكرة لصالح الدولة كاملا على أن تسترد الشركة كلف عملياتها وعلى مدى سنوات لاحقة بعد الوصول إلى الاكتشاف التجاري وتوقيع اتفاقية المشاركة بالإنتاج.
وشركه تجانس هي شركة أردنية تدخل سوق التنقيب عن البترول والغاز بفرق عمل أجنبية ومحلية تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال ويتوقع أن تبدأ الشركة بأعمال الحفر خلال النصف الثاني من مدة مذكرة التفاهم.

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