منتخب الناشئين يواجه نظيره الهندي بالبطولة الآسيوية لكرة اليد اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبدأ المنتخب الوطني للناشئين مشواره في البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد، والمقامة حاليا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، عندما يواجه نظيره المنتخب الهندي عند الساعة السابعة من مساء اليوم، ضمن لقاءات المجموعة الثانية.
وتبدو الفرصة مواتية أمام المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة نظرا لفارق المستوى الفني بين الفريقين.
واختتم المنتخب الوطني أمس تحضيراته الفنية عندما قاد المدير الفني للمنتخب الوطني مهند المنسي التدريب الذي ركز فيه على الجمل التكتيكية.
ويضم الجهاز الفني إلى جانب المنسي مساعده صدام أبو رمان، ومدرب حراس المرمى التونسي أيمن بن يحيى، بينما تصم تشكيلة المنتخب الوطني كلا من اللاعبين: عبدالرحمن السكسك، يحيى قلب، ليث طريف، حسين الجبالي، محمد الظواهرة، تامر الظواهرة، أحمد الرماضنة، سادن العطابي، جاد الحق محمد، محمد الصبيحي، زيد عبيدات، زيد الشرفات، عبدالرحمن أبو بكر، أحمد سمير، أحمد رائد، صهيب عنانزة، أسامة محمد، فريد طبيله.
وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس، وشهدت فوز المنتخب الكويتي على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 37-31، وفوز المنتخب السعودي على المنتخب الإماراتي بنتيجة 45-14، وفوز المنتخب الإيراني على المنتخب الصيني بنتيجة 28-23.
وتشهد البطولة مشاركة 13 منتخبا وزعوا إلى أربع مجموعات، وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور الثاني من كل مجموعة، الفريق المتصدر والوصيف، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ8 التي تأهلت إلى الدور الثاني على مجموعتين تضم كل مجموعة أربعة منتخبات وبعدها، يتأهل كذلك متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي إلى جانب تأهلهما إلى بطولة العالم، بينما تلعب بقية الفرق لقاءات لتحديد الفريق الخامس الذي سينضم إلى الفرق المتأهلة إلى بطولة العالم، فيما تلعب الفرق غير المتأهلة لقاءات لتحديد المراكز من 9 ولغاية 13.
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