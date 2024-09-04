Wednesday, 04 September 2024 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الناشئين يواجه نظيره الهندي بالبطولة الآسيوية لكرة اليد اليوم

9/4/2024 12:01:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يبدأ المنتخب الوطني للناشئين مشواره في البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد، والمقامة حاليا في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، عندما يواجه نظيره المنتخب الهندي عند الساعة السابعة من مساء اليوم، ضمن لقاءات المجموعة الثانية.
وتبدو الفرصة مواتية أمام المنتخب الوطني لتحقيق الفوز وبنتيجة كبيرة نظرا لفارق المستوى الفني بين الفريقين.
واختتم المنتخب الوطني أمس تحضيراته الفنية عندما قاد المدير الفني للمنتخب الوطني مهند المنسي التدريب الذي ركز فيه على الجمل التكتيكية.
ويضم الجهاز الفني إلى جانب المنسي مساعده صدام أبو رمان، ومدرب حراس المرمى التونسي أيمن بن يحيى، بينما تصم تشكيلة المنتخب الوطني كلا من اللاعبين: عبدالرحمن السكسك، يحيى قلب، ليث طريف، حسين الجبالي، محمد الظواهرة، تامر الظواهرة، أحمد الرماضنة، سادن العطابي، جاد الحق محمد، محمد الصبيحي، زيد عبيدات، زيد الشرفات، عبدالرحمن أبو بكر، أحمد سمير، أحمد رائد، صهيب عنانزة، أسامة محمد، فريد طبيله.
وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس، وشهدت فوز المنتخب الكويتي على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 37-31، وفوز المنتخب السعودي على المنتخب الإماراتي بنتيجة 45-14، وفوز المنتخب الإيراني على المنتخب الصيني بنتيجة 28-23.
وتشهد البطولة مشاركة 13 منتخبا وزعوا إلى أربع مجموعات، وحسب تعليمات البطولة، يتأهل إلى الدور الثاني من كل مجموعة، الفريق المتصدر والوصيف، حيث سيتم توزيع المنتخبات الـ8 التي تأهلت إلى الدور الثاني على مجموعتين تضم كل مجموعة أربعة منتخبات وبعدها، يتأهل كذلك متصدر ووصيف كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي إلى جانب تأهلهما إلى بطولة العالم، بينما تلعب بقية الفرق لقاءات لتحديد الفريق الخامس الذي سينضم إلى الفرق المتأهلة إلى بطولة العالم، فيما تلعب الفرق غير المتأهلة لقاءات لتحديد المراكز من 9 ولغاية 13.

MENAFN04092024000072011014ID1108633671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث