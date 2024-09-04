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النشامى يتدرب بصفوف مكتملة ويطير فجر الجمعة إلى ماليزيا

9/4/2024 12:01:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة عمان - أجرى المنتخب الوطني لكرة لقدم، ولأول مرة في عهد المدير الفني الجديد المغربي جمال سلامي، تدريبا مكتملا وبتشكيلة تضم جميع اللاعبين المستدعيين، في إطار التحضيرات لملاقاة المنتخب الكويتي عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد، على ستاد عمان الدولي، في مستهل مشوار المنتخبين في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
وخاض منتخب النشامى، أمس، تدريبا بتشكيلته الكاملة على ستاد عمان الدولي، بعد التحاق المحترفين موسى التعمري (مونبلييه الفرنسي) ويزن العرب (سيؤول الكوري الجنوبي)، فيما شهدت الأيام القليلة الماضية التحاق المحترفين في الخارج تدريجيا.
واستثمر المدرب المغربي سلامي اكتمال التشكيلة، ليجري تدريبات فنية تكتيكية على أرضية ستاد عمان، كشفت عن ملامح التشكيلة التي سيخوض فيها مواجهة يوم غد، التي ستعتمد على الأسلوب الهجومي، في ظل المؤشرات القادمة من معسكر الكويت، التي ترجح أن يلعب المنتخب الشقيق بشكل دفاعي.
ويخوض المنتخب الوطني، اليوم، تدريبه الأخير على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، لوضع اللسمات الأخيرة على تشكيلته استعدادا للقاء المهم الذي يبحث فيه المنتخب عن كامل النقاط.
وتضم تشكيلة المنتخب الوطني التي اختيرت لمباراتي الكويت وفلسطين كلا من يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري، عبدالله العطار، رزق بني هاني، يزن النعيمات وعارف الحاج.
إلى ذلك، يشهد اليوم، عقد المؤتمر الصحفي للمباراة، الذي سيشهد حديثا لمدربي المنتخبين المغربي جمال سلامي المدير الفني للمنتخب الوطني، والإسباني خوان بيتزي المدير الفني للمنتخب الكويتي.
كما يشهد اليوم أيضا عقد الاجتماع الفني للمباراة، لاعتماد ألوان الفريقين وغيرها من التفاصيل.
المنتخب الكويتي يظهر
في ستاد عمان اليوم
يظهر المنتخب الكويتي في ستاد عمان مساء اليوم، عندما يخوض التدريب الأخير استعدادا لمباراة يوم غد.
وكان المنتخب الشقيق الذي وصل إلى عمان أمس، قد أجرى تدريبا خفيفا مساء أمس على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، حيث اشتمل التدريب على بعض الجمل التكتيكية والفنية.
ويضم وفد المنتخب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف المطيري (رئيساً للوفد)، وعضو مجلس الإدارة جمال العتيبي (نائباً للرئيس)، وسعود المجمد (مدير المنتخبات الوطنية)، وعبدالرحمن الموسي (مديراً للمنتخب)، وطبيب المنتخبات الوطنية د.عبد المجيد البنائي (اختصاصي إصابات الملاعب)، ود.علي الشمالي (طبيباً)، والجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني الأصل الأرجنتيني الجنسية خوان أنطونيو بيتزي. وتضم قائمة الأزرق 25 لاعبا، على أن يتم استبعاد لاعبين منهم قبل المباراة بنحو 24 ساعة حسب تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واللاعبون هم: عبد الرحمن كميل، سليمان عبد الغفور، عبدالرحمن الفضلي، راشد الدوسري، سامي الصانع، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، خالد الفضلي، سلمان بورمية، فيصل زايد، مهدي دشتي، أحمد الظفيري، عذبي شهاب، رضا هاني، حمد حربي، سلطان العنزي، يوسف ماجد، سلمان العوضي، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، معاذ الأصيمع، عبدالمحسن العجمي، حسين أشكناني، علي خلف وحمد القلاف.
"النشامى" يقلع إلى ماليزيا فجر الجمعة
حدد اتحاد كرة القدم، فجر بعد غد، موعدا لإقلاع المنتخب الوطني بطائرة خاصة من عمان إلى ماليزيا، لملاقاة المنتخب الفلسطيني الشقيق يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في ثاني مباريات المنتخبين بتصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
وحرص اتحاد الكرة على توفير طائرة خاصة لنقل لاعبي المنتخب، حرصا على راحتهم في ظل بعد المسافة، وتقارب موعد المباراتين مع الكويت وفلسطين. وسيلعب المنتخب مباراة الكويت التي تنتهي بعد منتصف ليلة الخميس، ما يعني أن اللاعبين سيغادرون إلى الفندق لحمل أمتعتهم والتوجه إلى المطار فورا للسفر إلى ماليزيا.
مكافآت تنتظر لاعبي المنتخب
خصص اتحاد كرة القدم، مكافآت مالية للاعبي المنتخب في حال الفوز في كل مباراة خلال مشوار الدور الحاسم.
ولم يعلن الاتحاد حتى أمس عن قيمة المكافآت، إلا أن الاتحاد سيمنح نجوم المنتخب مكافآت مجزية تتناسب مع أهمية المباراة، وصولا إلى المونديال الذي يعني التأهل إليه ثورة إيجابية في كرة القدم الأردنية.
يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين والكويت.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق صاحبة المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.

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