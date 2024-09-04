النشامى يتدرب بصفوف مكتملة ويطير فجر الجمعة إلى ماليزيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
عمان - أجرى المنتخب الوطني لكرة لقدم، ولأول مرة في عهد المدير الفني الجديد المغربي جمال سلامي، تدريبا مكتملا وبتشكيلة تضم جميع اللاعبين المستدعيين، في إطار التحضيرات لملاقاة المنتخب الكويتي عند الساعة التاسعة من مساء يوم غد، على ستاد عمان الدولي، في مستهل مشوار المنتخبين في تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
وخاض منتخب
النشامى، أمس، تدريبا بتشكيلته الكاملة على ستاد عمان الدولي، بعد التحاق المحترفين موسى التعمري (مونبلييه الفرنسي) ويزن العرب (سيؤول الكوري الجنوبي)، فيما شهدت الأيام القليلة الماضية التحاق المحترفين في الخارج تدريجيا.
واستثمر المدرب المغربي سلامي اكتمال التشكيلة، ليجري تدريبات فنية تكتيكية على أرضية ستاد عمان، كشفت عن ملامح التشكيلة التي سيخوض فيها مواجهة يوم غد، التي ستعتمد على الأسلوب الهجومي، في ظل المؤشرات القادمة من معسكر الكويت، التي ترجح أن يلعب المنتخب الشقيق بشكل دفاعي.
ويخوض المنتخب الوطني، اليوم، تدريبه الأخير على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، لوضع اللسمات الأخيرة على تشكيلته استعدادا للقاء المهم الذي يبحث فيه المنتخب عن كامل النقاط.
وتضم تشكيلة المنتخب الوطني التي اختيرت لمباراتي الكويت وفلسطين كلا من يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، عبدالله الفاخوري، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، محمد أبو النادي، سالم العجالين، حسام أبو ذهب، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، رجائي عايد، محمود شوكت، يوسف أبو جلبوش، محمود مرضي، علي علوان، موسى التعمري، عبدالله العطار، رزق بني هاني، يزن النعيمات وعارف الحاج.
إلى ذلك، يشهد اليوم، عقد المؤتمر الصحفي للمباراة، الذي سيشهد حديثا لمدربي المنتخبين المغربي جمال سلامي المدير الفني للمنتخب الوطني، والإسباني خوان بيتزي المدير الفني للمنتخب الكويتي.
كما يشهد اليوم أيضا عقد الاجتماع الفني للمباراة، لاعتماد ألوان الفريقين وغيرها من التفاصيل.
المنتخب الكويتي يظهر
في ستاد عمان اليوم
يظهر المنتخب الكويتي في ستاد عمان مساء اليوم، عندما يخوض التدريب الأخير استعدادا لمباراة يوم غد.
وكان المنتخب الشقيق الذي وصل إلى عمان أمس، قد أجرى تدريبا خفيفا مساء أمس على ملعب الكرامة بمدينة الحسين للشباب، حيث اشتمل التدريب على بعض الجمل التكتيكية والفنية.
ويضم وفد المنتخب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم هايف المطيري (رئيساً للوفد)، وعضو مجلس الإدارة جمال العتيبي (نائباً للرئيس)، وسعود المجمد (مدير المنتخبات الوطنية)، وعبدالرحمن الموسي (مديراً للمنتخب)، وطبيب المنتخبات الوطنية د.عبد المجيد البنائي (اختصاصي إصابات الملاعب)، ود.علي الشمالي (طبيباً)، والجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني الأصل الأرجنتيني الجنسية خوان أنطونيو بيتزي. وتضم قائمة الأزرق 25 لاعبا، على أن يتم استبعاد لاعبين منهم قبل المباراة بنحو 24 ساعة حسب تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واللاعبون هم: عبد الرحمن كميل، سليمان عبد الغفور، عبدالرحمن الفضلي، راشد الدوسري، سامي الصانع، خالد إبراهيم، فهد الهاجري، خالد الفضلي، سلمان بورمية، فيصل زايد، مهدي دشتي، أحمد الظفيري، عذبي شهاب، رضا هاني، حمد حربي، سلطان العنزي، يوسف ماجد، سلمان العوضي، يوسف ناصر، عيد الرشيدي، معاذ الأصيمع، عبدالمحسن العجمي، حسين أشكناني، علي خلف وحمد القلاف.
"النشامى" يقلع إلى ماليزيا فجر الجمعة
حدد اتحاد كرة القدم، فجر بعد غد، موعدا لإقلاع المنتخب الوطني بطائرة خاصة من عمان إلى ماليزيا، لملاقاة المنتخب الفلسطيني الشقيق يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في ثاني مباريات المنتخبين بتصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026.
وحرص اتحاد الكرة على توفير طائرة خاصة لنقل لاعبي المنتخب، حرصا على راحتهم في ظل بعد المسافة، وتقارب موعد المباراتين مع الكويت وفلسطين. وسيلعب المنتخب مباراة الكويت التي تنتهي بعد منتصف ليلة الخميس، ما يعني أن اللاعبين سيغادرون إلى الفندق لحمل أمتعتهم والتوجه إلى المطار فورا للسفر إلى ماليزيا.
مكافآت تنتظر لاعبي المنتخب
خصص اتحاد كرة القدم، مكافآت مالية للاعبي المنتخب في حال الفوز في كل مباراة خلال مشوار الدور الحاسم.
ولم يعلن الاتحاد حتى أمس عن قيمة المكافآت، إلا أن الاتحاد سيمنح نجوم المنتخب مكافآت مجزية تتناسب مع أهمية المباراة، وصولا إلى المونديال الذي يعني التأهل إليه ثورة إيجابية في كرة القدم الأردنية.
يذكر أن المنتخب الوطني حل بالمجموعة الثانية لتصفيات الدور الثالث والحاسم من كأس العالم 2026، إلى جانب كوريا الجنوبية، العراق، عمان، فلسطين والكويت.
وحسب نظام التصفيات، تم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما تخوض الفرق صاحبة المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة الدور الرابع من التصفيات.
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