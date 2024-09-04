صقور الناشئين ينقض على الفلبين في سلة آسيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
عمان – حقق المنتخب الوطني للناشئين فوزا مستحقا على نظيره المنتخب الفلبيني بنتيجة 62-56 (النصف الأول 36-34)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية عن مباريات المجموعة الرابعة من بطولة آسيا للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة.
وحضر المباراة سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان ونائي رئيس اللجنة الأولمبية د. ساري حمدان والأمين العامة للجنة الأولمبية رنا السعيد.
ويختتم“صقور الناشئين” مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة إندونيسيا عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثالثة من ختام مرحلة المجموعات.
وتشهد الصالة نفسها مواجهات؛ الصين واليابان الساعة 11:30 صباحا، قطر وكازاخستان الساعة 2 مساء، إيران وكوريا الجنوبية الساعة 4:30 مساء، فيما تشهد صالة“الأرينا” بمدينة السلط مواجهات، أسترليا وتايبيه الصينية الساعة 11:30 صباحا، لبنان ومنغوليا الساعة 2 مساء، الفلبين ونيوزيلندا الساعة 4:30 مساء، الهند والكويت الساعة 7:30 مساء.
وشهدت مباريات أمس فوز، أستراليا على لبنان (78-46) والصين على قطر (99-43) وتايبيه الصينية على منغوليا (92-46) واليابان على كازاخستان (84-35) وإيران على الهند (70-53) ونيوزيلندا على اندونيسيا (89-43) وكوريا الجنوبية على الكويت (86-36).
وفي التفاصيل الفنية، بدأ مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على عمر سلمان في صناعة اللعب بالتناوب مع روحي الكيلاني وعمر حجازي، مع تواجد هادي الشامي وسيف الدين صالح في منطقة العمق، فيما اعتمد مدرب الفلبين جوشوا رييس على الخماسي، مارك اسبيرانزا وويليام كابونيلاس ولويس بيريز وجون ميديانا ومارك بورجوس.
وتقدم المنتخب الوطني في الفترة الأولى (17-13) مع توهج سيف الدين صالح وروحي الكيلاني في التسجيل، قبل أن تميل الكفة إلى الفلبين في الفترة الثانية مع تفعيل سلاح التصويبات الثلاثية والتسجيل من الفاست بريك، لكن الصقور استعادوا توازنهم وتقدموا في نتيجة النصف الأول (36-34) رغم خسارتهم نتيجة الفترة (19-21).
وجاءت الفترة الثالثة ضعيفة على المستوى الهجومي بعدما حسمها المنتخب الوطني (9-6)، فيما كان لاعبو الفريقان يتناوبون على تسجيل السلات المتنوعة في الفترة الأخيرة، التي حسمها الصقور (17-16)، ليفوز المنتخب الوطني في النتيجة النهائية للمباراة (62-56).
وفرض سيف الدين صالح نفسه نجما للمباراة من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 14 نقطة و15 متابعة و2 بلوك شوت بفاعلية 19، يليه عمر سلمان بتسجيله 7 نقاط و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة بفاعلية 15، فيما برز مارك اسبيرانزا من جانب لاعبي الفلبين بتسجيله 14 نقطة و3 متابعات و6 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة بفاعلية 14.
الأمير فيصل يتوسط كبار الحضور على المنصة الرسمية
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