صقور الناشئين ينقض على الفلبين في سلة آسيا

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

عمان – حقق المنتخب الوطني للناشئين فوزا مستحقا على نظيره المنتخب الفلبيني بنتيجة 62-56 (النصف الأول 36-34)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الرابعة من بطولة آسيا للناشئين تحت 18 عاما بكرة السلة.

وحضر المباراة سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان ونائي رئيس اللجنة الأولمبية د. ساري حمدان والأمين العامة للجنة الأولمبية رنا السعيد.

ويختتم“صقور الناشئين” مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة إندونيسيا عند الساعة 7:30 من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثالثة من ختام مرحلة المجموعات.

وتشهد الصالة نفسها مواجهات؛ الصين واليابان الساعة 11:30 صباحا، قطر وكازاخستان الساعة 2 مساء، إيران وكوريا الجنوبية الساعة 4:30 مساء، فيما تشهد صالة“الأرينا” بمدينة السلط مواجهات، أسترليا وتايبيه الصينية الساعة 11:30 صباحا، لبنان ومنغوليا الساعة 2 مساء، الفلبين ونيوزيلندا الساعة 4:30 مساء، الهند والكويت الساعة 7:30 مساء.

وشهدت مباريات أمس فوز، أستراليا على لبنان (78-46) والصين على قطر (99-43) وتايبيه الصينية على منغوليا (92-46) واليابان على كازاخستان (84-35) وإيران على الهند (70-53) ونيوزيلندا على اندونيسيا (89-43) وكوريا الجنوبية على الكويت (86-36).

وفي التفاصيل الفنية، بدأ مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على عمر سلمان في صناعة اللعب بالتناوب مع روحي الكيلاني وعمر حجازي، مع تواجد هادي الشامي وسيف الدين صالح في منطقة العمق، فيما اعتمد مدرب الفلبين جوشوا رييس على الخماسي، مارك اسبيرانزا وويليام كابونيلاس ولويس بيريز وجون ميديانا ومارك بورجوس.

وتقدم المنتخب الوطني في الفترة الأولى (17-13) مع توهج سيف الدين صالح وروحي الكيلاني في التسجيل، قبل أن تميل الكفة إلى الفلبين في الفترة الثانية مع تفعيل سلاح التصويبات الثلاثية والتسجيل من الفاست بريك، لكن الصقور استعادوا توازنهم وتقدموا في نتيجة النصف الأول (36-34) رغم خسارتهم نتيجة الفترة (19-21).

وجاءت الفترة الثالثة ضعيفة على المستوى الهجومي بعدما حسمها المنتخب الوطني (9-6)، فيما كان لاعبو الفريقان يتناوبون على تسجيل السلات المتنوعة في الفترة الأخيرة، التي حسمها الصقور (17-16)، ليفوز المنتخب الوطني في النتيجة النهائية للمباراة (62-56).

وفرض سيف الدين صالح نفسه نجما للمباراة من جانب لاعبي المنتخب الوطني محققا“الدبل دبل” بتسجيله 14 نقطة و15 متابعة و2 بلوك شوت بفاعلية 19، يليه عمر سلمان بتسجيله 7 نقاط و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة بفاعلية 15، فيما برز مارك اسبيرانزا من جانب لاعبي الفلبين بتسجيله 14 نقطة و3 متابعات و6 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة بفاعلية 14.









الأمير فيصل يتوسط كبار الحضور على المنصة الرسمية