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الأمير فيصل يبارك فوز منتخب الناشئين على الفلبين ببطولة آسيا لكرة السلة

9/4/2024 12:01:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - بارك سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، الفوز المستحق للمنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما على الفلبين بنتيجة 62-56، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة آسيا لكرة السلة.




وهنأ سموه نجوم المنتخب الوطني بالفوز ، متمنيا لهم خلال حديثه معهم في غرفة غيار الملابس عقب نهاية المباراة، تحقيق المزيد من الانتصارات في مبارياتهم المقبلة بالبطولة الآسيوية المقامة بالعاصمة عمان.الأمير فيصل يبارك فوز منتخب الناشئين على الفلبين ببطولة آسيا لكرة السلة

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