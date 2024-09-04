الأمير فيصل يبارك فوز منتخب الناشئين على الفلبين ببطولة آسيا لكرة السلة

الأمير فيصل يبارك فوز منتخب الناشئين على الفلبين ببطولة آسيا لكرة السلة
التاريخ
9/4/2024 12:01:24 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - بارك سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية، الفوز المستحق للمنتخب الوطني للناشئين تحت 18 عاما على الفلبين بنتيجة 62-56، في لقاء جمعهما اليوم بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة آسيا لكرة السلة.
وهنأ سموه نجوم المنتخب الوطني بالفوز ، متمنيا لهم خلال حديثه معهم في غرفة غيار الملابس عقب نهاية المباراة، تحقيق المزيد من الانتصارات في مبارياتهم المقبلة بالبطولة الآسيوية المقامة بالعاصمة عمان.الأمير فيصل يبارك فوز منتخب الناشئين على الفلبين ببطولة آسيا لكرة السلة
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