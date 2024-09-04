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الملك يرعى افتتاح معرض سوفكس 2024 في العقبة

9/4/2024 12:01:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعى جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بالعقبة، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض معدات العمليات الخاصة سوفكس 2024، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.


وحيت جلالته ثلة من حرس الشرف لدى وصوله موقع الافتتاح، الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين، مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، وسمو الأمير هاشم بن الحسين، وسمو الأمير الحسين بن هاشم، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي.


وقال مدير عام المركز الأردني للتصميم والتطوير، نائب رئيس مجلس إدارة سوفكس العميد المهندس أيمن البطران في كلمة له، إن إقامة المعرض في العقبة للمرة الثانية على التوالي يتيح فرصة أكبر للاستفادة من المزايا الجغرافية والاقتصادية للمدينة، ويعزز مكانة الأردن كوجهة للمعارض والمؤتمرات الدولية.


وأضاف أن ما يميز "سوفكس 2024"، والذي يعقد تحت عنوان "التعاون والتلاقي لتوطيد الأمن العالمي"، احتضانه النسخة الثانية لمعرض "لافيتيت" للطائرات المسيّرة، والتي تلعب دورا محوريا في العمليات الخاصة في مهام الاستطلاع والمراقبة وتقليل المخاطر البشرية.


وألقى قائد قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية العقيد الركن هشام الحنيطي كلمة، لفت فيها إلى أن المعرض يشكل فرصة للوقوف على منجزات القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي في مجال تعزيز قدراتها وحرفيتها لمواكبة المتطلبات الراهنة والمستقبلية، في ظل التحديات الإقليمية.


وتابع جلالة القائد الأعلى فعاليات تمرين نفذته قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية في مركز العقبة الدولي للمعارض والمؤتمرات.


وجال جلالة الملك، يرافقه سمو ولي العهد، في المعرض، الذي يسلط الضوء على آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية والمعدات المتطورة التي تستخدمها قوات حفظ الأمن والقوات الخاصة، والتجهيزات الدفاعية والتدريبية والطائرات المسيّرة.


وخلال الجولة، أوضح المدير التنفيذي لشركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة "سوفكس" أحمد الطويل أن استراتيجية الدورة الرابعة عشر للمعرض ركزت على تطوير المحتوى والابتكار.


واشتمل المعرض على أجنحة خاصة بالقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمركز الأردني للتصميم والتطوير، لتسليط الضوء على القدرات العسكرية والتقنية والتدريبية لها، وتطور عملها، والمعدات التي تشرف على صناعتها.


ويشارك في معرض سوفكس، الذي يعقد على مدار 3 أيام، 73 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية عارضة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية، بمشاركة قادة عسكريين ومسؤولين مدنيين من دول شقيقة وصديقة.


وحضر الافتتاح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان بالإنابة سمير الرفاعي، ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وعدد من كبار المسؤولين.


كما حضره رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة.

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