كابوس الدراسة في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي
يشكل التعليم
المدرسي هاجسا كبيرا لغالبية العائلات الأردنية، وبات ومخرجاته هما يفكر به الأردنيون أكثر من أي شيء آخر في مراحل معينة من حياتهم، ويلجأ كثيرون إلى التعليم الخاص سعيا للحصول على تعليم
أفضل، أو خدمات قد لا تتوفر – حسب وجهة نظرهم – في الـمدارس الحكومية.
لدينا في الأردن، وبناء على التقرير الإحصائي للعام 2023/2022 الصادر عن وزارة التربية
والتعليم 7505 مدارس، منها 3234 مدرسة خاصة وتنفق الحكومة الأردنية ما يقرب من 1.193 مليار دينار سنويا على التعليم، تذهب نسبة كبيرة منها تصل إلى أكثر من 75 % إلى الرواتب والأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي.
في الـمقابل لدينا مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية، والثقافة العسكرية، وليس لدينا إحصائية بحجم نفقات الـمدارس الخاصة، ولكننا نعرف من خلال المعايشة، والـملاحظة أن بعض العائلات الأردنية تلجأ للاستدانة، أو عمل الجمعيات، أو ربما اللجوء إلى عمل إضافي لتوفير نفقاتها، والتي تتفاوت في تكاليفها بين الـمتوسطة، والـمرتفعة، والـمرتفعة جدا.
ويدخل الأردنيون هذه الدوامة المتعبة، أملا في تخريج أبنائهم وبناتهم وهم قادرون على الحصول على وضع أفضل في سوق العمل مستقبلا بعد الدراسة الجامعية، فالتعليم الجيد، واتقان اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسوب، ومهارات الحياة الأخرى يساهم في جعل فرصة أي إنسان أفضل في الحياة.
بعض الاختبارات التي نطلع على نتائجها تجعلنا نشعر بالقلق، ففي اختيار (PISA) المتعلق بتقييم مستوى ((التطبيق المعرفي والمهارات الأساسية للطلبة في سن الـ15 عاما في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، أظهرت النتائج أن أداء الأردن تراجع بشكل واضح في هذا التصنيف بواقع 11 مرتبة مقارنة مع الاختبار السابق، ليحل في المرتبة 75 ضمن قائمة البلدان المشاركة من أصل 81 دولة، ويأتي بذلك في المرتبة 5 من أصل 6 دول عربية مشاركة فقط في التقرير)).
وهناك مؤشرات أخرى لتراجع مخرجات التعليم المدرسي يلاحظ أي إنسان يتابع الطلبة، وكي نكون منصفين، فقد ساهمت عوامل عديدة في هذا التراجع، قد يكون من بينها انتشار الرقمية، وانشغال ذهن الطالب بالأجهزة اللوحية والألعاب الرقمية، وغيرها، ومع ذلك لا بد لنا أن نقرع الجرس، لنعمل جميعا في الدولة الأردنية: وزارة التربية، الوزارات الأخرى، الموطنون، مؤسسات الـمجتمع المدني من أجل الارتفاع بمستوى التعليم.
اعتقد أن الاكتظاظ في الـمدارس الحكومية، والعبء الملقى على الدولة في هذا الخصوص واحد من الأسباب، ولن اناقش في هذا الـمقال الأسباب الأخرى وهي كثيرة، ويمكن ذكرها في مقال آخر، ولكن لا بد للحكومة أن تجترح المعجزات في معالجة هذه الجزئية التي تبنى عليها إجراءات أخرى قد تساعد في رفع سوية التعليم، مثل تسهيل تراخيص الـمدارس، وفي الـمقابل على الحكومة أن توفر قطع أراض بأسعار قليلة لتشجيع فتح الـمدارس الخاصة التي تقدم تعليما بتكاليف أقل، وأقساطا ميسرة، وحسب اعتقادي فإن ارتفاع تكاليف الأراضي، وإيجارات المباني الـمرتفعة واحدة من الأسباب التي تحد من انتشار مثل هذه الـمدارس.
تجربة الـمدارس الأقل تكلفة، مهمة، وهذا له جوانب عديدة لها علاقة إضافة إلى الأراضي بسرعة إعطاء التراخيص، والتسهيل في الإجراءات، وتشجيع الـمعلمين على التكتل معا لإنشاء مؤسسات تعليمية من هذا النوع، وهكذا نشجع المشاريع الصغيرة والـمتوسطة، وفي الوقت نفسه نوفر تعليما أفضل، ونقلل الضغط على الخدمات الحكومية.
التعليم في الأردن يحتاج إلى مراجعة كبيرة، ورغم كل الإنجازات التي لا يمكن لعاقل أن ينكرها في هذا المجال، ومع ذلك، فإننا نستحق الأفضل، وكلنا مطالبون بتحقيق ذلك، والتعاضد مع كل أجهزة الدولة للوصول لهذا الهدف.
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