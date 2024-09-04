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كابوس الدراسة في الأردن

9/4/2024 12:01:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي

يشكل التعليم المدرسي هاجسا كبيرا لغالبية العائلات الأردنية، وبات ومخرجاته هما يفكر به الأردنيون أكثر من أي شيء آخر في مراحل معينة من حياتهم، ويلجأ كثيرون إلى التعليم الخاص سعيا للحصول على تعليم أفضل، أو خدمات قد لا تتوفر – حسب وجهة نظرهم – في الـمدارس الحكومية.
لدينا في الأردن، وبناء على التقرير الإحصائي للعام 2023/2022 الصادر عن وزارة التربية والتعليم 7505 مدارس، منها 3234 مدرسة خاصة وتنفق الحكومة الأردنية ما يقرب من 1.193 مليار دينار سنويا على التعليم، تذهب نسبة كبيرة منها تصل إلى أكثر من 75 % إلى الرواتب والأجور ومساهمات الضمان الاجتماعي.
في الـمقابل لدينا مدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية، والثقافة العسكرية، وليس لدينا إحصائية بحجم نفقات الـمدارس الخاصة، ولكننا نعرف من خلال المعايشة، والـملاحظة أن بعض العائلات الأردنية تلجأ للاستدانة، أو عمل الجمعيات، أو ربما اللجوء إلى عمل إضافي لتوفير نفقاتها، والتي تتفاوت في تكاليفها بين الـمتوسطة، والـمرتفعة، والـمرتفعة جدا.
ويدخل الأردنيون هذه الدوامة المتعبة، أملا في تخريج أبنائهم وبناتهم وهم قادرون على الحصول على وضع أفضل في سوق العمل مستقبلا بعد الدراسة الجامعية، فالتعليم الجيد، واتقان اللغة الإنجليزية، ومهارات الحاسوب، ومهارات الحياة الأخرى يساهم في جعل فرصة أي إنسان أفضل في الحياة.
بعض الاختبارات التي نطلع على نتائجها تجعلنا نشعر بالقلق، ففي اختيار (PISA) المتعلق بتقييم مستوى ((التطبيق المعرفي والمهارات الأساسية للطلبة في سن الـ15 عاما في مجالات الرياضيات والعلوم والقراءة، أظهرت النتائج أن أداء الأردن تراجع بشكل واضح في هذا التصنيف بواقع 11 مرتبة مقارنة مع الاختبار السابق، ليحل في المرتبة 75 ضمن قائمة البلدان المشاركة من أصل 81 دولة، ويأتي بذلك في المرتبة 5 من أصل 6 دول عربية مشاركة فقط في التقرير)).
وهناك مؤشرات أخرى لتراجع مخرجات التعليم المدرسي يلاحظ أي إنسان يتابع الطلبة، وكي نكون منصفين، فقد ساهمت عوامل عديدة في هذا التراجع، قد يكون من بينها انتشار الرقمية، وانشغال ذهن الطالب بالأجهزة اللوحية والألعاب الرقمية، وغيرها، ومع ذلك لا بد لنا أن نقرع الجرس، لنعمل جميعا في الدولة الأردنية: وزارة التربية، الوزارات الأخرى، الموطنون، مؤسسات الـمجتمع المدني من أجل الارتفاع بمستوى التعليم.
اعتقد أن الاكتظاظ في الـمدارس الحكومية، والعبء الملقى على الدولة في هذا الخصوص واحد من الأسباب، ولن اناقش في هذا الـمقال الأسباب الأخرى وهي كثيرة، ويمكن ذكرها في مقال آخر، ولكن لا بد للحكومة أن تجترح المعجزات في معالجة هذه الجزئية التي تبنى عليها إجراءات أخرى قد تساعد في رفع سوية التعليم، مثل تسهيل تراخيص الـمدارس، وفي الـمقابل على الحكومة أن توفر قطع أراض بأسعار قليلة لتشجيع فتح الـمدارس الخاصة التي تقدم تعليما بتكاليف أقل، وأقساطا ميسرة، وحسب اعتقادي فإن ارتفاع تكاليف الأراضي، وإيجارات المباني الـمرتفعة واحدة من الأسباب التي تحد من انتشار مثل هذه الـمدارس.
تجربة الـمدارس الأقل تكلفة، مهمة، وهذا له جوانب عديدة لها علاقة إضافة إلى الأراضي بسرعة إعطاء التراخيص، والتسهيل في الإجراءات، وتشجيع الـمعلمين على التكتل معا لإنشاء مؤسسات تعليمية من هذا النوع، وهكذا نشجع المشاريع الصغيرة والـمتوسطة، وفي الوقت نفسه نوفر تعليما أفضل، ونقلل الضغط على الخدمات الحكومية.
التعليم في الأردن يحتاج إلى مراجعة كبيرة، ورغم كل الإنجازات التي لا يمكن لعاقل أن ينكرها في هذا المجال، ومع ذلك، فإننا نستحق الأفضل، وكلنا مطالبون بتحقيق ذلك، والتعاضد مع كل أجهزة الدولة للوصول لهذا الهدف.

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