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شعارات القوائم الحزبية بين الاستمرارية والتجديد

9/4/2024 12:01:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حسن عبدالله الدعجة
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية الأردنية، تبرز الشعارات الانتخابية كأداة أساسية تعكس رؤية الكتل الحزبية وتوجهاتها السياسية. في هذه الانتخابات، تتنافس الكتل الحزبية على كسب ثقة الناخبين من خلال شعارات تتنوع بين الاستمرارية في الدفاع عن المكتسبات الوطنية وتجديد النهج السياسي بما يتماشى مع تطلعات الشارع الأردني.
فقد أغلق باب الترشح للانتخابات النيابية الأردنية لعام 2024 بعد ثلاثة أيام من فتحه، وشهدت الانتخابات تقديم عدد كبير من القوائم للدائرة المحلية، مع تباين ملحوظ في نسب الترشح بين الذكور والإناث. وعلى مستوى الدائرة العامة، قدمت عدة قوائم تمثل الأحزاب وتحالفاتها، مما يعكس مشاركة واسعة من معظم الأحزاب السياسية.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن 25 قائمة انتخابية شاركت في الانتخابات البرلمانية، ضمت 36 حزبا من أصل 38 حزبا مرخصا في الأردن. تعكس هذه المشاركة النشطة التنافس السياسي الكبير بين الأحزاب، حيث يشارك معظم الأحزاب المرخصة في السباق الانتخابي من خلال تحالفات وتكتلات ضمن هذه القوائم.
والتحالفات الحزبية في هذه الانتخابات كانت متنوعة، وشملت مجموعة من الأحزاب التي انضمت معا لتحقيق أهدافها الانتخابية. والعدد الإجمالي للمرشحين كان كبيرا، مع تفوق واضح للذكور على الإناث، وسجلت مشاركة الشباب والنساء أقل من المتوقع، حيث كانت أغلب المرشحات ضمن الكوتا النسائية.
لأول مرة، تضمنت الانتخابات قائمة وطنية تشارك فيها الأحزاب، مما يدل على رغبة الأحزاب في جذب الناخبين من خلال برامجها. كما شهدت الانتخابات تغييرات في توزيع المقاعد، حيث تم تقليص عدد المقاعد في الدوائر المحلية، ما أدى إلى تجمع المرشحين الأقوياء في قوائم مشتركة، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون والعمل الجماعي بين السياسيين.
وعلى صعيد آخر، برزت تنافسية قوية في الدوائر المحلية، مع تسجيل انخفاض في عدد المرشحين لكل مقعد مقارنة بالانتخابات السابقة. كما أظهرت الانتخابات تقدما في دور المرأة، مع ارتفاع نسبة المرشحات على المستوى المحلي والوطني، مما يزيد من احتمالية ارتفاع تمثيل النساء في البرلمان القادم.
يلاحظ أن بعض الأحزاب نجحت في تغطية مختلف مناطق المملكة، مما يعكس تطورا في العملية الحزبية. ومع ذلك، يُتوقَع أن معظم النواب السابقين الذين ترشحوا قد لا يعودون إلى البرلمان نظرا لاعتمادهم على الأساليب التقليدية في العمل الفردي، بينما يتجه التركيز الآن نحو العمل الحزبي الجماعي.
وتتجسد هذه الشعارات في أحزاب تركز على أهمية الحفاظ على الاستقرار الوطني والأمان الاجتماعي، وهو ما يعكس تجربة الأردن في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. شعارات مثل“الأردن أولا” و”الأمن والاستقرار فوق كل اعتبار” تركز على أن الاستقرار هو الأساس لأي تقدم اقتصادي واجتماعي. هذه الأحزاب تسعى لجذب الناخبين الذين يرون في الاستقرار عاملا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
كما تتبنى بعض الكتل الحزبية شعارات الإصلاح الشامل كمحور أساسي لحملاتها الانتخابية. شعارات مثل“نحو إصلاح سياسي واقتصادي شامل” و”التغيير من أجل المستقبل” تهدف إلى مخاطبة الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة. هذه الأحزاب تركز على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إصلاحات جذرية في بنية الدولة.
وتأتي هذه الشعارات في إطار تعزيز مفهوم المشاركة الشعبية ودور المواطن في صنع القرار. شعارات مثل“مشاركتك تصنع الفرق” و”الديمقراطية للجميع” تسعى إلى تشجيع الناخبين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات كوسيلة لتحقيق التغيير الإيجابي. تركز هذه الأحزاب على تعزيز الديمقراطية من خلال إرساء ثقافة المشاركة والتعددية السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الوطنية.
وفي ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العالم، تبرز شعارات الاستدامة والتنمية المستدامة كجزء من برامج الكتل الحزبية. شعارات مثل“بيئة نظيفة ومستقبل مستدام” و”التنمية المستدامة طريقنا إلى المستقبل” تسعى إلى جذب الناخبين الذين يهتمون بالقضايا البيئية والاقتصادية المستدامة. هذه الأحزاب تركز على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وتتبنى بعض الكتل شعارات تعكس الهوية الوطنية الأردنية والحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي. شعارات مثل“الأردن هويتنا والتراث ركيزتنا” و”الوحدة الوطنية أساس قوتنا” تركز على أهمية تعزيز الهوية الوطنية كعنصر أساسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. هذه الشعارات تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية والانتماء، وجذب الناخبين الذين يرون في الحفاظ على التراث والقيم الوطنية ضرورة للحفاظ على تماسك المجتمع.
وتحظى شعارات مكافحة الفساد والشفافية بشعبية كبيرة بين الكتل الحزبية في انتخابات 2024. شعارات مثل“معا ضد الفساد” و”الشفافية والإصلاح طريقنا للتقدم” تسعى إلى كسب ثقة الناخبين من خلال التأكيد على أهمية محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة الشؤون العامة. هذه الأحزاب تركز على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد كجزء من برنامجها الانتخابي.
اخيرا: تعتبر شعارات الكتل الحزبية في الانتخابات النيابية الأردنية 2024 مرآة تعكس تطلعات المجتمع الأردني وتوجهات الكتل السياسية المختلفة. تتنوع هذه الشعارات بين الاستمرارية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، والتجديد الذي يعكس تطلعات الشارع الأردني نحو مستقبل أفضل. في النهاية، يبقى الناخب هو الحكم النهائي الذي يحدد مصداقية هذه الشعارات وقدرتها على تلبية طموحاته وآماله في المستقبل.

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