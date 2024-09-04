شعارات القوائم الحزبية بين الاستمرارية والتجديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د. حسن عبدالله الدعجة
مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية الأردنية، تبرز الشعارات الانتخابية كأداة أساسية تعكس رؤية الكتل الحزبية وتوجهاتها السياسية. في هذه الانتخابات، تتنافس الكتل الحزبية على كسب ثقة الناخبين من خلال شعارات تتنوع بين الاستمرارية في الدفاع عن المكتسبات الوطنية وتجديد النهج السياسي بما يتماشى مع تطلعات الشارع الأردني.
فقد أغلق باب الترشح للانتخابات النيابية الأردنية لعام 2024 بعد ثلاثة أيام من فتحه، وشهدت الانتخابات تقديم عدد كبير من القوائم للدائرة المحلية، مع تباين ملحوظ في نسب الترشح بين الذكور والإناث. وعلى مستوى الدائرة العامة، قدمت عدة قوائم تمثل الأحزاب وتحالفاتها، مما يعكس مشاركة واسعة من معظم الأحزاب السياسية.
وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن 25 قائمة انتخابية شاركت في الانتخابات البرلمانية، ضمت 36 حزبا من أصل 38 حزبا مرخصا في الأردن. تعكس هذه المشاركة النشطة التنافس السياسي الكبير بين الأحزاب، حيث يشارك معظم الأحزاب المرخصة في السباق الانتخابي من خلال تحالفات وتكتلات ضمن هذه القوائم.
والتحالفات الحزبية في هذه الانتخابات كانت متنوعة، وشملت مجموعة من الأحزاب التي انضمت معا لتحقيق أهدافها الانتخابية. والعدد الإجمالي للمرشحين كان كبيرا، مع تفوق واضح للذكور على الإناث، وسجلت مشاركة الشباب والنساء أقل من المتوقع، حيث كانت أغلب المرشحات ضمن الكوتا النسائية.
لأول مرة، تضمنت الانتخابات قائمة وطنية تشارك فيها الأحزاب، مما يدل على رغبة الأحزاب في جذب الناخبين من خلال برامجها. كما شهدت الانتخابات تغييرات في توزيع المقاعد، حيث تم تقليص عدد المقاعد في الدوائر المحلية، ما أدى إلى تجمع المرشحين الأقوياء في قوائم مشتركة، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون والعمل الجماعي بين السياسيين.
وعلى صعيد آخر، برزت تنافسية قوية في الدوائر المحلية، مع تسجيل انخفاض في عدد المرشحين لكل مقعد مقارنة بالانتخابات السابقة. كما أظهرت الانتخابات تقدما في دور المرأة، مع ارتفاع نسبة المرشحات على المستوى المحلي والوطني، مما يزيد من احتمالية ارتفاع تمثيل النساء في البرلمان القادم.
يلاحظ أن بعض الأحزاب نجحت في تغطية مختلف مناطق المملكة، مما يعكس تطورا في العملية الحزبية. ومع ذلك، يُتوقَع أن معظم النواب السابقين الذين ترشحوا قد لا يعودون إلى البرلمان نظرا لاعتمادهم على الأساليب التقليدية في العمل الفردي، بينما يتجه التركيز الآن نحو العمل الحزبي الجماعي.
وتتجسد هذه الشعارات في أحزاب تركز على أهمية الحفاظ على الاستقرار الوطني والأمان الاجتماعي، وهو ما يعكس تجربة الأردن في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. شعارات مثل“الأردن أولا” و”الأمن والاستقرار فوق كل اعتبار” تركز على أن الاستقرار هو الأساس لأي تقدم اقتصادي واجتماعي. هذه الأحزاب تسعى لجذب الناخبين الذين يرون في الاستقرار عاملا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في المنطقة.
كما تتبنى بعض الكتل الحزبية شعارات الإصلاح الشامل كمحور أساسي لحملاتها الانتخابية. شعارات مثل“نحو إصلاح سياسي واقتصادي شامل” و”التغيير من أجل المستقبل” تهدف إلى مخاطبة الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة. هذه الأحزاب تركز على ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إصلاحات جذرية في بنية الدولة.
وتأتي هذه الشعارات في إطار تعزيز مفهوم المشاركة الشعبية ودور المواطن في صنع القرار. شعارات مثل“مشاركتك تصنع الفرق” و”الديمقراطية للجميع” تسعى إلى تشجيع الناخبين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات كوسيلة لتحقيق التغيير الإيجابي. تركز هذه الأحزاب على تعزيز الديمقراطية من خلال إرساء ثقافة المشاركة والتعددية السياسية، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات الوطنية.
وفي ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العالم، تبرز شعارات الاستدامة والتنمية المستدامة كجزء من برامج الكتل الحزبية. شعارات مثل“بيئة نظيفة ومستقبل مستدام” و”التنمية المستدامة طريقنا إلى المستقبل” تسعى إلى جذب الناخبين الذين يهتمون بالقضايا البيئية والاقتصادية المستدامة. هذه الأحزاب تركز على أهمية تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وضمان حقوق الأجيال القادمة.
وتتبنى بعض الكتل شعارات تعكس الهوية الوطنية الأردنية والحفاظ على التراث الثقافي والاجتماعي. شعارات مثل“الأردن هويتنا والتراث ركيزتنا” و”الوحدة الوطنية أساس قوتنا” تركز على أهمية تعزيز الهوية الوطنية كعنصر أساسي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. هذه الشعارات تهدف إلى تعزيز الروح الوطنية والانتماء، وجذب الناخبين الذين يرون في الحفاظ على التراث والقيم الوطنية ضرورة للحفاظ على تماسك المجتمع.
وتحظى شعارات مكافحة الفساد والشفافية بشعبية كبيرة بين الكتل الحزبية في انتخابات 2024. شعارات مثل“معا ضد الفساد” و”الشفافية والإصلاح طريقنا للتقدم” تسعى إلى كسب ثقة الناخبين من خلال التأكيد على أهمية محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة الشؤون العامة. هذه الأحزاب تركز على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الفساد كجزء من برنامجها الانتخابي.
اخيرا: تعتبر شعارات الكتل الحزبية في الانتخابات النيابية الأردنية 2024 مرآة تعكس تطلعات المجتمع الأردني وتوجهات الكتل السياسية المختلفة. تتنوع هذه الشعارات بين الاستمرارية في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، والتجديد الذي يعكس تطلعات الشارع الأردني نحو مستقبل أفضل. في النهاية، يبقى الناخب هو الحكم النهائي الذي يحدد مصداقية هذه الشعارات وقدرتها على تلبية طموحاته وآماله في المستقبل.
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