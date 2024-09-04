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هل تضع الحكومة مجلس النواب الـ20 في مواجهة قواعده الانتخابية مبكرا؟

9/4/2024 12:01:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - استبقت الحكومة عبر وزارة العمل انتخابات مجلس النواب العشرين بأيام، والتي ستجري في الـ10 من الشهر الحالي، ووافقت على الأسباب الموجبة لتعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي اللذين يعتبران من القوانين المؤثرة على المواطن اجتماعيا ومعاشيا واقتصاديا.
يرى مراقبون أن الحكومة تعجلت في التعديلات، وكان عليها الانتظار ريثما تعرف مصيرها، وإن كان سيسمح لها صاحب الولاية (جلالة الملك) بإكمال الطريق وتقديم بيان وزاري للمجلس الجديد أم أنه سيعهد لرئيس جديد بالمسؤولية.
وتقول المادة 35 من الدستور "الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء"، وتعني تلك المادة أنه يمكن إقالة الحكومة في أي وقت وزمان يراه الملك.
أما المادة 53 الفقرة "5" من الدستور فإنها تقول "إذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد" وهذه المادة تعني أن الحكومة إذا أراد لها جلالة الملك الاستمرار فإنه يمكنها ذلك، ولكن بشرط التقدم ببيان وزاري لمجلس النواب الجديد.
لما تقدم فإن نقابيين ومراقبين يرون أن الحكومة كان عليها الانتظار وعدم طرح قانوني كبيرين بهذا الحجم يهمان شرائح واسعة من المجتمع بين يدي مجلس نيابي جديد لم تنشف وعوده للناخبين بمحاربة البطالة والفقر والحد من الاعتداء على حقوق العمال.
ويرون أنه كان من الأفضل فتح حوار موسع وحقيقي وجاد حولهما، بخاصة أن التعديلات تضمنت مواد لها علاقة بالفصل التعسفي، ومنح لجنة يشكلها الوزير تحديد حقوق العامل، بخلاف المعمول به حاليا الذي وضع الأمور كلها بيد القضاء.
وبالقدر الذي يرى أصحاب علاقة أن بعض التعديلات وخاصة تلك التي جاءت على قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل إيجابية، إلا أنهم يتخوفون من تأثير تلك التعديلات على منظومة الأمن الاجتماعي، وهو ما عبرت عنه بوضوح نقابات عمالية التي قالت إنّ التعديلات المطروحة على قانون العمل، بعضها إيجابي، ولكنها تضمّنت مواد تنتقص من حقوق العمال، وتهدد مصالحهم، وتؤثر سلبا على استقرار بيئة الأعمال وتلحق ضررا بمنظومة الاقتصاد الوطني.
حديث "العمالية" يحمل في طياته قلقا، إذ يقول إنّ التعديلات التي طرأت على الفصل التعسفي، وإنهاء عقد العمل غير المحدد المدة؛ لم تراع مصالح العمال وحقوقهم، ولها آثار سلبية على استقرار بيئة الأعمال وتوازن علاقات العمل، بشكل يفاقم ظاهرة البطالة ويهدد الاستقرار الوظيفي للعاملين.
موقف "العمالية" الذي يمثل 17 نقابة عمالية، تمثل جزءا أساسيا من أطراف الإنتاج الثلاث وهي (الحكومة، أصحاب العمل والعمال)، وضع النواب الجدد أمام مسؤولية مفصلية قبل دخولهم لقبة البرلمان.
وطالبت النقابات العمالية بإعادة النظر بالتعديلات ودراستها بشكل شمولي، وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج وخبراء سياسات العمل ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وانها ترفض التعديلات، وأعلمت وزيرة العمل بذلك شفويا، عندما تحدثت حول التعديلات في اجتماع عقد مؤخرا في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكدت أن الحكومة كان من الأفضل لها الانتظار وفتح حوارات أوسع وأشمل مع النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس النواب الجديد قبل السير بتلك التعديلات، دون أن ينكر أهمية بعضها.
ورأت النقابات أن وجود تعديلات إيجابية على القانونيين (الضمان الاجتماعي والعمل) لا تجعل النقابيين يغضون النظر عن ما حملته تعديلات أخرى من جوانب سلبية، منوها أن التعديل المقترح خفّض مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، فيما ينص القانون الحالي على مدة 20 يوما متقطعة، كما أنها أعطت وزارة العمل صلاحية إقرار الفصل التعسفي من عدمه للعامل وتحديد مستحقاته، خلافا للقانون الحالي الذي أعطى الصلاحية للقضاء وهو الضامن الأفضل للعامل، وأعطت صاحب العمل صلاحية الاستغناء عن خدمات 15 % من العمال لديه سنويا دون العودة لوزارة العمل، فيما القانون الحالي ينص على أنه لا يجوز تسريح أي عامل أو إعادة هيكلة للمؤسسة أو المصنع إلا بموافقة وزير العمل.
وبالأثر فإن رؤية المديرة التنفيذية لمؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، التي علقت على "معدل الضّمان 2024" لم تختلف عما سبق من حيث الدعوة لعدم التعجل إذ قالت إن "التعديلات على القانون، برغم أهمية جزء منها، إلا أنها لا تحمل صفة الاستعجال"، مؤكدة "أهمية دراستها بشمولية وتكاملية"، "فـما صدر من تعديلات شمل الأنظمة التأمينية كافة، وستكون هذه الأنظمة بحاجة لتعديلات جديدة أيضا عقب صدور القانون المعدل المنتظر، وبالتالي بدلاً من التعديلات المتقطعة والمجزأة، يجب أن تكون هناك خطة شاملة لتحسين الضمان، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية".
النقابات العمالية رأت في بعض التعديلات إيجابية، بخاصة زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 10 أسابيع إلى 90 يوما، ومنع إنهاء خدمات الحامل بغض النظر عن أشهر الحمل، ومنح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
الحكومة عبر وزارة العمل تقول إن حوارا موسعا حصل، إذ تقول وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن الوزارة أجرت مشاورات حول التعديلات مع كل من غرفتي صناعة وتجارة الأردن، اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ممثلات عن ملتقى سيدات الأعمال والمهن، ممثلات عن منظمات المجتمع المدني قبل السير به بالقنوات الدستورية ابتداء من ديوان التشريع والرأي ومن ثم إقراره من مجلس الوزراء ومن ثم إرساله إلى مجلس الأمة لإقراره من مجلسي النواب والأعيان ومن بعدها توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

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