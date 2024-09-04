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هل يحد الناقل الوطني من استنزاف الأحواض الجوفية؟

9/4/2024 12:01:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- أكد خبراء في قطاع المياه أنه رغم الأهمية المتوقعة والناجمة عن مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في "تعافي الأحواض الجوفية من الاستنزاف الجائر والحادّ لسنوات طويلة"، إلا أنهم أشاروا إلى ارتباط هذا "التعافي" بعوامل عدة أخرى كزيادة الطلب على المياه حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع، في ظل ظروف عدم استقرار المنطقة من جهة، وخفض الفاقد، ووقف الاعتداءات من أخرى.
وشدد المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، على أهمية تطبيق اتفاقية "تقاسم المياه المشتركة بين الأردن وسورية في العام 1987"، كإجراء مترافق مع تنفيذ "الناقل الوطني" لـ"إراحة" طبقات المياه الجوفية وتخفيف الضغط عليها.
وقالوا إن "الناقل الوطني للمياه" هو الحل لجزء من المشكلة، وليس كلها، لأنه مورد مرتفع التكلفة، فيما يكمن الحل في اعتماد إدارة متكاملة فعالة للموارد المائية.
وفي السياق، أكد خبير المياه الدولي د. دريد محاسنة أن الوصول لإراحة طبقات المياه الجوفية، كنتيجة منتظرة عن تنفيذ مشروع الناقل الوطني للتحلية، "يعتمد على حجم الحاجة للمياه إلى حين انتهاء العمل بالمشروع، والمتوقع حتى العام 2029".
وقال محاسنة إن مشروع الناقل الوطني لن يحل الإشكال المتعلق بالعجز المائي بشكل كامل، إلى حين انتهاء العمل فيه والمتوقع في العام 2029، سيما وأن الحاجة للمياه ستتزايد حتى ذلك الوقت، وذلك مقابل عدم توفر مصادر جديدة من الآن وحتى حينه.
وأضاف: "بالتالي يمكن أن يريح الاعتماد على المياه المحلّاة الناجمة عن الناقل الوطني، الطبقات الجوفية، ويخفف الضغط عليها"، منوّها بأن تعافي تلك الطبقات بشكل تام، "يعتمد على عوامل عدة من أهمها؛ عودة اللاجئين على ديارهم، ومدى خفض حجم الاعتداءات على المياه، ومدى تفعيل وتطبيق اتفاقية تقاسم المياه المشتركة مع سورية والموقعة في العام 1987.
من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات ضرورة اتخاذ وتطبيق وتنفيذ تدابير وإجراءات عدة للحدّ ومعالجة استنزاف المياه الجوفية في الأردن، لا تعتمد فقط على وصول مياه مشروع الناقل الوطني للتحلية.
وقال الدحيات إنه من بين تلك الإجراءات؛ تخفيض فاقد المياه الذي يؤدي الى فقدان نصف المياه الجوفية المضخوخة في الشبكة، والتي تتسرّب نتيجة الأعطال المزمنة في الشبكات والضغوط العالية وطرق التشغيل التي تعتمد الضخ المباشر ولا تكون بالانسياب الطبيعي كما ورد في إستراتيجية تخفيض فاقد المياه 2040-2022.
وذلك إلى جانب تنفيذ أنظمة مراقبة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، واستخدام الصور الجوية في تحديد مواقع الاعتداءات، وإغلاق الآبار المخالفة وغير المرخصة في الأحواض المائية والتي تستنزف المياه الجوفية باستمرار، فضلا عن قياس كميات السحب من الأحواض الجوفية، وتحديث خرائط موارد المياه فيها.
كما لفت إلى إجراءات أخرى منها؛ إدخال أنظمة توفير المياه وضخها على مستوى المزرعة للآبار كافة التي ستساعد على تخفيض كميات المياه اللازمة للري، واستبدال الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه بأخرى تحتاج كميات أقل وذات مردود مالي أعلى، والتخطيط المستمر على مستوى الأحواض المائية ولكافة الاستعمالات لتقليل كميات المياه المسحوبة من طبقات المياه الجوفية لوقف الاستنزاف وتردّي نوعية المياه وتحديد الكميات المستخدمة عند إعداد الموازنات المائية، وبعد وصول كميات المياه الكاملة من مشروع الناقل الوطني.
ودعا الدحيات إلى أهمية إشراك أصحاب المصلحة في إدارة موارد المياه الجوفية على مستويين، الأول وطني على مستوى الأحواض المائية داخل المملكة، والآخر إقليمي لأحواض المياه المشتركة.
واعتبر أن "كل هذه الإجراءات مهمة وخطوة في طريق تعافي أحواض المياه الجوفية من الاستنزاف والضخ الجائر والتي منها ما يمكن تنفيذه على المدى القصير والآخر على المدى المتوسط".
وأضاف "كان الهدف الرئيسي من طرح عطاء مشروع الناقل الوطني للتحلية تزويد المواطنين بمياه شرب مقدارها 300 مليون متر مكعب، ستساهم في تغطية عجز احتياجات الشرب بشكل كامل تقريباً والبالغة 260 مليون متر مكعب سنويا، وعليه فإن الحل الأفضل للحد من ومعالجة استنزاف المياه الجوفية في الأردن لا يكون إلاّ من خلال تطبيق وتنفيذ مزيج من التدابير والإجراءات التي لا تعتمد فقط على وصول مياه مشروع الناقل الوطني للتحلية".
وبين أن إجمالي الطلب على المياه بلغ 1.500 مليون متر مكعب حسب الموازنة المائية في الأردن، فيما يبلغ إجمالي التزويد 1.100 مليون متر مكعب، أي أنّ العجز المائي السنوي 400 مليون متر مكعب، حيث تشكّل احتياجات الشرب منه 260 مليون متر مكعب.
وأوضح أن ضخ المياه الجوفية من إجمالي التزويد المشار إليه سابقا، بلغ 642 مليون متر مكعب، فيما وصل مجموع استعمالات الشرب منها إلى 351 مليون متر مكعب، مقابل استعمالات الزراعة والري البالغة 262 مليون متر مكعب.
ويبلغ حد الاستخراج الآمن من المياه الجوفية 275.5 مليون متر مكعب، وبالتالي يكون استنزاف المياه الجوفية حوالي 366.5 مليون متر مكعب سنويا، حيث كان 75 % منه في 3 أحواض جوفية رئيسية هي أحواض عمان/ الزرقاء والأزرق المتجددين، وحوض الديسي غير المتجدد.
وشاركته الرأي الخبيرة الدولية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي بخصوص إمكانية الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، العمل على استعادة أحواض المياه الجوفية التي عانت لسنوات طويلة من الاستنزاف والضخ الجائر، مشيرة إلى أنها "مهمة ليست سهلة في ظل الصراعات والحروب التي تعاني منها المنطقة، وهو ما لا يضمن عدم حدوث زيادة سكانية نتيجة استقبال المزيد من اللاجئين، إضافة لمعاناتها من ضعف الإدارة وعدم تقدير واقتناع المواطنين بالصعوبة الحقيقية للوضع المائي في الأردن، فضلا عن السرقات والاستغلال غير المشروع سواء على المستوى المنزلي أو الآبار الزراعية غير المشروعة.
وقالت الزعبي إن "الناقل الوطني للمياه هو الحل لجزء من المشكلة، وليس كلها، لأنه مورد مرتفع التكلفة، فيما يكمن الحل في اعتماد إدارة متكاملة فعالة للموارد المائية".
وأكدت أهمية اتخاذ إجراءات وقرارات لتحقيق ذلك؛ من ضمنها أهمية صدور قرار سيادي ملزم بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها، والتي قد لا تحظى بالشعبية، ومزيد من الانفتاح على المواطنين وإطلاعهم على تفاصيل الأمور والإجراءات بشفافية وحقائق مؤكدة، وتوضيح ما نعنيه بحصص المياه المتاحة الضئيلة، مما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلى مشاريع غير تقليدية يتم تمويلها وتنفيذها عن طريق الاقتراض أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت إن تلك المشاريع مكلفة بطبيعتها وتزداد تكلفتها باللجوء إلى مصادر تمويل خارجية، ما يترتب عليه في نهاية المطاف أعباء مالية ثقيلة على المواطنين، من خلال رفع تعرفة المياه، أو فرض المزيد من الرسوم والضرائب وأي بدائل مالية أخرى تلجأ إليها الحكومة لسداد ديونها المتزايدة بشكل كبير.
وقالت إن من أهم القرارات التي يجب اتخاذها "قرار حاسم بوقف الضخ من الآبار المريضة والمستنزفة ومنحها فرصة للتعافي، ووقف كافة أشكال الاستخدام غير المشروع، ورفع كفاءة الإدارة المحلية إداريا وماليا، العاملة في إدارة قطاع المياه، لتحسين الأداء ورفع الملاءة المالية للقطاع بحيث يصبح قادراً على تغطية التكلفة".
وذلك إلى جانب توفير فائض ينفق على مشاريع جديدة ومشاريع إعادة التأهيل والصيانة وتحسين الإدارة، بدلا من اللجوء إلى الاقتراض، وألا نعتمد فقط على وقف الضخ بكمية تعادل كمية المياه المحلاة، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد سياسة حفر آبار التغذية، وإعادة الشحن لطبقات المياه الجوفية سواء من خلال مشاريع حصاد المياه بما في ذلك السدود الجوفية أو تغذية المياه المستصلحة.
كما دعت إلى تنفيذ التعليمات الخاصة بحماية الآبار الجوفية وضمان عدم تلوثها، سواء من الصرف الناتج عن العمليات الزراعية وسوء إدارة المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي المجمعة من خلال حفر الامتصاص، وغيرها من الملوثات التي تهدد المياه الجوفية.
وأكدت أهمية إيجاد البدائل الداعمة مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحفر الآبار غير الشرعية، ووضع حد للمخالفات والاستخدامات غير المشروعة.
وأشارت الزعبي إلى ضرورة عدم إغفال الاستمرار في البرامج القائمة التي تهدف إلى إدارة الطلب على المياه وترشيد الاستهلاك، وتشديد العقوبات على المخالفين لاستخدامات المياه، وتقليص نسبة المياه غير الربحية والفاقد من المياه، بهدف تقليل الطلب وعدم اللجوء إلى استنزاف المياه الجوفية لسد العجز.
وأوضحت أن المخاطر التي تهدد المياه الجوفية في المملكة مع استنزاف الأحواض تتزايد، الأمر الذي عزز الحاجة لـ"تنظيم الاستخدامات التي تؤدي إلى استنزافها وبالتالي جفافها، للوصول إلى معادلة متوازنة تضمن الحفاظ على مستويات المياه الجوفية التي بدأت تنضب في ظل ندرة المياه المتاحة، وتأمين الاحتياجات الأساسية الضرورية من المياه"، مشيرة إلى أن "من بين هذه الإجراءات اللجوء إلى تحلية مياه البحر كوسيلة لسد العجز وتعويض المياه الجوفية المستنفدة".

MENAFN04092024000072011014ID1108633662

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