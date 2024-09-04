هل يحد الناقل الوطني من استنزاف الأحواض الجوفية؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان- أكد خبراء في قطاع المياه أنه رغم الأهمية المتوقعة والناجمة عن مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في "تعافي الأحواض الجوفية من الاستنزاف الجائر والحادّ لسنوات طويلة"، إلا أنهم أشاروا إلى ارتباط هذا "التعافي" بعوامل عدة أخرى كزيادة الطلب على المياه حتى الانتهاء من تنفيذ المشروع، في ظل ظروف عدم استقرار المنطقة من جهة، وخفض الفاقد، ووقف الاعتداءات من أخرى.
وشدد المختصون، في تصريحات لـ"الغد"، على أهمية تطبيق اتفاقية "تقاسم المياه المشتركة بين الأردن وسورية في العام 1987"، كإجراء مترافق مع تنفيذ "الناقل الوطني" لـ"إراحة" طبقات المياه الجوفية وتخفيف الضغط عليها.
وقالوا إن "الناقل الوطني للمياه" هو الحل لجزء من المشكلة، وليس كلها، لأنه مورد مرتفع التكلفة، فيما يكمن الحل في اعتماد إدارة متكاملة فعالة للموارد المائية.
وفي السياق، أكد خبير المياه الدولي د. دريد محاسنة أن الوصول لإراحة طبقات المياه الجوفية، كنتيجة منتظرة عن تنفيذ مشروع الناقل الوطني للتحلية، "يعتمد على حجم الحاجة للمياه إلى حين انتهاء العمل بالمشروع، والمتوقع حتى العام 2029".
وقال محاسنة إن مشروع الناقل الوطني لن يحل الإشكال المتعلق بالعجز المائي بشكل كامل، إلى حين انتهاء العمل فيه والمتوقع في العام 2029، سيما وأن الحاجة للمياه ستتزايد حتى ذلك الوقت، وذلك مقابل عدم توفر مصادر جديدة من الآن وحتى حينه.
وأضاف: "بالتالي يمكن أن يريح الاعتماد على المياه المحلّاة الناجمة عن الناقل الوطني، الطبقات الجوفية، ويخفف الضغط عليها"، منوّها بأن تعافي تلك الطبقات بشكل تام، "يعتمد على عوامل عدة من أهمها؛ عودة اللاجئين على ديارهم، ومدى خفض حجم الاعتداءات على المياه، ومدى تفعيل وتطبيق اتفاقية تقاسم المياه المشتركة مع سورية والموقعة في العام 1987.
من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات ضرورة اتخاذ وتطبيق وتنفيذ تدابير وإجراءات عدة للحدّ ومعالجة استنزاف المياه الجوفية في الأردن، لا تعتمد فقط على وصول مياه مشروع الناقل الوطني للتحلية.
وقال الدحيات إنه من بين تلك الإجراءات؛ تخفيض فاقد المياه الذي يؤدي الى فقدان نصف المياه الجوفية المضخوخة في الشبكة، والتي تتسرّب نتيجة الأعطال المزمنة في الشبكات والضغوط العالية وطرق التشغيل التي تعتمد الضخ المباشر ولا تكون بالانسياب الطبيعي كما ورد في إستراتيجية تخفيض فاقد المياه 2040-2022.
وذلك إلى جانب تنفيذ أنظمة مراقبة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، واستخدام الصور الجوية في تحديد مواقع الاعتداءات، وإغلاق الآبار المخالفة وغير المرخصة في الأحواض المائية والتي تستنزف المياه الجوفية باستمرار، فضلا عن قياس كميات السحب من الأحواض الجوفية، وتحديث خرائط موارد المياه فيها.
كما لفت إلى إجراءات أخرى منها؛ إدخال أنظمة توفير المياه وضخها على مستوى المزرعة للآبار كافة التي ستساعد على تخفيض كميات المياه اللازمة للري، واستبدال الزراعات الأكثر استهلاكا للمياه بأخرى تحتاج كميات أقل وذات مردود مالي أعلى، والتخطيط المستمر على مستوى الأحواض المائية ولكافة الاستعمالات لتقليل كميات المياه المسحوبة من طبقات المياه الجوفية لوقف الاستنزاف وتردّي نوعية المياه وتحديد الكميات المستخدمة عند إعداد الموازنات المائية، وبعد وصول كميات المياه الكاملة من مشروع الناقل الوطني.
ودعا الدحيات إلى أهمية إشراك أصحاب المصلحة في إدارة موارد المياه الجوفية على مستويين، الأول وطني على مستوى الأحواض المائية داخل المملكة، والآخر إقليمي لأحواض المياه المشتركة.
واعتبر أن "كل هذه الإجراءات مهمة وخطوة في طريق تعافي أحواض المياه الجوفية من الاستنزاف والضخ الجائر والتي منها ما يمكن تنفيذه على المدى القصير والآخر على المدى المتوسط".
وأضاف "كان الهدف الرئيسي من طرح عطاء مشروع الناقل الوطني للتحلية تزويد المواطنين بمياه شرب مقدارها 300 مليون متر مكعب، ستساهم في تغطية عجز احتياجات الشرب بشكل كامل تقريباً والبالغة 260 مليون متر مكعب سنويا، وعليه فإن الحل الأفضل للحد من ومعالجة استنزاف المياه الجوفية في الأردن لا يكون إلاّ من خلال تطبيق وتنفيذ مزيج من التدابير والإجراءات التي لا تعتمد فقط على وصول مياه مشروع الناقل الوطني للتحلية".
وبين أن إجمالي الطلب على المياه بلغ 1.500 مليون متر مكعب حسب الموازنة المائية في الأردن، فيما يبلغ إجمالي التزويد 1.100 مليون متر مكعب، أي أنّ العجز المائي السنوي 400 مليون متر مكعب، حيث تشكّل احتياجات الشرب منه 260 مليون متر مكعب.
وأوضح أن ضخ المياه الجوفية من إجمالي التزويد المشار إليه سابقا، بلغ 642 مليون متر مكعب، فيما وصل مجموع استعمالات الشرب منها إلى 351 مليون متر مكعب، مقابل استعمالات الزراعة والري البالغة 262 مليون متر مكعب.
ويبلغ حد الاستخراج الآمن من المياه الجوفية 275.5 مليون متر مكعب، وبالتالي يكون استنزاف المياه الجوفية حوالي 366.5 مليون متر مكعب سنويا، حيث كان 75 % منه في 3 أحواض جوفية رئيسية هي أحواض عمان/ الزرقاء والأزرق المتجددين، وحوض الديسي غير المتجدد.
وشاركته الرأي الخبيرة الدولية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي بخصوص إمكانية الحكومة، ممثلة بوزارة المياه والري، العمل على استعادة أحواض المياه الجوفية التي عانت لسنوات طويلة من الاستنزاف والضخ الجائر، مشيرة إلى أنها "مهمة ليست سهلة في ظل الصراعات والحروب التي تعاني منها المنطقة، وهو ما لا يضمن عدم حدوث زيادة سكانية نتيجة استقبال المزيد من اللاجئين، إضافة لمعاناتها من ضعف الإدارة وعدم تقدير واقتناع المواطنين بالصعوبة الحقيقية للوضع المائي في الأردن، فضلا عن السرقات والاستغلال غير المشروع سواء على المستوى المنزلي أو الآبار الزراعية غير المشروعة.
وقالت الزعبي إن "الناقل الوطني للمياه هو الحل لجزء من المشكلة، وليس كلها، لأنه مورد مرتفع التكلفة، فيما يكمن الحل في اعتماد إدارة متكاملة فعالة للموارد المائية".
وأكدت أهمية اتخاذ إجراءات وقرارات لتحقيق ذلك؛ من ضمنها أهمية صدور قرار سيادي ملزم بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها، والتي قد لا تحظى بالشعبية، ومزيد من الانفتاح على المواطنين وإطلاعهم على تفاصيل الأمور والإجراءات بشفافية وحقائق مؤكدة، وتوضيح ما نعنيه بحصص المياه المتاحة الضئيلة، مما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلى مشاريع غير تقليدية يتم تمويلها وتنفيذها عن طريق الاقتراض أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت إن تلك المشاريع مكلفة بطبيعتها وتزداد تكلفتها باللجوء إلى مصادر تمويل خارجية، ما يترتب عليه في نهاية المطاف أعباء مالية ثقيلة على المواطنين، من خلال رفع تعرفة المياه، أو فرض المزيد من الرسوم والضرائب وأي بدائل مالية أخرى تلجأ إليها الحكومة لسداد ديونها المتزايدة بشكل كبير.
وقالت إن من أهم القرارات التي يجب اتخاذها "قرار حاسم بوقف الضخ من الآبار المريضة والمستنزفة ومنحها فرصة للتعافي، ووقف كافة أشكال الاستخدام غير المشروع، ورفع كفاءة الإدارة المحلية إداريا وماليا، العاملة في إدارة قطاع المياه، لتحسين الأداء ورفع الملاءة المالية للقطاع بحيث يصبح قادراً على تغطية التكلفة".
وذلك إلى جانب توفير فائض ينفق على مشاريع جديدة ومشاريع إعادة التأهيل والصيانة وتحسين الإدارة، بدلا من اللجوء إلى الاقتراض، وألا نعتمد فقط على وقف الضخ بكمية تعادل كمية المياه المحلاة، بالإضافة إلى ضرورة اعتماد سياسة حفر آبار التغذية، وإعادة الشحن لطبقات المياه الجوفية سواء من خلال مشاريع حصاد المياه بما في ذلك السدود الجوفية أو تغذية المياه المستصلحة.
كما دعت إلى تنفيذ التعليمات الخاصة بحماية الآبار الجوفية وضمان عدم تلوثها، سواء من الصرف الناتج عن العمليات الزراعية وسوء إدارة المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي المجمعة من خلال حفر الامتصاص، وغيرها من الملوثات التي تهدد المياه الجوفية.
وأكدت أهمية إيجاد البدائل الداعمة مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، وتطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحفر الآبار غير الشرعية، ووضع حد للمخالفات والاستخدامات غير المشروعة.
وأشارت الزعبي إلى ضرورة عدم إغفال الاستمرار في البرامج القائمة التي تهدف إلى إدارة الطلب على المياه وترشيد الاستهلاك، وتشديد العقوبات على المخالفين لاستخدامات المياه، وتقليص نسبة المياه غير الربحية والفاقد من المياه، بهدف تقليل الطلب وعدم اللجوء إلى استنزاف المياه الجوفية لسد العجز.
وأوضحت أن المخاطر التي تهدد المياه الجوفية في المملكة مع استنزاف الأحواض تتزايد، الأمر الذي عزز الحاجة لـ"تنظيم الاستخدامات التي تؤدي إلى استنزافها وبالتالي جفافها، للوصول إلى معادلة متوازنة تضمن الحفاظ على مستويات المياه الجوفية التي بدأت تنضب في ظل ندرة المياه المتاحة، وتأمين الاحتياجات الأساسية الضرورية من المياه"، مشيرة إلى أن "من بين هذه الإجراءات اللجوء إلى تحلية مياه البحر كوسيلة لسد العجز وتعويض المياه الجوفية المستنفدة".
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