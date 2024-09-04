جدري القرود لا يستدعي تلقي مطعوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حنان بشارات
عمان - وسط إجراءات حكومية من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، لتتبع المخالطين للمصاب غير الأردني بمرض جدري القرود وتجهيز المختبرات لاستقبال أي حالات مشتبهة، كشف مسؤولون حكوميون وخبراء مختصون أن هذا المرض من الأمراض صعبة الانتقال إلا باللمس خلافا لفايروس كورونا الذي كان ينتقل عبر الهواء والتنفس.
ويرى هؤلاء أن هذا المرض غير مستوطن في الأردن، ولا يشكل خطرا مجتمعيا جراء طبيعته وفترة الحضانة الطويلة له معتبرين، أن الأردن يتابع مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الدولية ذات الاختصاص آخر التطورات حوله.
وفي السياق قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د. عادل البلبيسي إن المركز بالتعاون مع وزارة الصحة يتتبع المخالطين للمصاب لمدة 21 يوما وهي فترة الحضانة لمرض جدري القرود التي تتراوح بين 5 و21 يوما، مشيرا إلى أنه تم حصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الطبية والفحوصات لهم، إضافة لإمكانية تتبع أي شخص جديد مصاب.
ولفت إلى أن المركز والوزارة يجريان الفحوصات اللازمة للمرض بمختبرات المركز ووزارة الصحة، موضحا أنه يمكن ظهور حالات جديدة من المرض في ظل احتمالية ضئيلة لأن طريقة انتقاله صعبة للغاية.
وقال: نتابع مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الطبية ذات الاختصاص اخر التطورات حول المرض وأي بروتوكولات أو إجراءات جديدة حول المرض.
من جهته ، قال أمين عام الرعاية الصحية الأولية والأوبئة في وزارة الصحة د. رائد الشبول، إن فيروس جدري القرود لا يستدعي أخذ مطاعيم مضادة، لأن المرض غير متوطن في الأردن.
وأضاف: أن تسجيل حالات فردية للإصابة بالفيروس، لا تعني وجود خطر على المجتمع، لافتا إلى أن مرض جدري القرود متوطن في المناطق الوسطى والغربية من القارة الأفريقية، وطبيعة انتشاره مختلفة عن فيروس“كورونا”، حيث تحتاج انتقال العدوى من شخص إلى آخر مدة طويلة، يتخللها التنفس والتلامس المباشر.
وأكد الشبول جاهزية الأردن للتصدي للفيروس، عبر الكوادر الصحية المدربة، والبنية التحتية القوية، المتمثلة بالمستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن المختبرات المنتشرة في جميع المناطق.
وكانت وزارة الصحة اعلنت أمس عن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في المملكة وهو ذكر يبلغ من العمر 33 عاما، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا بالعزل في مستشفيات البشير، وتم تشخيصه بواسطة فحص (بي سي آر) في مختبرات وزارة الصحة، وحالته الصحية مستقرة.
بدوره أكد مستشار الأوبئة د.محمد حسن الطراونة، أن مرض جدري القردة ظهر خارج القارة الأفريقية وفي قارات متعددة، لافتا إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من انتشار هذا المرض.
وأوضح الطراونة أن المرض ينتشر عن طريق التواصل بين الشخص المصاب، مما يسبب عدوى للأفراد المحيطين به لافتا إلى أن جدري القردة ليس خطيرا، موضحا أن 80 % من الحالات المصابة تشفى من تلقاء نفسها.
وقال الطراونة أنه يمكن التعامل مع المرض عن طريق إجراءات احترازية، كعدم المصافحة، وعزل المصاب، وتناول الأدوية بانتظام حتى يتم الشفاء.
وبين أن هناك أعراضا تظهر على المصاب بعدوى جدري القرود منها ارتفاع بدرجات الحرارة والآم بالحلق وطفح جلدي على الوجه والقدمين يستمر لمدة تتراوح ما بين أسبوعين لأربعة أسابيع.
وبين الطراونة أنه لا يوجد دولة في العالم دولة محمية من هذا المرض، مشيرا إلى أنه تسجيل نحو100 ألف إصابة بهذا المرض، و220 حالة وفاة في 120 دولة حول العالم.
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أن الحالة الصحية للمصاب الأول بجدري القرود في الأردن مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى البشير.
وأشارت الوزارة إلى أن المصاب سيخضع لفترة حجر صحي تمتد من أسبوعين إلى أربعة أسابيع لضمان شفاء التقرحات تماماً واختفاء العلامات.
وهذه ليست الحالة الأولى لجدري القرود التي يتعامل معها الأردن، حيث تم تسجيل حالة مماثلة في عام 2022 وتم اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة حينها.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت، أنّ قطرات الرذاذ هي طريقة لانتقال "ثانوي" لمرض جدري القرود، مشدّدة على ضرورة إجراء أبحاث إضافية لفهم "ديناميكية عدوى" هذا الفيروس بشكل أفضل.
وقالت ينتشر جدري القرود من شخص إلى آخر عبر "اتصال جسدي وثيق"مما يعني "تلامس جسدين (اللمس أو العلاقات الجنسية على سبيل المثال) والتلامس عبر الفم أو من الفم إلى الجلد (التقبيل)، وكذلك عبر "الوجود مقابل شخص (التحدث أو التنفس من مسافة قريبة وبالتالي القرب من جزيئات معدية عبر التنفّس".
وتوصي منظمة الصحة بتنظيف وتطهير الأسطح والأشياء وكذلك غسل اليدين بعد لمس الأسطح أو الأشياء التي قد تكون ملوثة.
ودفع ظهور جدري القردة في أفريقيا مجددا والذي ينتشر في جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، وظهور متحور جديد(b1)، منظمة الصحة إلى إطلاق أعلى مستوى إنذار عالمي في 14 آب "اغسطس".
وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق. ويتسبب بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.
وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أنه ستكون هناك حاجة إلى 135 مليون دولار لتمويل الاستجابة الدولية لمرض جدري القردة خلال الأشهر الستة المقبلة.
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