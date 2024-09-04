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جدري القرود لا يستدعي تلقي مطعوم

9/4/2024 12:01:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان - وسط إجراءات حكومية من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، لتتبع المخالطين للمصاب غير الأردني بمرض جدري القرود وتجهيز المختبرات لاستقبال أي حالات مشتبهة، كشف مسؤولون حكوميون وخبراء مختصون أن هذا المرض من الأمراض صعبة الانتقال إلا باللمس خلافا لفايروس كورونا الذي كان ينتقل عبر الهواء والتنفس.
ويرى هؤلاء أن هذا المرض غير مستوطن في الأردن، ولا يشكل خطرا مجتمعيا جراء طبيعته وفترة الحضانة الطويلة له معتبرين، أن الأردن يتابع مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الدولية ذات الاختصاص آخر التطورات حوله.
وفي السياق قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية د. عادل البلبيسي إن المركز بالتعاون مع وزارة الصحة يتتبع المخالطين للمصاب لمدة 21 يوما وهي فترة الحضانة لمرض جدري القرود التي تتراوح بين 5 و21 يوما، مشيرا إلى أنه تم حصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الطبية والفحوصات لهم، إضافة لإمكانية تتبع أي شخص جديد مصاب.
ولفت إلى أن المركز والوزارة يجريان الفحوصات اللازمة للمرض بمختبرات المركز ووزارة الصحة، موضحا أنه يمكن ظهور حالات جديدة من المرض في ظل احتمالية ضئيلة لأن طريقة انتقاله صعبة للغاية.
وقال: نتابع مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الطبية ذات الاختصاص اخر التطورات حول المرض وأي بروتوكولات أو إجراءات جديدة حول المرض.
من جهته ، قال أمين عام الرعاية الصحية الأولية والأوبئة في وزارة الصحة د. رائد الشبول، إن فيروس جدري القرود لا يستدعي أخذ مطاعيم مضادة، لأن المرض غير متوطن في الأردن.
وأضاف: أن تسجيل حالات فردية للإصابة بالفيروس، لا تعني وجود خطر على المجتمع، لافتا إلى أن مرض جدري القرود متوطن في المناطق الوسطى والغربية من القارة الأفريقية، وطبيعة انتشاره مختلفة عن فيروس“كورونا”، حيث تحتاج انتقال العدوى من شخص إلى آخر مدة طويلة، يتخللها التنفس والتلامس المباشر.
وأكد الشبول جاهزية الأردن للتصدي للفيروس، عبر الكوادر الصحية المدربة، والبنية التحتية القوية، المتمثلة بالمستشفيات والمراكز الصحية، فضلا عن المختبرات المنتشرة في جميع المناطق.
وكانت وزارة الصحة اعلنت أمس عن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في المملكة وهو ذكر يبلغ من العمر 33 عاما، ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي)، وهو حاليا بالعزل في مستشفيات البشير، وتم تشخيصه بواسطة فحص (بي سي آر) في مختبرات وزارة الصحة، وحالته الصحية مستقرة.
بدوره أكد مستشار الأوبئة د.محمد حسن الطراونة، أن مرض جدري القردة ظهر خارج القارة الأفريقية وفي قارات متعددة، لافتا إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من انتشار هذا المرض.
‎وأوضح الطراونة أن المرض ينتشر عن طريق التواصل بين الشخص المصاب، مما يسبب عدوى للأفراد المحيطين به لافتا إلى أن جدري القردة ليس خطيرا، موضحا أن 80 % من الحالات المصابة تشفى من تلقاء نفسها.
‎وقال الطراونة أنه يمكن التعامل مع المرض عن طريق إجراءات احترازية، كعدم المصافحة، وعزل المصاب، وتناول الأدوية بانتظام حتى يتم الشفاء.
وبين أن هناك أعراضا تظهر على المصاب بعدوى جدري القرود منها ارتفاع بدرجات الحرارة والآم بالحلق وطفح جلدي على الوجه والقدمين يستمر لمدة تتراوح ما بين أسبوعين لأربعة أسابيع.
وبين الطراونة أنه لا يوجد دولة في العالم دولة محمية من هذا المرض، مشيرا إلى أنه تسجيل نحو100 ألف إصابة بهذا المرض، و220 حالة وفاة في 120 دولة حول العالم.
إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة أن الحالة الصحية للمصاب الأول بجدري القرود في الأردن مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية اللازمة في مستشفى البشير.
وأشارت الوزارة إلى أن المصاب سيخضع لفترة حجر صحي تمتد من أسبوعين إلى أربعة أسابيع لضمان شفاء التقرحات تماماً واختفاء العلامات.
وهذه ليست الحالة الأولى لجدري القرود التي يتعامل معها الأردن، حيث تم تسجيل حالة مماثلة في عام 2022 وتم اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة حينها.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أكدت، أنّ قطرات الرذاذ هي طريقة لانتقال "ثانوي" لمرض جدري القرود، مشدّدة على ضرورة إجراء أبحاث إضافية لفهم "ديناميكية عدوى" هذا الفيروس بشكل أفضل.
وقالت ينتشر جدري القرود من شخص إلى آخر عبر "اتصال جسدي وثيق"مما يعني "تلامس جسدين (اللمس أو العلاقات الجنسية على سبيل المثال) والتلامس عبر الفم أو من الفم إلى الجلد (التقبيل)، وكذلك عبر "الوجود مقابل شخص (التحدث أو التنفس من مسافة قريبة وبالتالي القرب من جزيئات معدية عبر التنفّس".
وتوصي منظمة الصحة بتنظيف وتطهير الأسطح والأشياء وكذلك غسل اليدين بعد لمس الأسطح أو الأشياء التي قد تكون ملوثة.
ودفع ظهور جدري القردة في أفريقيا مجددا والذي ينتشر في جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي وكينيا ورواندا وأوغندا، وظهور متحور جديد(b1)، منظمة الصحة إلى إطلاق أعلى مستوى إنذار عالمي في 14 آب "اغسطس".
وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة لكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق. ويتسبب بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.
وتُقدّر منظمة الصحة العالمية أنه ستكون هناك حاجة إلى 135 مليون دولار لتمويل الاستجابة الدولية لمرض جدري القردة خلال الأشهر الستة المقبلة.

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