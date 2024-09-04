لماذا لا توجد قاعدة بيانات ترصد واقع القطاع الزراعي وتفاصيله وحاجاته؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبد الله الربيحات
عمان - كشف تجميد مجلس الأمن الغذائي لبيانات الأردن في تقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024 أول من أمس، عن الحاجة الملحة لإعادة النظر في هذا القصور الذي يتطلب معالجة سريعة، تؤسس لقاعدة بيانات للقطاع الزراعي، تغطي جوانبه كافة، مستندة في معلوماتها على الدقة والموضوعية، الى جانب متابعة مفاصل القطاع باستمرار، والاعتماد في جلب البيانات من مصدر معتمد، وهو دائرة الإحصاءات العامة.
ويعرض التقرير لآخر المستجدات حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في بلدان العالم، ويقدم تقديرات محدثة حول تكلفة النظم الغذائية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها، وجاء التقري لهذا العام تحت عنوان "التمويل من أجل القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية"، اذ يستكشف المستويات الحالية والثغرات في تمويل الأمن الغذائي والتغذية.
كما ان التقرير يقدم إرشادات حول خيارات التمويل المبتكرة لمعالجة العوامل الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ويحدد التحول في النظم الغذائية الزراعية اللازمة لتحرير العالم من الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بأشكاله كافة حتى العام 2030.
وكان مجلس الامن الغذائي، في اجتماعه اول من امس عقد في غرفة صناعة الاردن برئاسة وزير الزراعة ورئيسه خالد الحنيفات، وبحضور الاعضاء، قرر تجميد بيانات الأردن في تقرير حالة الامن الغذائي في العالم 2024، وأعلن مخاطبته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لتعديل بيانات الأردن الواردة في التقرير، كونها غير دقيقة ولا تعكس الواقع، اذ سجل مؤشر معدل انتشار النقص التغذوي بالأردن في التقرير مدار البحث ارتفاعا وصل الى 17.9 نقطة، وهو أعلى من الرقم الذي ورد في تقرير العام 2022 والذي بلغ 16.9 نقطة.
كما وافق على احتساب مؤشر معدل انتشار النقص التغذوي وطنيا، إذ ان مدخلات الاحتساب متوافرة، وتنفيذ مسح وطني حول انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وترتيب لقاء مع خبراء "الفاو" للاتفاق على آلية استخراج عامل التغير الذي يدخل في احتساب مؤشر معدل انتشار النقص التغذوي.
ووفق خبراء، فإن تجميد البيانات في التقرير، يأتي في ظل عدم وجود قاعدة بيانات للقطاع الزراعي الذي طالبت به جهات معنية بالقطاع وأخرى معنية بالدراسات منذ اعوام.
وبينوا لـ"الغد"، وجوب ان تكون اي بيانات أو أرقام احصائية، صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، فهي جهة رسمية مختصة، وان تتسم بالدقة والتحديث المستمرين، لتعتمد دوليا.
مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، قال "في ظل غياب قاعدة بيانات للقطاع الزراعي، فإن اي ارقام ستصدر بشأنه غير دقيقة"، مبينا ان قرار التجميد للبيانات في التقرير، مرده عدم وجود قاعدة بيانات للقطاع الزراعي، والتي طالبنا بها منذ أعوام، لذلك يجب بناء هذه القاعدة للقطاع وتغطى فيه الجوانب المتعلقة بالثروة النباتية او الحيوانية كافة، لنتمكن من البناء عليها في مشاريعنا وتطوير القطاع.
وبين العوران، أنه إذا أردنا أن يكون لدينا أمن غذائي، فعلينا ان نضع دراساتنا وبياناتنا بأنفسنا، وبأرقام دقيقة، يمكن الاعتماد عليها محليا، وليس ارقاما ودراسات دولية، مشيرا لضرورة وجود بيانات خاصة بالملف المائي بجوانبه كافة، وما يتعلق بالزراعات التي تعتمد على مياه السدود، لذا ففي ظل غياب البيانات، ستحدث فوضى في التعاطي مع القطاع وارتباك في المخرجات الخاصة به.
من جهته، قال الخبير الزراعي مساعد أمين عام وزارة الزراعة سابقا د. عزت العجالين، "إن البيانات الواردة في التقرير الى جانب توصيات المجلس، يتوجب ان تكون صادرة عن دائرة الاحصاءات، وان تتسم بالدقة والتحديث لتعتمد دوليا".
واضاف العجالين، ان الحاجة اليوم، تتطلب وجود قاعدة بيانات شاملة للقطاع الزراع، تظهر فيه المساحات المزروعة، وعدد الأشجار المثمرة وغيرها من تفاصيل تكشف عن عدد الأغنام والإبل والأبقار وكميات الإنتاج منها، كل ذلك لنتمكن عند إنشاء أي مشروع زراعي، الرجوع إليها للبناء عليها، فنجاح اي مشروع يعتمد أساسا على الدراسات والبيانات والأرقام.
من جهته، اكد المهندس الزراعي سليمان تيم، أن قاعدة البيانات في القطاع مهمة في تحديد حجم الحيازات، ودليل إحصائي للمساحات المزروعة، بالإضافة لأهميتها بإعداد الخطط وتوفير الاحتياجات للإنتاج، ودراسة السوق، وكذلك للباحثين وراسمي الخطط وأصحاب القرار، ما يتطلب استمرارية توافرها وتحديثها دوريا.
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