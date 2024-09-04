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لماذا لا توجد قاعدة بيانات ترصد واقع القطاع الزراعي وتفاصيله وحاجاته؟

9/4/2024 12:01:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبد الله الربيحات ‏ عمان - كشف تجميد مجلس الأمن الغذائي لبيانات الأردن في تقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024 أول من أمس، عن الحاجة الملحة لإعادة النظر في هذا القصور الذي يتطلب معالجة سريعة، تؤسس لقاعدة بيانات للقطاع الزراعي، تغطي جوانبه كافة، مستندة في معلوماتها على الدقة والموضوعية، الى جانب متابعة مفاصل القطاع باستمرار، والاعتماد في جلب البيانات من مصدر معتمد، وهو دائرة الإحصاءات العامة.
ويعرض التقرير لآخر المستجدات حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في بلدان العالم، ويقدم تقديرات محدثة حول تكلفة النظم الغذائية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها، وجاء التقري لهذا العام تحت عنوان "التمويل من أجل القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية"، اذ يستكشف المستويات الحالية والثغرات في تمويل الأمن الغذائي والتغذية.
كما ان التقرير يقدم إرشادات حول خيارات التمويل المبتكرة لمعالجة العوامل الرئيسة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، ويحدد التحول في النظم الغذائية الزراعية اللازمة لتحرير العالم من الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بأشكاله كافة حتى العام 2030.
وكان مجلس الامن الغذائي، في اجتماعه اول من امس عقد في غرفة صناعة الاردن برئاسة وزير الزراعة ورئيسه خالد الحنيفات، وبحضور الاعضاء، قرر تجميد بيانات الأردن في تقرير حالة الامن الغذائي في العالم 2024، وأعلن مخاطبته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لتعديل بيانات الأردن الواردة في التقرير، كونها غير دقيقة ولا تعكس الواقع، اذ سجل مؤشر معدل انتشار النقص التغذوي بالأردن في التقرير مدار البحث ارتفاعا وصل الى 17.9 نقطة، وهو أعلى من الرقم الذي ورد في تقرير العام 2022 والذي بلغ 16.9 نقطة.
كما وافق على احتساب مؤشر معدل انتشار النقص التغذوي وطنيا، إذ ان مدخلات الاحتساب متوافرة، وتنفيذ مسح وطني حول انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، وترتيب لقاء مع خبراء "الفاو" للاتفاق على آلية استخراج عامل التغير الذي يدخل في احتساب مؤشر معدل انتشار النقص التغذوي.
ووفق خبراء، فإن تجميد البيانات في التقرير، يأتي في ظل عدم وجود قاعدة بيانات للقطاع الزراعي الذي طالبت به جهات معنية بالقطاع وأخرى معنية بالدراسات منذ اعوام.
وبينوا لـ"الغد"، وجوب ان تكون اي بيانات أو أرقام احصائية، صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، فهي جهة رسمية مختصة، وان تتسم بالدقة والتحديث المستمرين، لتعتمد دوليا.
مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران، قال "في ظل غياب قاعدة بيانات للقطاع الزراعي، فإن اي ارقام ستصدر بشأنه غير دقيقة"، مبينا ان قرار التجميد للبيانات في التقرير، مرده عدم وجود قاعدة بيانات للقطاع الزراعي، والتي طالبنا بها منذ أعوام، لذلك يجب بناء هذه القاعدة للقطاع وتغطى فيه الجوانب المتعلقة بالثروة النباتية او الحيوانية كافة، لنتمكن من البناء عليها في مشاريعنا وتطوير القطاع.
وبين العوران، أنه إذا أردنا أن يكون لدينا أمن غذائي، فعلينا ان نضع دراساتنا وبياناتنا بأنفسنا، وبأرقام دقيقة، يمكن الاعتماد عليها محليا، وليس ارقاما ودراسات دولية، مشيرا لضرورة وجود بيانات خاصة بالملف المائي بجوانبه كافة، وما يتعلق بالزراعات التي تعتمد على مياه السدود، لذا ففي ظل غياب البيانات، ستحدث فوضى في التعاطي مع القطاع وارتباك في المخرجات الخاصة به.
من جهته، قال الخبير الزراعي مساعد أمين عام وزارة الزراعة سابقا د. عزت العجالين، "إن البيانات الواردة في التقرير الى جانب توصيات المجلس، يتوجب ان تكون صادرة عن دائرة الاحصاءات، وان تتسم بالدقة والتحديث لتعتمد دوليا".
واضاف العجالين، ان الحاجة اليوم، تتطلب وجود قاعدة بيانات شاملة للقطاع الزراع، تظهر فيه المساحات المزروعة، وعدد الأشجار المثمرة وغيرها من تفاصيل تكشف عن عدد الأغنام والإبل والأبقار وكميات الإنتاج منها، كل ذلك لنتمكن عند إنشاء أي مشروع زراعي، الرجوع إليها للبناء عليها، فنجاح اي مشروع يعتمد أساسا على الدراسات والبيانات والأرقام.
من جهته، اكد المهندس الزراعي سليمان تيم، أن قاعدة البيانات في القطاع مهمة في تحديد حجم الحيازات، ودليل إحصائي للمساحات المزروعة، بالإضافة لأهميتها بإعداد الخطط وتوفير الاحتياجات للإنتاج، ودراسة السوق، وكذلك للباحثين وراسمي الخطط وأصحاب القرار، ما يتطلب استمرارية توافرها وتحديثها دوريا.

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