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نتنياهو يجر إسرائيل في رحلته الكارثية إلى الجحيم

9/4/2024 12:00:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ألون بن مئير* - (ميدل إيست أونلاين) 2024/8/10 كيف وصلت إسرائيل إلى هذه النقطة من اليأس المطلق وعدم اليقين المرعب؟ كيف يمكن أن تكون علاقات إسرائيل بالفلسطينيين قد وصلت إلى أدنى مستوياتها بعد 76 عامًا من الوجود؟ كيف تواجه إسرائيل الآن هجمات منسقة لا مفر منها من قبل إيران وحزب الله وحماس والحوثيين وجماعات إسلامية متشددة أخرى؟ كيف يمكن تصور أن إسرائيل نفَّرت أقرب حليف لها وحاميها -الولايات المتحدة- إلى درجة لم يسبق لها مثيل من قبل؟ كيف أصبحت إسرائيل دولة مارقة ومنبوذة فقدت أخلاقها وتضع القيم اليهودية في مأزق؟ كيف يمكن تصور أن تحكم إسرائيل اليوم مجموعة من المجرمين والفاشيين ومحبي الحرب والمتطرفين المسيانيين الذين يدمرون البلاد حجرًا حجرًا، ويسببون أضرارًا لا رجعة فيها ستؤثر على الأجيال القادمة؟ كيف وصلت إسرائيل إلى هذه النقطة من الانقسام الاجتماعي والسياسي الخطير الذي يستهلك البلاد من الداخل ويكشف عن ضعفها وافتقارها الرهيب إلى التماسك ووحدة الهدف؟
الإجابة عن هذه الأسئلة الجيلية المزعجة هي: نتنياهو. أجل، رئيس الوزراء نتنياهو، وليس غيره، قاد إسرائيل إلى هذه الحالة المشؤومة حيث يكون كل مخرج محفوفًا بالمخاطر بلا مفر ومن دون تحمل ضربة قوية ستترك ندوبًا على كل إسرائيلي في أعقابها.
كان رد فعل نتنياهو الأولي وقراره بشن حرب ضد حماس بسبب وحشيتها التي قتلت 1.200 إسرائيلي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مبررًا لأن إسرائيل لها كل الحق في الدفاع عن نفسها. ولكن بعد عشرة أشهر من القتال، وبعد موت ما يقرب من 40.000 فلسطيني وأكثر من 1.200 إسرائيلي بشكل مروع في حين أصبح نصف غزة في حالة خراب، ما تزال هناك عدم رؤية نهاية في الأفق، ولا استراتيجية خروج، ولا خطط لمستقبل غزة، ولا حتى تلميح إلى حل طويل الأجل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
على حساب تكرار نفسي مرارًا وتكرارًا، أريد من كل قارئ أن يتذكر أنه تحت حكم نتنياهو وقع هجوم حماس المروع. وتحت حكمه بنت حماس 350 ميلاً من الأنفاق. وتحت حكمه، جندت حماس ودربت وجهزت ما بين 35.000 و40.000 مقاتل. وتحت حكمه اشترت حماس وأنتجت ما يقرب من 20.000 صاروخ وطائرة من دون طيار. نتنياهو ولا أحد غيره سيّر نقل مليارات الدولارات من قطر إلى حماس، مدعيًا أن دعم حماس ضد السلطة الفلسطينية سيمنع إقامة دولة فلسطينية. وقد أظهرت عشرة أشهر من القتال ضعف إسرائيل العسكري؛ إن حماس ما تزال حية تنبض بالحياة، وهي بعيدة كل البعد عن الهزيمة العسكرية، ولن تتوقف بأي حال من الأحوال عن الوجود على المستوى الإيديولوجي وكحركة سياسية.
ثم جاء اغتيالا فؤاد شكر، القائد العسكري الأعلى لحزب الله؛ والزعيم السياسي لحماس، إسماعيل هنية، بعد أقل من يوم واحد. والآن أصبح المسرح مهيأ لهجوم منسق يشن على إسرائيل يشمل إيران و"محور المقاومة"، والذي قد يأتي في أي وقت.
هل يفهم نتنياهو أنه بغض النظر عن عدد قادة حزب الله أو حماس الذين قُتلوا، فإن هذا لن يغير المأزق الاستراتيجي طويل الأمد لإسرائيل، ولن يؤدي إلا إلى جعل الصراع أكثر صعوبة على الحل؟
هل يفهم نتنياهو أن القتل الجماعي للفلسطينيين لا يؤدي إلا إلى تغذية جيل آخر من الفلسطينيين الذين سيعيشون من أجل الانتقام ويقاومون الاحتلال بعنف ويموتون بسعادة من أجل قضية يؤمنون بها؟
هل يفهم نتنياهو أن حماس وضعت إسرائيل بالضبط حيث تحلم أن تكون؟ وتستعد إيران ووكلاؤها لمهاجمة إسرائيل نيابة عنها، في حين يشعر العالم كله بالفزع من سلوك إسرائيل؟
هل يفهم نتنياهو أن حكومته الحالية وسياساتها تغير بشكل كبير -ليس فقط القيم الاجتماعية والثقافية للبلاد، بل وروحها الداخلية حيث تقودها طائفة مسيانية ستحدد في نهاية المطاف وجهتها التي تصبح أكثر شؤمًا بشكل متزايد؟
هل يفهم نتنياهو أن مؤسسات الدولة، حتى تلك مثل المؤسسة العسكرية، تتعرض للتحدي من قبل المتطرفين الدينيين الذين يمزقون الرباط الاجتماعي الذي نسج شرائح المجتمع الإسرائيلي بعضها ببعض ويحطمون الوحدة التي لا غنى عنها في زمن الحرب؟
هل يفهم نتنياهو أن تحديه العنيد للولايات المتحدة وعزل إسرائيل عن حلفائها يشوه صورة إسرائيل ويعزلها دوليا، وهو ما سيستغرق عقودا من الزمن لإصلاحه، وهذا فقط إذا انتهى الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني؟
هل يفهم نتنياهو أن طبيعة التمرد وهدفه هو البقاء، أي بغض النظر عن مدى ضخامة الخسائر التي تتكبدها، بما أنها تحتفظ بالقدرة على استيعاب هجمات إسرائيل المتكررة، فإن حماس ستعيد تجميع صفوفها وتقاتل؟
هل يفهم نتنياهو أنه لا يستطيع تحقيق نصر تكتيكي ولا استراتيجي ضد إيران وعملائها، ولن يكون قادرا على استعادة الردع ضدهم لأن لديهم الوقت والموارد لاستئناف العنف متى شاؤوا؟
على الرغم من أن جنرالاته ورئيس الشاباك والموساد ووزير الدفاع يتهمونه بتخريب الصفقة عمدا برفضه أي شرط من شروط وقف إطلاق النار، في حين يلومه الرئيس بايدن على إطالة أمد الحرب، يظل نتنياهو يقف متحديا. في كل مرة اقترب فيها المفاوضون من حماس وإسرائيل من التوصل إلى اتفاق، كان نتنياهو يقدم مطالب جديدة. وهو ببساطة تحت سيطرة شركائه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، وخاصة بن غفير وسموتريتش، الذين هددوا بالاستقالة وإسقاط الحكومة إذا قبل أي اتفاق -وهي النتيجة التي يريد نتنياهو بشدة تجنبها، مدركاً أنه بمجرد خروجه من منصبه، فإنه سوف يواجه ثلاث تهم جنائية وغضب الأمة التي تشعر بالخيانة لأنه وضع بقاءه السياسي فوق بقاء البلاد.
في تصريحه الأخير للصحافة، قال نتنياهو: "سنواصل ممارسة الضغوط العسكرية على حماس وكبار شخصياتها حتى عودة جميع رهائننا وتحقيق جميع أهداف الحرب". لا شيء يمكن أن يكون أكثر تناقضاً وتضليلاً من هذا التصريح، حيث تشهد الحقيقة على مدى بعده عن الضغط على كبار شخصيات حماس وتحقيق أهداف الحرب.
يتعين على نتنياهو أن يعلم أنه في مقابل كل زعيم من زعماء حماس يُقتل، سوف يظهر اثنان أو ثلاثة ليحلوا محله، وعلى الرغم من أن حماس تكبدت نكسة، فإن أتباعها سيصبحون أكثر تطرفاً. ولكن إذا كان هدف نتنياهو من الحرب هو سحق حماس بالكامل ومنعها من إعادة بناء نفسها في غزة، فإن هذا الهدف يبدو بعيد المنال يوما بعد يوم. فبعد عشرة أشهر من القتال المميت، ما تزال حماس نشطة وتستمر في تجنيد وتدريب مقاتلين جدد. والعديد من مقاتلي حماس يعودون إلى الظهور في الأماكن التي طردتهم منها إسرائيل.
من الصعب وصف ما فعله نتنياهو ببلاده. فقد أضاف التوتر بين الناس، والغضب الشديد تجاه الحكومة، والاشمئزاز من الأحداث المتكشفة، شعوراً عميقاً باليأس الذي يشعر به العديد من الإسرائيليين، الذين لا يعرفون ماذا يتوقعون بعد ذلك. وبصفته رئيساً للوزراء، الذي من المفترض أن يقود ويحكم بما هو الأفضل للبلاد فقط، فإنه لا يملك استراتيجية ولا خطة واقعية لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن إلى ديارهم وصياغة مستقبل من التعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين. الواقع أن الوقت ينفد لأن إسرائيل تتوقع عمليات انتقامية منسقة قد تتحول إلى حرب إقليمية.
إنها أعظم مأساة شهدتها إسرائيل منذ إنشائها. ولن يكون هناك خلاص إلا بإخراج نتنياهو من السلطة لأنه يجر إسرائيل معه في رحلته الكارثية نحو الجحيم.

*د. ألون بن مئير Alon Ben-Meir: صحفي إسرائيلي من أصل عراقي. أستاذ العلاقات الدولية بجامعة نيويورك وزميل بمعهد السياسة الدولية.

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