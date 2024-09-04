Wednesday, 04 September 2024 09:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تغرق في حروب استنزاف

9/4/2024 12:00:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت
بقلم: ميخائيل ميلشتاين 3/9/2024

خط مباشر يربط بين كل الأحداث التي تهز إسرائيل في الأسبوع الأخير: التصعيد المتزايد في الضفة، وفي مركزه حملة "مخيمات صيفية" في السامرة؛ المواجهة المتواصلة في الساحة الشمالية، التي سجلت ذروة في احباط هجمة الثأر لحزب الله؛ والمعركة "الاعتيادية" في غزة، التي تجري على خلفية البحث العاصف حول التمسك الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا وفي مركزه – قتل ستة المخطوفين على أيدي حماس في منطقة رفح.
من عموم الأحداث تنعكس صورة دولة عديمة الإستراتيجية تحركها قوة منطق جمع إنجازات عسكرية، لكن بدون شرح كيف تتراكم إلى تحسين الوضع العام الآخذ في التدهور. هذه الصيغة معروفة لحروب استنزاف يرفرف فوقها أعلام رئيس الوزراء الذي ينبع في معظمه من اعتبارات سياسية وبموجبه سيتحقق أخيرا "نصر مطلق" لكن الأمر يتطلب وقتا، واساسا مزيدا من التضحية من جانب الجمهور.
في الضفة دفعت إسرائيل قدمها لأكبر الحملات منذ السور الواقي في 2002. ومن خلف التباهي "المبرر" بالمس بمحافل يوجد واقع بشع: التهديدات المتزايدة عمليا، والضفة الموجودة في "الجنينية"، في ظل ضعف السلطة وتعزز حماس التي تسعى لفتح جبهة مواجهة أخرى بالتوازي مع غزة. ان الخروج إلى حملة جديدة – بقوة وعلى نطاق أوسع من النطاق الحالي – هو مسألة وقت. استيقاظ منطقة الخليل التي قتل فيها أول من أمس ثلاثة من أفراد الشرطة ومنها خرجت عملية التفجير في غوش عصيون، والمعروفة كمعقل حماس، من شأنها أن تلمح ببؤرة المواجهة التالية.
التحدي في الضفة ليس فقط الأمن الجاري بل إستراتيجي بعيد المدى. فبرعاية جز العشب الأمني يجري الدفع قدما بتغيير عميق للواقع في المنطقة، وأساسا بدفع من الوزير سموتريتش. فقد وصف قبل 7 أكتوبر السلطة كعدو وحماس كذخر، ويعلن بان تطلعه هو لانهيار الحكم في رام الله. وكما يشهد هو عن نفسه، في ظل الحرب نشأت فرصة لتغيير الـ دي.ان.ايه للضفة (بتأييد من رئيس الوزراء)، الأمر الذي يتم ضمن أمور أخرى من خلال السيطرة على مراكز في الإدارة المدنية مما يسمح بتوسيع الاستيطان. على حد قوله، حتى لو سقطت الحكومة، فان الواقع سيكون لا مرد له ولن يكون ممكنا تحقيق أي شيء باستثناء خطة الحسم التي وضعها في 2017 وغايتها – دمج الضفة بإسرائيل.
لغياب إستراتيجية في غزة تداعيات مأساوية على نحو خاص. إسرائيل تبرز نجاحات عسكرية واسعة وفي مركزها تصفية كبار رجالات حماس وضرب البنى التحتية للمنظمة، لكن بدون شرح كيف تؤدي كل هذه الى تقويض حكمها لتحرير المخطوفين. ومرة أخرى الحساب يفشل بدلا من ان يساعد في الكشف الدقيق للواقع او في استهداف حل. من خلف الضربات التي تتلقاها حماس توجد الحقيقة البشعة وبموجبها ما تزال هي الجهة السائدة في غزة ومواقفها بالنسبة للصفقة لا تلين. بخلاف الصورة السائدة في إسرائيل حول منظمة أساس قوتها عسكري، الحديث يدور عن كيان ايديولوجي ذي سيطرة جماهيرية عميقة. لاجل تقويضها مطلوب احتلال كل غزة والبقاء فيها، السيناريو الذي على ما يبدو لا تريده إسرئيل أو لا يمكنها أن تحققه الآن.
الاستنزاف في ساحة لبنان يجبي هو أيضا ثمنا إستراتيجيا محملا بالمصيبة. هذه معركة يتمسك فيها الطرفان بمعادلات خطيرة تتمثل بعدم الوصول إلى تصعيد، الوضع الذي يوجد في تناقض تام مع اصطلاح الحسم. برعاية تلك المعركة – وتلك في غزة وفي الضفة – فإن النفوذ الإقليمي في إيران يتعاظم وهي تقترب من مكانة دولة حافة نووية. ومن خلال اشعال وتغذية ساحات الاستنزاف المختلفة تضمن طهران ان تواصل إسرائيل الانهاك في مواجهات قريبة ولا تركز على التهديد الوجودي الحقيقي عليها. إن الحرب المتواصلة منذ 11 شهرا أدت منذ الان الى تغييرات جغرافية وديمغرافية بين البحر والنهر. في غزة شطبت معظم الحدود والسكان الفلسطينيين في المنطقة يعدون منذ الآن نحو 8 في المائة أقل مما كانوا في 7 أكتوبر (أساسا بسبب هروب السكان)؛ في الغلاف وفي حدود الشمال هجرت بلدات ونزح جموع المواطنين من بيوتهم؛ وفي الضفة، كما اسلفنا، يتسع البناء وحجم السكان اليهود بقوة هدف أيديولوجي لجهة في الائتلاف ليست الحزب الحاكم، والتي مشكوك فيه أن تكون أحداثها تحظى بتأييد أغلبية الشعب.
في نهاية الحرب الحالية – التي لا تبدو في الأفق، - من شأن إسرائيل أن توجد في واقع استراتيجي صعب على نحو خاص: في ظل تهديد إيراني متعاظم، وفيما هي قريبة أكثر من أي وقت مضى من وضع دولة واحدة، أي بدون فاصل مادي بين شعبين العداء بينهما بلغ ذروة تاريخية في اعقاب المواجهة الحالية. في مثل هذا الوضع فإن استراتيجية مرتبة للمدى البعيد هي ضرورة وجودية. خطوة كهذه تتحقق فقط من خلال تحطيم التكرار الضار لمعارك الاستنزاف في عموم الجبهات، وبخاصة في غزة وفي الشمال. الاستنزاف ليس مرحلة في الطريق الى النصر المطلق، الذي مثل الأفق يبتعد عن متناول اليد. البديل للغرق في معارك ساحقة، ضارة وعديمة النهاية المحددة هو صفقة رغم اثمانها الأليمة. الصفقة ستسمح بتحرير المخطوفين والتفرغ لترميم وطني متعدد الابعاد بما في ذلك انعاش القيادات في عموم المستويات التي فشلت في 7 أكتوبر ومحظور أن تواصل تصميم الواقع والمستقبل.

MENAFN04092024000072011014ID1108633657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث