محللون: حين تشتعل الضفة الغربية من الصعب إطفاؤها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - تسري في الكيان المحتل مخاوف من خطورة التصعيد في الضفة الغربية التي إن اشتعلت جذوتها لن يمكن إطفاؤها وستتحول لجبهة إضافية رئيسة إلى جانب جبهتي الشمال والجنوب.
وتركزت نقاشات الإعلام العبري خلال الأيام الماضي على محاولات استعادة الأسرى في قطاع غزة أحياء، وحذر من خلالها محللون من أن الأسرى يتلاشون في الأنفاق، وأن ما يجري راهنا في الضفة الغربية لا يصب في قناة إطلاق الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
في الاثناء أعلن جيش الاحتلال أن قائد القوات البرية اللواء تامير ياداي استقال من منصبه "لأسباب شخصية".
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت وافقا على طلب ياداي.
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ياداي سيكون في إجازة مؤقتة في الوقت الحالي، لحين العثور على ضابط بديل، ولم يتضح على الفور من سيحل محله.
وشهد جيش الاحتلال خلال الأشهر الماضية سلسلة استقالات من مناصب قيادية فيه مع دعوات لاستقالة آخرين.
وكانت وسائل إعلام عبرية قالت أكثر من مرة إن أفراد وضباط الجيش وبشكل خاص كوادر الاحتياط يشعرون بإحباط متزايد نتيجة لتكليفهم بمهام متواصلة، اضافة الى تمديد خدمة الاحتياط.
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن طول أمد الحرب من أسبوع إلى أسبوع ومن شهر إلى شهر، وافتقار العمليات العسكرية إلى هدف استراتيجي سياسي واضح، يزيد من حالة الإحباط داخل صفوف الجيش.
وأكدت الصحيفة أن من أسباب الاحباط بالاضافة الى غزة الوضع المتفجر في الشمال، والان انضمت الضفة الغربية المحتلة لتضيف عبئا آخر على الجيش المنهك بعد 11 شهرا من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، بحيث بات الجنود والضباط يشعرون أن لا افق ولا رؤية واضحة لوجود نهاية للصراع، ما يصعّب إدارة القوات والتخطيط للسنوات القادمة وتحديد مفاهيم الدفاع عن الحدود.
وقالت الصحيفة إن جنرالات الجيش بدأوا بطرح أسئلة واقتراح حلول لإنهاء الحرب المستمرة بلا هدف.
وفي ظل تلك الاوضاع تشهد ساحة الاحتلال الإسرائيلي خلافات وانقسامات حادة على خلفية استمرار الحرب على غزة، والجميع تقريبا سوى دائرة ضيقة تحيط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتوا يتهمونه بتعمد إطالة الحرب لأسباب سياسية وشخصية، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال والفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة وعلى رأسها استعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حماس.
وبشأن التصعيد في الضفة الغربية، قال مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12 نير دفوري أمس إن سلسلة العمليات التي قام بها فلسطينيون في المدة الأخيرة تطلق كل أجراس الإنذار ليس فقط على المستويين الأمني والعسكري، بل على المستوى السياسي.
ورأى "أن إسرائيل تواجه تصعيدا حادا في الضفة الغربية، والأمر ليس محصورا في شمال الضفة بل في الخليل ومناطق أخرى"، مؤكدا أن التصعيد في الضفة يشتت الجيش الإسرائيلي في الجبهات الأخرى.
وحسب محلل الشؤون السياسية في قناة 13 ألون بن دافيد، فإن الضفة الغربية كانت الجبهة الثالثة من حيث الأهمية، لكنها بدأت تتحول إلى جبهة أكثر جدية إثر انضمام مدينة الخليل جنوبي الضفة، التي قال إن الضفة تشتعل ببطء، و"عندما تشتعل من الصعب جدا إطفاؤها".
وحذر من أن التصعيد في الضفة سيجعل إسرائيل تستدعي مزيدا من القوات، وذلك يعني نقصا في القوات في جبهات أخرى، في الشمال وفي غزة. وذكر أن هناك 23 كتيبة فلسطينية توجد اليوم في الضفة الغربية المحتلة.
وفي موضوع الأسرى، دعا يسرائيل زيف، وهو رئيس سابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، إلى عدم مواصلة العمل مثل "فيل في متجر خزف"، وإلا سيؤدي ذلك إلى "إحضار الأسرى في توابيت".
ومن جهته، اتهم اللواء احتياط غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو باللعب في موضوع المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
وقال إنه قبل 5 أشهر كانت هناك فرصة مطروحة على الطاولة، "مقترح بسيط جدا: إعادة كل المخطوفين خلال جدول زمني قصير مقابل إنهاء الحرب، لكن إسرائيل رفضته". مضيفا "لدينا أكذوبة فظيعة يكررونها منذ 9 أشهر، وهي أن الضغط العسكري فقط سيعيد المخطوفين ويحقق أهداف الحرب".
واستبعد اللواء الإسرائيلي أن تنجح الصفقة التي يدور الحديث عنها الآن، وقال "إن إسرائيل لن تستعيد كل الأسرى، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تحقق نهاية للحرب".
وفي السياق نفسه، يرى مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12 أن المطلوب حاليا هو "قيادة شجاعة لاتخاذ القرارات بأثمان باهظة.. فلا مزيد من الوقت لدى المخطوفين.. إنهم يتلاشون في الأنفاق".
وذكر أن نتنياهو يهدد بنسف المفاوضات الجارية، بسبب إصراره على مواصلة الحرب على غزة، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط القطاع وجنوبه.
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