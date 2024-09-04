Wednesday, 04 September 2024 09:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محللون: حين تشتعل الضفة الغربية من الصعب إطفاؤها

9/4/2024 12:00:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - تسري في الكيان المحتل مخاوف من خطورة التصعيد في الضفة الغربية التي إن اشتعلت جذوتها لن يمكن إطفاؤها وستتحول لجبهة إضافية رئيسة إلى جانب جبهتي الشمال والجنوب.
وتركزت نقاشات الإعلام العبري خلال الأيام الماضي على محاولات استعادة الأسرى في قطاع غزة أحياء، وحذر من خلالها محللون من أن الأسرى يتلاشون في الأنفاق، وأن ما يجري راهنا في الضفة الغربية لا يصب في قناة إطلاق الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
في الاثناء أعلن جيش الاحتلال أن قائد القوات البرية اللواء تامير ياداي استقال من منصبه "لأسباب شخصية".
وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت وافقا على طلب ياداي.
وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ياداي سيكون في إجازة مؤقتة في الوقت الحالي، لحين العثور على ضابط بديل، ولم يتضح على الفور من سيحل محله.
وشهد جيش الاحتلال خلال الأشهر الماضية سلسلة استقالات من مناصب قيادية فيه مع دعوات لاستقالة آخرين.
وكانت وسائل إعلام عبرية قالت أكثر من مرة إن أفراد وضباط الجيش وبشكل خاص كوادر الاحتياط يشعرون بإحباط متزايد نتيجة لتكليفهم بمهام متواصلة، اضافة الى تمديد خدمة الاحتياط.
وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن طول أمد الحرب من أسبوع إلى أسبوع ومن شهر إلى شهر، وافتقار العمليات العسكرية إلى هدف استراتيجي سياسي واضح، يزيد من حالة الإحباط داخل صفوف الجيش.
وأكدت الصحيفة أن من أسباب الاحباط بالاضافة الى غزة الوضع المتفجر في الشمال، والان انضمت الضفة الغربية المحتلة لتضيف عبئا آخر على الجيش المنهك بعد 11 شهرا من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، بحيث بات الجنود والضباط يشعرون أن لا افق ولا رؤية واضحة لوجود نهاية للصراع، ما يصعّب إدارة القوات والتخطيط للسنوات القادمة وتحديد مفاهيم الدفاع عن الحدود.
وقالت الصحيفة إن جنرالات الجيش بدأوا بطرح أسئلة واقتراح حلول لإنهاء الحرب المستمرة بلا هدف.
وفي ظل تلك الاوضاع تشهد ساحة الاحتلال الإسرائيلي خلافات وانقسامات حادة على خلفية استمرار الحرب على غزة، والجميع تقريبا سوى دائرة ضيقة تحيط برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتوا يتهمونه بتعمد إطالة الحرب لأسباب سياسية وشخصية، على الرغم من الخسائر الكبيرة التي يتكبدها جيش الاحتلال والفشل في تحقيق أي من أهداف الحرب المعلنة وعلى رأسها استعادة المحتجزين في غزة والقضاء على حماس.
وبشأن التصعيد في الضفة الغربية، قال مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12 نير دفوري أمس إن سلسلة العمليات التي قام بها فلسطينيون في المدة الأخيرة تطلق كل أجراس الإنذار ليس فقط على المستويين الأمني والعسكري، بل على المستوى السياسي.
ورأى "أن إسرائيل تواجه تصعيدا حادا في الضفة الغربية، والأمر ليس محصورا في شمال الضفة بل في الخليل ومناطق أخرى"، مؤكدا أن التصعيد في الضفة يشتت الجيش الإسرائيلي في الجبهات الأخرى.
وحسب محلل الشؤون السياسية في قناة 13 ألون بن دافيد، فإن الضفة الغربية كانت الجبهة الثالثة من حيث الأهمية، لكنها بدأت تتحول إلى جبهة أكثر جدية إثر انضمام مدينة الخليل جنوبي الضفة، التي قال إن الضفة تشتعل ببطء، و"عندما تشتعل من الصعب جدا إطفاؤها".
وحذر من أن التصعيد في الضفة سيجعل إسرائيل تستدعي مزيدا من القوات، وذلك يعني نقصا في القوات في جبهات أخرى، في الشمال وفي غزة. وذكر أن هناك 23 كتيبة فلسطينية توجد اليوم في الضفة الغربية المحتلة.
وفي موضوع الأسرى، دعا يسرائيل زيف، وهو رئيس سابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، إلى عدم مواصلة العمل مثل "فيل في متجر خزف"، وإلا سيؤدي ذلك إلى "إحضار الأسرى في توابيت".
ومن جهته، اتهم اللواء احتياط غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو باللعب في موضوع المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية في غزة.
وقال إنه قبل 5 أشهر كانت هناك فرصة مطروحة على الطاولة، "مقترح بسيط جدا: إعادة كل المخطوفين خلال جدول زمني قصير مقابل إنهاء الحرب، لكن إسرائيل رفضته". مضيفا "لدينا أكذوبة فظيعة يكررونها منذ 9 أشهر، وهي أن الضغط العسكري فقط سيعيد المخطوفين ويحقق أهداف الحرب".
واستبعد اللواء الإسرائيلي أن تنجح الصفقة التي يدور الحديث عنها الآن، وقال "إن إسرائيل لن تستعيد كل الأسرى، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لن تحقق نهاية للحرب".
وفي السياق نفسه، يرى مراسل الشؤون العسكرية في قناة 12 أن المطلوب حاليا هو "قيادة شجاعة لاتخاذ القرارات بأثمان باهظة.. فلا مزيد من الوقت لدى المخطوفين.. إنهم يتلاشون في الأنفاق".
وذكر أن نتنياهو يهدد بنسف المفاوضات الجارية، بسبب إصراره على مواصلة الحرب على غزة، وعدم الانسحاب من محوري نتساريم وفيلادلفيا وسط القطاع وجنوبه.

MENAFN04092024000072011014ID1108633656

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث