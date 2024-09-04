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متظاهرون في كيان الاحتلال يتهمون نتياهو بـالتلاعب والكذب والتلفيق

9/4/2024 12:00:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - تسري شكوك لدى محللين راهنا بنجاح مساعي البيت الأبيض بصدد تقديم مقترح الفرصة الأخيرة إلى الوسيطين القطري والمصري لوقف النار.
وفيما نقلت مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقدم آخر مقترحاته على قاعدة "اقبله كما هو أو ارفضه" بمعنى أنه لم يعد هناك مجال للمماطلة وإضاعة الوقت، كال محتجون غاضبون في الكيان المحتل اتهامات أطلقوها في عدد من شوارع الكيان المحتل أمس في اعتصامات مستمرة لليوم الثاني على التوالي، واصفين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"المتلاعب والكذاب".
فقد نظمت أكبر نقابة عمالية إضرابا عاما بدأ أول من أمس للضغط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق.
وقال منتدى عائلات الرهائن في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أول من أمس إن الأخير أثبت "أنه لا ينوي إعادة الرهائن".
وفي استهجانه لـ"الخطاب المليء بالأكاذيب والتلفيقات"، يقول المنتدى إن "شعب إسرائيل، الذي يؤيد أغلبه إعادة الرهائن، لن يمد يده بعد الآن لهذا الإهمال الإجرامي".
وأضاف: "إن النضال من أجل إعادة الرهائن سوف يتصاعد ويتضخم حتى يعود آخر الرهائن إلى ديارهم، الأحياء لإعادة تأهيلهم والأموات لدفن لائق".
وشكر المنتدى الرئيس الأميركي جو بايدن على جهوده لتأمين صفقة لإطلاق سراح الرهائن، مضيفا: "نحث رئيس الوزراء نتنياهو على إظهار قدر مماثل من المرونة والتصميم والالتزام بحياة الرهائن".
وقال بايدن إن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة "أصبح قريبا للغاية".
كما نظم آلاف الناشطين المؤيدين للفلسطينيين والمعارضين للدعم الأميركي لإسرائيل احتجاجا في مدينة نيويورك.
وفشلت حتى الآن أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح طرحه بايدن في مايو لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر.
وفي السياق ذكرت وسائل إعلام أن العلاقة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليست على أفضل حال، رغم أن الرجلين والبلدين على تنسيق كامل بشأن الاعمال العسكرية سواء في غزة أو في الضفة المحتلة.
وكانت صحف أميركية أكدت أن الإدارة الأميركية على علم كامل بشأن العملية العسكرية في جنين وطولكرم ومناطق في الضفة المحتلة التي بدأها الاحتلال يوم الاربعاء الماضي.
وإن ظهر جلياً امتعاض بايدن من نتنياهو، خلال إجابته أول من أمس على سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يفعل كل ما بوسعه لإطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، قال ببساطة واقتضاب: "لا"، إلا أن لا تلك لا تعني عدم الرضا وهي في أكبر حالاتها تعني العتاب.
وبعد صدورها من فم بايدن، رد نتنياهو عليه بجواب على سؤال من صحفي، أن الاجدى "كان ممارسة الضغط على حماس وليس على إسرائيل خاصة بعد مقتل الرهائن الـ6".
وأضاف خلال في مؤتمر صحفي في القدس المحتلة مساء أول من أمس "الآن بعد مقتل الرهائن يُطلب منا أن نبدي جدية؟ يطلب منا أن نقدم تنازلات؟ ما الرسالة التي تبعثها هذه المطالب إلى حماس؟ الرسالة هي: اقتلوا المزيد من الرهائن".
كذلك أضاف أنه "لا يعتقد أن بايدن أو أي شخص جاد في تحقيق السلام سيطلب من إسرائيل تقديم المزيد من التنازلات وإن على حماس أن تقدم التنازلات".
ورغم أن هذا الانتقاد من بايدن والرد عليه من نتنياهو يعتبر مؤشر آخر على تدهور العلاقات بين الرجلين خلال الأشهر الماضية، الا أنه لم يجعل الادارة الاميركية تحرف بوصلتها ولو مليمتر واحد باتجاه الضغط على الاحتلال،وإن لم يكن لوقف شلال الدم السائل من أجساد أطفال ونساء غزة، من أجل أسرى الاحتلال وبينهم أميركين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.
نتنياهو عاد وكرر أول من أمس أنه لن يسحب قوات من ممر فيلادلفيا بين غزة ومصر، والذي شكل عقدة العقد خلال جولات المحادثات السابقة، ما أشعل انتقادات عدة ضده داخل الكيان المحتل، ما يعني أن مبادرة الفرصة الاخيرة كما اسمتها الادارة الاميركية محكومة في الفشل، لان حركة المقاومة الاسلامية "حماس" قالت أكثر من مرة أنها لن ترضى بأي حال من الاحوال بأقل من انسحاب كامل من كافة المناطق في قطاع غزة.-(وكالات)

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