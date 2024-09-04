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الاحتلال ينشر خريطة تضم الضفة للكيان

9/4/2024 12:00:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- فيما قررت مؤسسة أمن الاحتلال اعتبار الضفة الغربية "ميدان قتال" وساحة حرب ثانية بعد قطاع غزة، نشر رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو خريطة تضم الضفة الغربية للكيان المُحتل، ما سيؤدي إلى تصعيد عدوانه ومستوطنيه ضد الفلسطينيين، وتواصل الانتهاكات بحق القدس المحتلة، وتفجر الأوضاع.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، في حديث لـ"الغد"، إن عدوان الاحتلال المتصاعد في الضفة الغربية يشكل جزءاً من حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة، والتدمير الممنهج والمجازر الوحشية وارتقاء الضحايا المدنيين.
وأضاف، أبو يوسف لـ"الغد"، إن حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني تحمل هدفاً إستراتيجياً بالنسبة إليه، إذ يعتقد رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أن الفرصة سانحة الآن لتصفية القضية الفلسطينية، وعدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وأشار إلى مخطط الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية نحو الأردن، وهو مخطط ما يزال ماثلاً ويسعى الاحتلال لتحقيقه، ولكنه يصطدم أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بوطنه ورفضه مغادرة أرضه.
وأوضح بأن الاحتلال يسعى، أيضاً، من وراء حربه المفتوحة على الفلسطينيين إلى "شطب" منظمة التحرير والقضاء عليها تماماً، بوصفها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، نتيجة زعمه بأن من شأن ذلك تصفية الهوية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكد أبو يوسف بأن الاحتلال يواصل حربه العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ولكنه لم يحقق أيا من أهدافه، سوى القتل والتدمير والخراب، لافتاً إلى أن الاحتلال يواصل تصعيده وجرائمه أمام عجز المجتمع الدولي والدعم الأميركي المفتوح له.
وفي نفس الوقت، يواصل "نتنياهو" تمسكه بشروطه لعرقلة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أكده من خلال "خريطته" وتصريحاته الأخيرة، مما يعرضه لانتقادات شديدة من داخل عقر الكيان المُحتل، وزيادة تفاقم أزمة الاحتلال الداخلية.
وتجد أوساط سياسية وأمنية داخل الكيان المُحتل، بأن إصرار "نتنياهو" على بقاء جيش الاحتلال في محور "فيلادلفيا"، تحت ذريعة أهميته لأهداف الاحتلال في غزة، ومن ثم نشره خريطة تضم الضفة الغربية للكيان المحتل، يعد "خدعة سياسية لا تمت للواقع بصلة".
واعتبرت تلك الأوساط، وفق صحيفة "معاريف" بالكيان المُحتل، أن اهتمام "نتنياهو" ينصب بالأساس على ائتلافه الحكومي ومستقبله السياسي فقط"، إذ جعل من محور "فيلادلفيا" حجر الزاوية لأمن الاحتلال، ولكنه ذريعة تبرر مماطلته وتسويفه عن التوصل "لصفقة" لتبادل الأسرى.
في المقابل، تزعم بعض أوساط الاحتلال، الداعمة لحكومة اليمين المتطرف، بأن استمرار السيطرة على محور "فيلادلفيا" يُعتبر قضية مصيرية لأنه يمنع حركة "حماس" من ترميم قوتها مجدداً، وفق مزاعمها.
وقد أكد "نتنياهو" مؤخراً أن موقفه ثابت بشأن محور "فيلادلفيا" ولن يتغير، بوصفه ما سماه "أنبوب الأكسجين لحماس ويجب قطعه"، مدعياً أن خروج جيش الاحتلال منه يجعل غزة مصدر تهديد كبير للكيان المُحتل.
وبذلك فإن "نتنياهو" يُعلن أن "صفقة" تبادل الأسرى مع "حماس" لن تخرج إلى النور، بإصراره على مواصلة احتلال ممر فيلادلفيا، ضاربًا عرض الحائط بالولايات المتحدة الأميركية و"الوسيطتيْن"، مصر وقطر.
في حين يحاول "نتنياهو" إخماد حركة التظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، والتي تعكس المزاج العام الغاضب في الشارع الصهيوني، من أجل الدفاع عن منصبه السياسي تحت شعارات فارغة ورنانة عن الدفاع عن أمن الاحتلال، طبقًا لأقواله.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، أن تصريحات "نتنياهو"، هي خطاب اليائس الذي يبحث عن نصر موهوم لم يفلح في تسويقه أمام جمهوره.
وأضاف الرشق، في تصريح له أمس، "بعد مرور أحد عشر شهراً على حربه النازية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هو وأركان حربه المجرمون لم يحققوا أياً من أهدافهم سوى ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية".
وشدد على أن "نتنياهو مجرم حرب يتنفس كذباً، ويكذب على جمهوره، ويكذب على الإدارة الأميركية، وتصريحاته مليئة بالأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد، فهو المعطل لصفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن "بإمكان جميع الأسرى لدى المقاومة أن يعودوا إلى عائلاتهم فورا، إلا أن الذي يعطل عودتهم والمسؤول عن حياتهم هو "نتنياهو"، فكل تأخير في موافقته والتزامه بما تم التوصل إليه بتاريخ 2 حزيران (يوليو) يعني تعريض حياة المزيد من الأسرى للخطر".
وأكد أن "المجرم نتنياهو يتحمل مسؤولية حياة وسلامة الأسرى لدى المقاومة، ومع حرص الحركة على سلامتهم وحسن معاملتهم، يواصل إصراره على قتلهم وتجاهله لأوضاعهم".
بدورها، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، إن استخدام "نتنياهو" لخريطة تضم الضفة الغربية لكيان الاحتلال، هو استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدٍ سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح أمس، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه.
وأوضحت بأن ما عرضه "نتنياهو" من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم، يحتم على المجتمع الدولي احترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فوراً وقبل فوات الأوان.

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