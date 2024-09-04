الاحتلال ينشر خريطة تضم الضفة للكيان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان- فيما قررت مؤسسة أمن الاحتلال اعتبار الضفة الغربية "ميدان قتال" وساحة حرب ثانية بعد قطاع غزة، نشر رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو
خريطة تضم الضفة الغربية للكيان المُحتل، ما سيؤدي إلى تصعيد عدوانه ومستوطنيه ضد الفلسطينيين، وتواصل الانتهاكات بحق القدس المحتلة، وتفجر الأوضاع.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، في حديث لـ"الغد"، إن عدوان الاحتلال المتصاعد في الضفة الغربية يشكل جزءاً من حرب الإبادة الجماعية المستمرة ضد قطاع غزة، والتدمير الممنهج والمجازر الوحشية وارتقاء الضحايا المدنيين.
وأضاف، أبو يوسف لـ"الغد"، إن حرب الاحتلال المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني تحمل هدفاً إستراتيجياً بالنسبة إليه، إذ يعتقد رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أن الفرصة سانحة الآن لتصفية القضية الفلسطينية، وعدم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.
وأشار إلى مخطط الاحتلال بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء ومن الضفة الغربية نحو الأردن، وهو مخطط ما يزال ماثلاً ويسعى الاحتلال لتحقيقه، ولكنه يصطدم أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بوطنه ورفضه مغادرة أرضه.
وأوضح بأن الاحتلال يسعى، أيضاً، من وراء حربه المفتوحة على الفلسطينيين إلى "شطب" منظمة التحرير والقضاء عليها تماماً، بوصفها "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني"، نتيجة زعمه بأن من شأن ذلك تصفية الهوية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكد أبو يوسف بأن الاحتلال يواصل حربه العدوانية ضد الشعب الفلسطيني ولكنه لم يحقق أيا من أهدافه، سوى القتل والتدمير والخراب، لافتاً إلى أن الاحتلال يواصل تصعيده وجرائمه أمام عجز المجتمع الدولي والدعم الأميركي المفتوح له.
وفي نفس الوقت، يواصل "نتنياهو" تمسكه بشروطه لعرقلة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أكده من خلال "خريطته" وتصريحاته الأخيرة، مما يعرضه لانتقادات شديدة من داخل عقر الكيان المُحتل، وزيادة تفاقم أزمة الاحتلال الداخلية.
وتجد أوساط سياسية وأمنية داخل الكيان المُحتل، بأن إصرار "نتنياهو" على بقاء جيش الاحتلال في محور "فيلادلفيا"، تحت ذريعة أهميته لأهداف الاحتلال في غزة، ومن ثم نشره خريطة تضم الضفة الغربية للكيان المحتل، يعد "خدعة سياسية لا تمت للواقع بصلة".
واعتبرت تلك الأوساط، وفق صحيفة "معاريف" بالكيان المُحتل، أن اهتمام "نتنياهو" ينصب بالأساس على ائتلافه الحكومي ومستقبله السياسي فقط"، إذ جعل من محور "فيلادلفيا" حجر الزاوية لأمن الاحتلال، ولكنه ذريعة تبرر مماطلته وتسويفه عن التوصل "لصفقة" لتبادل الأسرى.
في المقابل، تزعم بعض أوساط الاحتلال، الداعمة لحكومة اليمين المتطرف، بأن استمرار السيطرة على محور "فيلادلفيا" يُعتبر قضية مصيرية لأنه يمنع حركة "حماس" من ترميم قوتها مجدداً، وفق مزاعمها.
وقد أكد "نتنياهو" مؤخراً أن موقفه ثابت بشأن محور "فيلادلفيا" ولن يتغير، بوصفه ما سماه "أنبوب الأكسجين لحماس ويجب قطعه"، مدعياً أن خروج جيش الاحتلال منه يجعل غزة مصدر تهديد كبير للكيان المُحتل.
وبذلك فإن "نتنياهو" يُعلن أن "صفقة" تبادل الأسرى مع "حماس" لن تخرج إلى النور، بإصراره على مواصلة احتلال ممر فيلادلفيا، ضاربًا عرض الحائط بالولايات المتحدة الأميركية و"الوسيطتيْن"، مصر وقطر.
في حين يحاول "نتنياهو" إخماد حركة التظاهرات والاحتجاجات الحاشدة، والتي تعكس المزاج العام الغاضب في الشارع الصهيوني، من أجل الدفاع عن منصبه السياسي تحت شعارات فارغة ورنانة عن الدفاع عن أمن الاحتلال، طبقًا لأقواله.
من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، أن تصريحات "نتنياهو"، هي خطاب اليائس الذي يبحث عن نصر موهوم لم يفلح في تسويقه أمام جمهوره.
وأضاف الرشق، في تصريح له أمس، "بعد مرور أحد عشر شهراً على حربه النازية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، هو وأركان حربه المجرمون لم يحققوا أياً من أهدافهم سوى ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية".
وشدد على أن "نتنياهو مجرم حرب يتنفس كذباً، ويكذب على جمهوره، ويكذب على الإدارة الأميركية، وتصريحاته مليئة بالأكاذيب التي لم تعد تنطلي على أحد، فهو المعطل لصفقة التبادل واتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار إلى أن "بإمكان جميع الأسرى لدى المقاومة أن يعودوا إلى عائلاتهم فورا، إلا أن الذي يعطل عودتهم والمسؤول عن حياتهم هو "نتنياهو"، فكل تأخير في موافقته والتزامه بما تم التوصل إليه بتاريخ 2 حزيران (يوليو) يعني تعريض حياة المزيد من الأسرى للخطر".
وأكد أن "المجرم نتنياهو يتحمل مسؤولية حياة وسلامة الأسرى لدى المقاومة، ومع حرص الحركة على سلامتهم وحسن معاملتهم، يواصل إصراره على قتلهم وتجاهله لأوضاعهم".
بدورها، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، إن استخدام "نتنياهو" لخريطة تضم الضفة الغربية لكيان الاحتلال، هو استخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبإرادة السلام الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتحدٍ سافر للجهود الدولية المبذولة لوقف حرب الإبادة والتهجير وإحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح أمس، إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، خاصة وأن الاحتلال يمارس أبشع أشكال الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، في تجسيد عملي لمحاولة نفي الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على طريق تهجيره من أرض وطنه.
وأوضحت بأن ما عرضه "نتنياهو" من سياسة استعمارية عنصرية توسعية يمارسه على الأرض على سمع وبصر العالم، يحتم على المجتمع الدولي احترام التزاماته وتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية فوراً وقبل فوات الأوان.
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