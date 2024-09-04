منهم السنوار.. واشنطن توجه اتهامات جنائية لقادة حماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها وجهت اتهامات
جنائية إلى كبار قادة حماس؛ بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار،
متهمة إياهم بقيادة جهود رامية إلى "قتل المدنيين وتدمير دولة إسرائيل".
وقال وزير
العدل ميريك غارلاند في بيان:
"كما هو موضح في دعوانا، قاد هؤلاء المتهمون، المسلحون بالأسلحة والدعم
السياسي والتمويل من حكومة إيران ودعم من حزب الله، جهود حماس الرامية لتدمير دولة
إسرائيل وقتل المدنيين دعما لهذا الهدف".
وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق أن الرئيس
الأميركي جو بايدن يعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن الأسرى المتبقين في قطاع غزة،
وتوفير المساعدات للفلسطينيين ووقف القتال.
وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن ونائبه
كامالا هاريس التقيا، الاثنين، فريق التفاوض الخاص بمساعي اتفاق الهدنة بين
الاحتلال وحركة حماس في غزة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي
إن "مقتل الرهائن الستة الذين انتشلت القوات الإسرائيلية جثثهم، الأحد، يؤكد
مدى الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإطلاق سراح بقية
المحتجزين".
وأضاف في إفادة صحفية: "من الواضح أن ما
حدث في مطلع الأسبوع يؤكد مدى أهمية إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن"،
مؤكداً أن "حماس مسؤولة عن مقتلهم".
MENAFN04092024000072011014ID1108633653
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.