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منهم السنوار.. واشنطن توجه اتهامات جنائية لقادة حماس

9/4/2024 12:00:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها وجهت اتهامات جنائية إلى كبار قادة حماس؛ بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة يحيى السنوار، متهمة إياهم بقيادة جهود رامية إلى "قتل المدنيين وتدمير دولة إسرائيل".
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان: "كما هو موضح في دعوانا، قاد هؤلاء المتهمون، المسلحون بالأسلحة والدعم السياسي والتمويل من حكومة إيران ودعم من حزب الله، جهود حماس الرامية لتدمير دولة إسرائيل وقتل المدنيين دعما لهذا الهدف".

وكان البيت الأبيض، أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن الأسرى المتبقين في قطاع غزة، وتوفير المساعدات للفلسطينيين ووقف القتال.

وذكر البيت الأبيض، في بيان، أن بايدن ونائبه كامالا هاريس التقيا، الاثنين، فريق التفاوض الخاص بمساعي اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحركة حماس في غزة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إن "مقتل الرهائن الستة الذين انتشلت القوات الإسرائيلية جثثهم، الأحد، يؤكد مدى الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة، وإطلاق سراح بقية المحتجزين".

وأضاف في إفادة صحفية: "من الواضح أن ما حدث في مطلع الأسبوع يؤكد مدى أهمية إنجاز هذا الأمر في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً أن "حماس مسؤولة عن مقتلهم".

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