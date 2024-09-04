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الولايات المتحدة والإطاحة بحسينة في بنغلاديش‏

9/4/2024 12:00:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة إم. كيه. بهادراكومار* - (‏إنديان بانشلاين‏) 22/8/2024
أصبحت ‏الهند محاطة الآن من الغرب والشرق بنظامين غير صديقين يخضعان للنفوذ الأميركي.
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لا بد أن يكون ال‏تقرير الحصري الذي نشرته صحيفة ‏"‏إيكونوميك تايمز"‏‏ في 11 آب (أغسطس)‏‏ وتضمن أول تصريحات للشيخة حسينة بعد الإطاحة بها من السلطة، قد جاء بمثابة صفعة على وجه الزعماء في الهند الذين يتحدثون ببلاغة عن التطورات في بلدها، بنغلاديش، باعتبارها لحظة ديمقراطية متميزة في السياسة الإقليمية.‏
‏قالت حسينة ‏للصحيفة:‏‏‏
‏"استقلت، حتى لا أضطر إلى رؤية موكب للجثث. لقد أرادوا الوصول إلى السلطة على جثث الطلاب، لكنني لم أسمح بحدوث ذلك، واستقلت من رئاسة الوزراء. كان بإمكاني البقاء في السلطة لو أنني كنت قبلت بالتنازل عن السيادة على جزيرة سانت مارتن وسمحت لأميركا بالسيطرة على خليج البنغال. أتوسل إلى شعب أرضي، أرجوكم لا تسمحوا بأن يتلاعب بكم المتطرفون".‏
‏ويشير تقرير الـ"إيكونوميك تايمز"، نقلاً عن مصادر من "رابطة عوامي"، إلى أن مرسال السوء في الثورة الملونة في بنغلاديش ليس سوى دونالد لو، مساعد وزير الخارجية الأميركية الحالي لشؤون جنوب ووسط آسيا، الذي كان قد زار دكا في أيار (مايو). ‏
هذا موثوق بما فيه الكفاية. وسوف يكشف فحص للخلفية الكامنة وراء سلسلة المناصب التي تقلدها لو عن القصة الحقيقية.
‏خدم هذا "الدبلوماسي" الصيني الأميركي كمسؤول سياسي في بيشاور (1992 إلى 1994)؛ ومساعداً خاصاً للسفير فرانك ويزنر (الذي تُعرف جيدًا صلات أفراد عائلته كعملاء للدولة العميقة) في دلهي (1996-1997)؛ وبعد ذلك، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في دلهي من 1997-2000 (حيث شملت حقيبته كشمير والعلاقات الهندية الباكستانية)، وارثًا الوظيفة، بشكل غريب بما فيه الكفاية، من روبن رافيل الذي ما تزال سمعته كبعبع للهند ماثلة في الذاكرة الحية -محلل وكالة المخابرات المركزية، والناشط في جماعات الضغط، و"الخبير" في الشؤون الباكستانية.
في الحقيقة، زار لو بنغلاديش في منتصف أيار (مايو) والتقى بكبار المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني. وبعد وقت قصير من زيارته، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قائد جيش بنغلاديش آنذاك، الجنرال عزيز أحمد، بسبب ما وصفته واشنطن بأنه تورطه في "فساد كبير". و‏‏بعد زيارته لدكا، ‏‏قال‏‏ لو لـ"صوت أميركا" بوضوح: ‏‏"تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في بنغلاديش يظل يشكل أولوية بالنسبة لنا. سوف نواصل دعم العمل الهام للمجتمع المدني والصحفيين والدعوة إلى تعزيز العمليات والمؤسسات الديمقراطية في بنغلاديش، كما نفعل في البلدان في جميع أنحاء العالم ...‏".
‏"لقد كنا (الولايات المتحدة) صريحين في إدانتنا للعنف الذي شاب الدورة الانتخابية (في كانون الثاني (يناير)) وحثثنا حكومة بنغلاديش على التحقيق بمصداقية في حوادث العنف ومحاسبة الجناة. سنواصل الانخراط في هذه القضايا...".‏
كما لعب لو دوراً نشطاً مماثلاً خلال مهمته السابقة في قيرغيزستان (2003-2006)، والذي أسفر عن ثورة ملونة. وتخصص لو في تدبير وتأجيج الثورات الملونة التي أدت إلى تغيير الأنظمة في كل من ألبانيا، وجورجيا، وأذربيجان، وقيرغيزستان، وباكستان (بالإطاحة بعمران خان).
‏لم يكن الكشف الذي أعلنته الشيخة حسينة مفاجئًا للمخابرات الهندية. في الفترة التي سبقت الانتخابات في بنغلاديش في كانون الثاني (يناير)، زعمت وزارة الخارجية الروسية علنًا أن الدبلوماسية الأميركية كانت تغير مسارها وتخطط لسلسلة من الأحداث بهدف زعزعة استقرار الوضع في بنغلاديش في سيناريو ما بعد الانتخابات. ‏
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في ‏‏بيان في موسكو‏‏: ‏
‏"في 12-13 كانون الأول (ديسمبر)، في عدد من مناطق بنغلاديش، قام معارضو الحكومة الحالية بإغلاق حركة المرور على الطرق، وأحرقوا الحافلات، واشتبكوا مع الشرطة. إننا نرى صلة مباشرة بين هذه الأحداث والنشاط التحريضي للبعثات الدبلوماسية الغربية في دكا؛ وعلى وجه الخصوص، السفير الأميركي بي هاس، وهو ما ناقشناه بالفعل في إحاطة 22 تشرين الثاني (نوفمبر)".‏
‏"هناك أسباب جدية للخشية من أنه قد يتم في الأسابيع المقبلة استخدام ترسانة أوسع من أدوات الضغط، بما في ذلك العقوبات، ضد حكومة بنغلاديش، التي هي غير مرغوب فيها بالنسبة للغرب. قد تتعرض الصناعات الرئيسية للهجوم، وكذلك عدد من المسؤولين الذين سيتم اتهامهم من دون دليل بعرقلة الإرادة الديمقراطية للمواطنين في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 7 كانون الثاني (يناير) 2024".‏
‏"لسوء الحظ، هناك فرصة ضئيلة لأن تعود واشنطن إلى رشدها وتمتنع عن الانخراط في تدخل صارخ آخر في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. ومع ذلك، نحن واثقون من أنه على الرغم من كل مكائد القوى الخارجية، فإن مسألة السلطة في بنغلاديش سيقررها في نهاية المطاف شعب هذا البلد الصديق، وليس أي أحد آخر". ‏
مع ذلك، اتخذت موسكو وبكين موقفاً صحيحاً تماماً بعدم التدخل. وفي التزام بالبراغماتية الروسية، أشار سفير موسكو لدى بنغلاديش، ألكسندر مانتيتسكي، إلى أن بلاده "ستتعاون مع أي زعيم وحكومة ينتخبها شعب بنغلاديش تكون مستعدة لحوار متساو ومحترم بشكل متبادل مع روسيا".‏
‏وهكذا، يجب أن تكون روسيا والصين قلقتين بشأن نوايا الولايات المتحدة. كما لا يمكن سوى أن تكونا متشككتين إزاء شكل الأشياء القادمة، بالنظر إلى السجل السيئ للأنظمة العميلة للولايات المتحدة التي قفزت إلى السلطة من خلال الثورات الملونة. ‏
‏على النقيض من روسيا التي لديها مصالح اقتصادية في بنغلاديش والتي هي صاحبة مصلحة في نشوء نظام عالمي متعدد الأقطاب، سوف تتأثر المصالح الأمنية للصين والهند بشكل مباشر إذا فشل النظام الجديد في دكا في تحقيق أهدافه وانزلقت البلاد إلى أزمة اقتصادية وانعدام للقانون لتصبح دولة فاشلة.
‏وبذلك، فإن تقدير ما إذا كان تغيير النظام في دكا الذي دبرته واشنطن "يتمحور حول الهند" أم لا يظل نقطة خلافية. ويكمن جوهر المسألة في أن الهند اليوم أصبحت محاطة من الغرب والشرق بنظامين غير صديقين يخضعان لنفوذ الولايات المتحدة. ‏
يحدث هذا في منعطف تكثر فيه الدلائل على أن السياسات الخارجية المستقلة للحكومة والالتزام العنيد بالاستقلال الاستراتيجي قد أزعج استراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.‏
‏المفارقة في كل هذا هي أن الثورة الملونة في بنغلاديش بدأت في غضون أسبوع من اجتماع اللجنة الرباعية على المستوى الوزاري في طوكيو، والذي كان، بالمناسبة، مبادرة أميركية تم ترتيبها على عجل أيضًا. ربما كانت المؤسسة الهندية قد خُدعت إلى شعور بالاطمئنان والرضا عن الذات؟
‏في 8 آب (أغسطس)، تواصل وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مع وزير الشؤون الخارجية الهندي، س. جايشانكار، بمكالمة هاتفية بالتزامن مع تعيين الحكومة المؤقتة في دكا التي رحبت بها المملكة المتحدة، ‏‏بينما حثت أيضًا‏‏ على "اتخاذ طريق سلمي إلى مستقبل ‏‏ديمقراطي شامل‏‏" لبنغلاديش -بقدر ما يستحق شعب ذلك البلد حق "المساءلة".‏
ما تزال الهند تلتزم الصمت. والطريقة الوحيدة التي يمكن لبنغلاديش من خلالها إيجاد مخرج من الحفرة التي وقعت فيها هي من خلال عملية ديمقراطية شاملة للمضي قدمًا. ‏
‏لكن تعيين محام تلقى تعليمه في الولايات المتحدة رئيسًا جديدًا للمحكمة العليا في دكا، في ما يبدو ظاهرياً أنه جاء بناء على توصية الطلاب، هو علامة أخرى مشؤومة على تشديد واشنطن قبضتها على البلد. ‏
‏على هذه الخلفية الجيوسياسية، يوفر تقرير صدر مؤخرًا في صحيفة ‏‏"غلوبال‏‏ تايمز" الصينية ‏‏اليومية بعنوان "‏‏العلاقات الصينية الهندية تهدأ، وتستكشف حقائق جديدة‏‏"‏‏، بعض الحوافز للتفكير. ‏
تحدث التعليق عن ضرورة أن تقوم الهند والصين "بإنشاء نوع جديد من العلاقات يعكس وضعهما كقوى كبرى... يجب على كلا البلدين الترحيب بوجود بعضهما بعضا في المناطق المجاورة لهما ودعمه". ‏
‏وإلا، كما أكد التعليق، "سيكون من الصعب تحسين البيئة الدبلوماسية المحيطة لكلا البلدين".
‏ويشهد تغيير النظام في بنغلاديش على هذا الواقع الجديد.
خلاصة القول هي أنه بينما اقتنع الهنود، من ناحية، بالرواية الأميركية عن كونهم "ثقلاً موازنًا للصين"، بدأت الولايات المتحدة، في الواقع، في استغلال التوترات بين الهند والصين لإبقائهما منفصلتين بهدف تعزيز أجندتها الجيوسياسية الخاصة للهيمنة الإقليمية.
‏يجب على دلهي أن تلقي نظرة وتجري مراجعة عامة استراتيجية لتقرير أين تكمن مصالحها في هذا التحول في النموذج، حيث يتم استبدال الطريقة المعتادة للتفكير أو فعل شيء ما في جوارنا بتجربة جديدة ومختلفة فرضتها واشنطن من جانب واحد. ‏
ربما يكون ما فشلنا في فهمه هو أن بذور النموذج الجديد كانت موجودة بالفعل داخل النموذج القائم.

‏*م. ك. بهادراكومار M. K. Bhadrakumar: دبلوماسي سابق. كان سفيرا للهند في أوزبكستان وتركيا.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The US & Hasina's Ouster in Bangladesh

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