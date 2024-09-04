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من البوسنة إلى فلسطين، تواريخنا ستتلاقى

9/4/2024 12:00:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة نيجرا كرافيتش* - (مؤسسة الدراسات الفلسطينية) 20/8/2024
أستيقظُ من نصف نوم. جفناي ثقيلان. ولا يجلب فتح النافذة سوى هواء خانق يستقر حول زوايا سرير عتيق، يصرخ، ويَصر ويهمس، ويحتل الفراغ بين الجدار وورق حائط نصف متقشر، محركًا باب غرفة النوم بلطف ليراوح بين الفتح والإغلاق، ويُنهض الشعيرات الدقيقة على رأسي بشحنة كهربية. ثمة امرأة تؤنب طفلين صغيرين. وتنعطف حافلة بحدة فيتردد صدى الزعيق الكئيب المنتحب. إنه الأول من تموز (يوليو) في سراييفو.
في غضون 11 يومًا بالضبط، سيتم دفن رفات 14 ضحية من ضحايا الإبادة في سربرينيتسا، تم العثور عليها بعد ثلاثة عقود. خلال الصراع المسلح بين العامين 1992 و1995 في البوسنة والهرسك، قُتل أكثر من 8.000 رجل وفتى من المسلمين البوسنيين (البوشناق) في منطقة سربرينيتسا الكبرى، التي كانت تُصنّف في ذلك الحين كمنطقة آمنة تحميها الأمم المتحدة.
في 11 تموز (يوليو) 2024، اجتمعت العائلات تحت شمس متشظية لإحياء الذكرى. طغت أصداء "جحيم سربرينيتسا" على الغابات الخضراء المحيطة بالنصب التذكاري. وعاد الصمت ليغلف مرة أخرى الحقل المزروع بشواهد القبور البيضاء.
كانت بعض الجثث قد نُقلت من المقابر الجماعية الابتدائية؛ نُبشت وأعيد دفنها في مواقع ثانوية بقرار من جيش جمهورية صربسكا والسكان المدنيين المتعاونين معه. هذه الممارسات جعلت من التعرف على هوية الجثث عملية تستغرق عقودًا. ومع اقترابنا من الذكرى الثلاثين لهذه الأحداث، تقل أحداث دفن الجثث مع كل عام. وما تزال العديد من الجثث مجهولة الهوية، بعد أن اختفى أقرب أقرباء أصحابها أيضًا.
هذا العام، حملت الذكرى عبئًا آخر ثقيلًا. بينما أكتب هذه السطور، قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة "آمنة" أخرى، هذه المرة في مخيم للاجئين بالقرب من خان يونس في غزة. من الصعب تجاهل التشابه بين الفظائع التي ارتُكبت في البوسنة وبين الإبادة الحالية في حق الشعب والأرض الفلسطينية. تركت هذه الأحداث عائلتي وأصدقائي ومجتمعي في حالة حداد لا تنتهي. أصبحت لمحات الفرح تبدو هاربة وغير واقعية. أصبحت الأفراح اليومية إزعاجات، والأضواء أكثر سطوعًا مما يجب. الموسيقا تبدو صاخبة تصم الآذان. وقطرات المطر على الجلد الساخن تُؤلم. المقاعد قاسية وغير مريحة. الرياح متفحمة من الدخان. مقاسات الأحذية ضيقة جداً. الذكريات مشوشة. القلوب منكسرة. الذنب محسوس. الأحلام سخيفة. والعقل والجسد في صراع.
ومع ذلك، بشكل فظ، وربما بلا تحفظات، يخبو الأمل بينما يقتحم الغضب أجسادنا. الأعصاب تشتعل. أجهزة التلفاز تصبح أشياء يجب أن نلعنها ونتفل عليها، حيث يتجاهل القادة الدوليون الأسئلة حول الأطفال المقطوعة رؤوسهم، والجثث المتفحمة، والأنقاض الدامية، والأطراف المتناثرة، والأرواح والمنازل والأحياء المدمرة. الأذرع والأقدام ترفع تلقائياً، ويتحدث الرجال المسنون بجلدهم المجعد عن خطوط إمداد المياه والخبز خلال حصار سراييفو؛ عن الأزقة التي يعتقلها القناصة، والمنازل التي كانت، والجيران الذين تحولوا إلى حجر، وأشجار التفاح الملغمة، وألعاب الأطفال المفخخة، ونوع الجوع الذي يجعل أصابع قدميك ترتعش؛ عن المساعدات الغذائية الفاسدة، في الغالب علب لحوم بقر، وأحيانًا لحم خنزير، وأحيانًا لحم خيل، طعام تعف عن لمسه الكلاب. يمسحون جباههم، والسجائر في أيديهم بينما يشاهدون الفلسطينيين يركضون خلف حزم المساعدات التي تُسقط في البحر.
في هذا العام، في ذكرى سربرينيتسا، رفعت العائلات أعلام فلسطين والبوسنة معًا. وتحدث الصحفي معتز عزايزة عن التواريخ المتوازية والعدالة التي ستأتي. ربما بعد 30 عامًا، سيعلنون بورع "لن يتكرر هذا أبدًا"، وسيتعاملون بحذر مع ما يمكن تعريفه بأنه إبادة جماعية. ربما بعد 30 عامًا، سيجدون الولاية القانونية المناسبة، بلا ساعة إضافية أو ضحية واحدة إضافية، ويجدون اسمًا لهذه الجريمة. سوف تُصدر السفارات بيانات، وسيحضر الصحفيون جلسات المحاكم. ستبكي الأمهات، وسننشئ مكتبات رقمية تحتقظ بوجوه الشهداء، وسننشد الأغاني ونصنع الأفلام ونكتب الشعر.
مع ذلك، ربما بعد 30 عامًا، لن تكون تواريخنا متوازية فحسب، بل إنها ستتلاقى، كما يصب نهر نيريتفا البوسني في البحر الأدرياتيكي، بهدوء وفي لحظة واحدة.

*نيجرا كرافيتش Nejra Kravić: طالبة ماجستير في "الحرم الجامعي العالمي لحقوق الإنسان"، وكاتبة مقيمة في البوسنة والهرسك.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: From Bosnia to Palestine, Our Histories Will Converge

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