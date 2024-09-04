جرحى بقصف الاحتلال وسط مدينة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، الليلة، في
قصف لطائرات الاحتلال على مدينة غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، أفادت مصادر
طبية، بإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران
الاحتلال منزلا في حي الدرج، وسط مدينة غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا،
على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,819
مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,291 آخرين، في حصيلة غير
نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف
والإنقاذ الوصول إليهم.
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