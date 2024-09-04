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جرحى بقصف الاحتلال وسط مدينة غزة

9/4/2024 12:00:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، الليلة، في قصف لطائرات الاحتلال على مدينة غزة.
وبحسب وكالة "وفا"، أفادت مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال بجروح مختلفة، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلا في حي الدرج، وسط مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها، برا وبحرا وجوا، على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,819 مواطنا فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 94,291 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ ما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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