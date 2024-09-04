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قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم

9/4/2024 12:00:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد وكالة "وفا" مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، تركزت في منطقتي الجبل والحارة التحتا، وفتّشتها.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيس الممتد في مناطق الشرفا، والمطينة، والمشاهد.

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