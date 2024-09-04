قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم
التاريخ
9/4/2024 12:00:36 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء،
قرية حوسان، غرب بيت لحم.
وأفاد وكالة "وفا" مصدر محلي، بأن
قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وداهمت عددا من منازل المواطنين الفلسطينيين، تركزت
في منطقتي الجبل والحارة التحتا، وفتّشتها.
وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع
الرئيس الممتد في مناطق الشرفا، والمطينة، والمشاهد.
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