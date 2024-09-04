إعلام بريطاني: لندن تعرضت لضغوط قبل تعليقها تصدير أسلحة للاحتلال

إعلام بريطاني: لندن تعرضت لضغوط قبل تعليقها تصدير أسلحة للاحتلال
التاريخ
9/4/2024 12:00:36 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن
مصدر حكومي بريطاني قوله إن لندن تعرضت لضغوط إسرائيلية وأميركية قبل إعلانها
تعليق تصدير أسلحة.
وأضافت الصحيفة أن واشنطن رأت أن تعليق لندن
تصدير أسلحة للاحتلال سيعرقل المفاوضات، وأنه إجراء غير مفيد.
وذكر المصدر أن واشنطن و"تل أبيب"
أبلغتا لندن أن تعليق تصدير أسلحة سيضر باتفاق وقف إطلاق النار.
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