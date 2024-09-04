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إعلام بريطاني: لندن تعرضت لضغوط قبل تعليقها تصدير أسلحة للاحتلال

9/4/2024 12:00:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن مصدر حكومي بريطاني قوله إن لندن تعرضت لضغوط إسرائيلية وأميركية قبل إعلانها تعليق تصدير أسلحة.


وأضافت الصحيفة أن واشنطن رأت أن تعليق لندن تصدير أسلحة للاحتلال سيعرقل المفاوضات، وأنه إجراء غير مفيد.

وذكر المصدر أن واشنطن و"تل أبيب" أبلغتا لندن أن تعليق تصدير أسلحة سيضر باتفاق وقف إطلاق النار.

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