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إعلام عبري يكشف الموعد المتوقع لتقديم مقترح اتفاق غزة الجديد

9/4/2024 12:00:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت مصادر عبرية عن الموعد المتوقع لتقديم مقترح جديد لاتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، قالت واشنطن إنها تعكف عليه حاليا، في حين أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المطلوب ليس مقترحا جديدا، بل إلزام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بما وافقت عليه المقاومة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن التقديرات تشير إلى أن المقترح الأميركي النهائي بشأن وقف إطلاق النار وإبرام صفقة تبادل في غزة سيعرض على الأطراف المعنية آخر الأسبوع المقبل.

بالمقابل؛ قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، إن المقاومة لم تتلق أي مقترح جديد للصفقة، وإنها تتعامل فقط مع ما تتلقاه من الوسطاء.

وأضاف أن المطلوب ليس مقترحا جديدا، بل إلزام نتنياهو بما وافقت عليه المقاومة.

كما أكد حمدان أن استعادة أسرى الاحتلال ستكون إذا توقفت الحرب في قطاع غزة وحدث انسحاب تام منها، مضيفا أن استمرار عمليات الاحتلال في القطاع يؤدي إلى قتل الأسرى الإسرائيليين بدلا من استعادتهم.



ملامح المقترح الأميركي
وقال البيت الأبيض من جهته أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ما تزال تعتقد أن التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ممكن، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن منخرط في ذلك بشكل شخصي.

وأضاف البيت الأبيض أن إدارة بايدن سمعت الكثير من "إسرائيل" وتواصل التشاور مع الوسطاء المصريين والقطريين من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار بغزة ولا إطار زمنيا لتحقيق ذلك، وتعمل على مقترح لتأمين الإفراج عن الأسرى المتبقين وتوفير المساعدات لغزة ووقف القتال في القطاع.

وشدد البيت الأبيض على أن هناك حاجة ملحة للتوصل لاتفاق تبادل وما حدث نهاية الأسبوع في غزة يؤكد أهمية الإسراع بذلك، في إشارة إلى استعادة جيش الاحتلال الإسرائيلي جثث 6 أسرى بعد العثور عليها داخل نفق بقطاع غزة.

وأشار إلى أن المقترح ينص على إبعاد القوات الإسرائيلية في "ممر فيلادلفيا" إلى الشرق وهذا عنصر أساسي لم يتغير، كما ينص الاتفاق على سحب "إسرائيل" قواتها من المناطق المكتظة في مرحلة أولى؛ بما فيها حول "ممر فيلادلفيا".

وقال البيت الأبيض إن "الفجوات ضيقة بما يكفي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ونعتقد أننا قريبون منه".

وقال مسؤول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي من جهته، إن الرئيس بايدن سيواصل التركيز على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنه تم إحراز تقدم في التعامل مع العقبات، لكن إتمام الاتفاق سيتطلب من الجانبين إظهار المرونة، مشيرة إلى أنه سيتم التواصل مع الشركاء في المنطقة للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة أجرت محادثات بنّاءة الأسبوع الماضي في المنطقة لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن الفجوات النهائية، مشددة على أن "الأوان قد آن لينجز الاتفاق، وهو ما يتطلب من الطرفين إسرائيل وحماس التحلي بالمرونة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر لصحفيين إنه ما يزال هناك عشرات الأسرى في غزة ينتظرون التوصل إلى اتفاق يعيدهم إلى ديارهم، وحان الوقت لإبرام هذا الاتفاق.


العقبة الرئيسة أمام الاتفاق
وفي السياق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن 9 مسؤولين حاليين وسابقين في دول وسيطة، قولهم إن تمسك نتنياهو بـ"محور فيلادلفيا" يمثل العقبة الرئيسة حاليا أمام الاتفاق.

وأفاد هؤلاء المسؤولون أن تشكيل قوة فلسطينية مدربة أميركيا هو الترتيب الأكثر ترجيحا لتأمين الحدود، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستئناف دور مراقبة معبر رفح بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية من جانبها، عن مسؤول أميركي قوله إن بايدن دعا "الحكومة الإسرائيلية" إلى تسريع تأمين إطلاق سراح الأسرى المتبقين، وكان واضحا في تحميله حماس مسؤولية قتل "المحتجز" الأميركي.

وقال مصدر- وصفته الشبكة بالبارز- إن تصريحات الرئيس بايدن بشأن نتنياهو خطيرة؛ "لأنها تأتي بعد أيام من إعدام حماس 6 محتجزين بينهم أميركي".

وعلق المصدر ذاته على خطاب نتنياهو قائلا إن "هذا الرجل نسف كل شيء في خطاب واحد"، لكن مصادر قالت للشبكة إن مقترح بايدن الذي قدمه في أيار/ مايو الماضي شمل ابتعاد القوات الإسرائيلية عن التجمعات السكنية، دون الإشارة إلى "محور فيلادلفيا".

وأضافت الشبكة- نقلا عن مصادر مطلعة على مفاوضات الصفقة- أن إصرار نتنياهو الأخير على البقاء في "محور فيلادلفيا" يمثل تغيرا في الموقف.

ويأتي ذلك في وقت نقلت فيه صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر عسكرية أنه دون التوصل إلى صفقة فإن أي عملية برية واسعة النطاق في غزة ستعرض حياة الأسرى للخطر. (الجزيرة نت)

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