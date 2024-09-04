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توقعات بسحب استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي من إسرائيل

9/4/2024 12:00:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وكالة "رويترز" أن صندوق الثروة السيادي النرويجي، قد يسحب استثماراته من "إسرائيل" بعد تبنيه تفسيرا جديدا لسياسة الأخلاقيات.
وقالت الوكالة إن الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار قد يضطر إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيرا جديدا أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطابا في 30 آب/ أغسطس إلى وزارة المالية، يلخص التعريف الذي تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.

وتزايدت الضغوط في الآونة الأخيرة على الصندوق النرويجي للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في "إسرائيل" بسبب الحرب على غزة، ودعا برلمانيون ومنظمات عدة غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك.


تحقيقات للصندوق
وفتحت الهيئة المعنية بمراقبة أخلاقيات العمل التابعة للصندوق تحقيقا خلال الشهور الماضية، فيما إذا كانت الشركات الإسرائيلية التي يملك الصندوق أسهما فيها لا تمتثل للمبادئ التوجيهية للاستثمار المسموح بها بسبب الحرب.

وتعرضت الجامعات ومديرو الصناديق على مستوى العالم لضغوط لسحب استثماراتهم بسبب حرب الاحتلال على قطاع غزة المستمرة منذ نحو 11 شهرا.

وامتدت الضغوط لتطال أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، والذي امتلك استثمارات بقيمة 15 مليار كرونة (1.36 مليار دولار) عبر 76 شركة في "إسرائيل" في نهاية عام 2023؛ منها استثمارات في العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، حسبما تظهر بيانات الصندوق.

وتمثل هذه الاستثمارات 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق.

ونقلت "رويترز" عن لين الخطيب، رئيسة لجنة فلسطين في النرويج- وهي منظمة غير حكومية- قولها إن "الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية والدعم من الولايات المتحدة.. لذلك يجب علينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة".

وبالتوازي مع ذلك، تصاعدت المخاوف لدى لااحتلال من احتمال سحب الصندوق النرويجي استثماراته في "إسرائيل"، خصوصا أن الصندوق سبق أن اتخذ قرارات خلال سنوات الماضية بسحب استثماراته من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. (الجزيرة نت)

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