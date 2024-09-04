الاحتلال يعتقل طفلين من الخضر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء،
طفلين من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات
الاحتلال اعتقلت محمود علي يوسف الكوبر (15 عاما)، وقصي بسام عمران صلاح (15 عاما)
بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.
في السياق، قال مصدر محلي، إن قوات الاحتلال
اقتحمت مخيم العزة شمال بيت لحم، وشرع الجنود بدهم منازل وتفتيشها تعود لمواطنين
من عائلات قراقع، وأبو طربوش، وزبون، وعدوين.
واندلعت مواجهات إثر اقتحام المخيم، أطلق
خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت.
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