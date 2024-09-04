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الاحتلال يعتقل طفلين من الخضر

9/4/2024 12:00:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، طفلين من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وأفادت وكالة "وفا" بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمود علي يوسف الكوبر (15 عاما)، وقصي بسام عمران صلاح (15 عاما) بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

في السياق، قال مصدر محلي، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العزة شمال بيت لحم، وشرع الجنود بدهم منازل وتفتيشها تعود لمواطنين من عائلات قراقع، وأبو طربوش، وزبون، وعدوين.

واندلعت مواجهات إثر اقتحام المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت.

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