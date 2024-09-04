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انتخابات 2024: قراءة مبكرة لمشهد متحرك

9/4/2024 12:00:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وسط حالة نقدية لبعض مجريات العملية الانتخابية التي ستبلغ مرحلة الحسم بعد أسبوع تقريبا، يتوقف متابعون عند محطات تستجيب ـ نسبيا ـ لنبض الشارع المتعطش لأجواء انتخابية أكثر حماسة، وأشد تفاعلا على المستوى المجتمعي. وينظرون إلى تلك الحالة من بوابة قوانين الصوت الواحد التي هيمنت على العملية منذ أواسط التسعينيات من القرن الماضي وحتى آخر انتخابات جرت في العام 2020.
فقوانين الصوت الواحد التي تعددت في أشكالها لكنها حافظت على ذات المبدأ، فرضت على الشارع طقوسا انتخابية محورها تضييق الحلقات الانتخابية وحصرها ـ تقريبا ـ ضمن إطارات عائلية وعشائرية وأسست لخلافات سببها تعدد المرشحين داخل العشيرة الواحدة، وتقليص مساحات اللعب إلى دوائر صغيرة.
فعلى العكس من تلك الصورة جاء القانون الجديد كواحد من القوانين الإصلاحية ليلغي مبدأ الصوت الواحد ويفتح بوابة التواصل المجتمعي على قاعدة تعدد الأصوات، وإمكانية التنسيق خارج الإطار التقليدي عائليا وسياسيا.
فالصورة التي رسمتها تحليلات عديدة وتكررت على مدى دورات انتخابية مضت، لم تعد قائمة حيث وجدت في القانون الحالي متنفسا لها، ونجحت تفاعلات العملية الانتخابية التي بلغت ذروتها في التأكيد على إمكانية التحالف بين العشائر وتبادل الأصوات بين مرشحيها، إضافة إلى إمكانية الدمج بين الحزبية والعشائرية ضمن بوتقة واحدة وصولا إلى مخرجات يعتقد أنها مختلفة بعض الشيء، ومريحة إلى حد مقبول.
فالمطروح حاليا هو حالة من التوافق الحزبي العشائري مختلفة ـ نسبيا ـ عما سبق من تجارب كانت خلالها العشائرية رافدا رئيسيا لمختلف التيارات السياسية ولكن من طرف واحد. فالتوافق الجديد يلغي الفوارق العادية التي كانت قائمة وصولا إلى حالة قريبة من الدمج بين الطرفين.
وهناك شواهد كثيرة على ذلك، من بينها تبني بعض العشائر لأبنائها الحزبيين بشكل كامل، ودخول بعض الأحزاب في عمليات تنسيق مع بعض العشائر. واعتراف متبادل للتعاون من قبل الطرفين. والرد على أي مناكفات ناقدة لتلك الحالة تأكيدا على أن للعشائر دورا في تنفيذ الرؤية الملكية للإصلاح السياسي. وأنها لن تتوانى في القيام بهذا الدور.
وفي المحصلة هناك قراءات تؤشر إلى إيجابيات أخرى لهذا التطور، تتمثل باستعادة اللحمة التي تأثرت سلبا بقوانين الصوت الواحد، وأصبحت هناك لقاءات وزيارات ومجاملات بين أبناء المجتمع الواحد بكل تفاصيله تحت عنوان تبادل المنفعة وتوظيف الأصوات الانتخابية بشكل أكثر فاعلية. وقراءات أخرى ما تزال تحكم على العملية من زوايا سلبية.
غير أن المسألة لا تتوقف عند هذا البعد ـ بحسب قراءات أخرى حيادية ـ، فالعملية الانتخابية بتفاصيلها القانونية تحتاج إلى تفاعل أكثر عمقا واتساعا سواء لجهة ما هو مطلوب منها، أو لجهة ما تتطلبه العملية ذاتها.
فالمطلوب من عملية الإصلاح السياسي أن تفرز نوابا يحظون بقواعد شعبية واسعة، وبالتالي إلى أعداد كبيرة من الناخبين. وتبعا لذلك هناك عتبة لا بد للحزب أو للقائمة الخاصة بالدائرة المحلية اجتيازها. ما يتطلب تفاعلا واسعا من الناخبين مع أشخاص يحظون بقواعد شعبية وبرامج تستجيب لمطالبهم ولحاجات الوطن والمجتمع.
فالعتبة بالنسبة للقوائم الحزبية تبلغ اثنين ونصف بالمائة من عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم. بينما هي بالنسبة لقوائم مرشحي الدوائر المحلية سبعة بالمائة قبل أن تعطى الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية تخفيضها فيما إذا لم تتعدد القوائم الحاصلة عليها.
وللتقريب، يمكن العودة إلى بعض الأرقام حول انتخابات سابقة، حيث بلغت نسبة التصويت في الانتخابات التي جرت عام 2020 على مستوى الوطن 29.9 %. وهناك حالة تفاؤل بأن تصل النسبة هذا العام إلى 35 بالمائة أو أكثر قليلا.
أما العدد الإجمالي للناخبين في الجداول النهائية للانتخابات لعام 2024، فقد بلغ حوالي خمسة ملايين ومائتي ألف ناخب وناخبة. وبالتالي فإن نسبة الحسم للقوائم الحزبية في حال بلغت نسبة الاقبال ما هو متوقع (( 35 بالمائة)) لن تقل عن عشرة آلاف صوت. وهو عدد قد لا يكون كبيرا بالنسبة لبعض الأحزاب لكنه كبير جدا بالنسبة لأحزاب أخرى، ويحتاج إلى تحالفات وإلى تنسيق المرشحين بشكل فردي أو جماعي مع عشائرهم. كما يحتاج إلى جهد مضاعف للحصول على أصوات تمكن الحزب من حصد المقاعد، وسط تقديرات بأن الحصول على مقعد نيابي ضمن القوائم الحزبية يحتاج إلى حوالي 40 ألف صوت.
أما القراءات في هذا الصدد فستكون مؤشرا إلى ما ستكون عليه الصورة الحزبية ما بعد العاشر من أيلول الحالي.
فالعديد من القراءات ترى أن ما بين 10 ـ 15 حزبا أو ائتلافا حزبيا فقط يمكنها اجتياز العتبة. من بينها ثمانية ـ تقريبا ـ ستحظى بعضها بمقعد واحد لكل منها والقليل منها بمقعدين. وقد لا تتجاوز أي منها السبعة مقاعد. إلا من خلال الدوائر المحلية التي سترفع منسوب الحزبية في المجلس المقبل إلى مستوى لافت. وبحيث تكون مخرجات العملية الانتخابية مؤشرا على نجاح التحالفات الحزبية العشائرية من حيث العدد، غير أن التعاطي داخل المجلس قد تكون نتائجه عكسية، بحكم أن العملية ليست تنسيقا انتخابيا فقط، وإنما تفاعلا برامجيا وتنسيقا دائما بعيدا عن الفردية التي كانت تحكم الأداء البرلماني لعقود طويلة.
لكن ذلك لا يعني الحكم المسبق على البرلمان المقبل، فكل ما حدث وما يحدث سيكون تجربة يستفيد منها الجميع في تطوير مستوى الأداء وانجاح التجربة ككل بحيث تكون الصورة مختلفة في المجالس البرلمانية المقبلة، وبحيث يتم ترسيخ أعراف برلمانية وانتخابية للبناء عليها أولا بأول.
وعلى الصعيد الحزبي، تجمع القراءات على أن العديد من الأحزاب ستختفي، وبخاصة بعض التي لا تحقق ما هو مطلوب لعتبة الحسم. أو تلك التي تكون بعيدة عن تحقيق تلك النسبة. ما يعني أن الانتخابات ستكون تمرينا سياسيا مهما، وستسهم في صياغة الواقع السياسي الجديد بأكثر واقعية.

MENAFN04092024000072011014ID1108633641

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