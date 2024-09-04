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مناظرات المملكة للأحزاب.. الآن عرفناكم

9/4/2024 12:00:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد أقل من أسبوع ستحدث أول انتخابات نيابية حسب القانون الجديد؛ والذي يسمح للأحزاب بالترشح وحصد مقاعد محجوزة مسبقا لها، وبذلك نشهد أول نتيجة لمنظومة التحديث السياسي.
في عام 2022؛ وبعد وضع التصور للمرحلة المقبلة- بأن يكون للأحزاب حصة تصاعدية تبدأ بـ 41 مقعدا وتصل إلى 2/3 مجلس النواب بعد دورتين- بدأت الشخصيات السياسية والراغبون في العمل السياسي بالتكتل وعمل أحزاب للمنافسة على هذه المقاعد.
خلال أقل من سنة تشكل 38 حزبا، وهي خليط بين أحزاب جديدة وأحزاب صوّبت وضعها حسب القانون الجديد، وبذلك أصبحنا أمام أحزاب نعرفها من خلال الأشخاص الذين يتصدرون مواقعها الأولى.
بدأت بعض الأحزاب التحرك والتعريف بنفسها ولكن بقيت أخرى رهينة الاسم ورهينة الانطباع المُشكل سابقاً عن شخصياتها الأبرز وبذلك عدنا لمصطلح الحزب المختزل في شخص أو أشخاص.
في شهر أيار الماضي دعا جلالة الملك إلى إجراء انتخابات برلمانية وحددت الهيئة المستقلة للانتخاب موعد العاشر من أيلول موعداً لها، وبذلك أصبحت الأحزاب أمام مصير يحتم عليها التحرك بشكل سريع للمنافسة على حجز مقاعد لها في البرلمان.
تحركت بعض الأحزاب، ولكن الغالبية الأخرى بقيت أسماء بلا برنامج أو حتى موقف يذكر لها، وإذا ما سألت المواطنين عن أسماء أحزاب وعن برامج لها، لن يجيبك إلا عدد قليل جدا، ويذكر لك بعض الأسماء التي تتحرك داخل الحزب.
بدأ الإعلام في توضيح التغيرات التي طرأت في تشكيل مجلس النواب، وطرحت من خلال برامج عديدة ومن خلال استضافات لأحزاب وممثلين عنها فكرة كل حزب ورؤيته ولونه السياسي وماهية برنامجه- إن وجد- وبذلك زاد الوعي ولو بشكل بسيط عند المواطنين.
هنا جاءت فكرة المناظرات، والتي قامت بها قناة المملكة ممثلة بصوتها ((صوت المملكة)) وقادها المميز عامر الرجوب، وقدموا لنا وجبات دسمة من خلال طرح نفس الأسئلة على حزبين، وسماع وجهات نظرهم حول أهم القضايا الداخلية وحتى الخارجية منها.
أجمل شي في المناظرات والتي تابعها عدد كبير نسبياً هي فكرة التعرف على الأحزاب من خلال أفكارها لا من خلال أشخاصها، ومن خلال برامجها لا من خلال تصريحاتها، ومن خلال الواقع الذي نعيش وليس من خلال الشعبويات، وبذلك تشكلت صورة جديدة عند الناخبين حول كل حزب وعن فكرهِ وعن مشاريعه التي سيحاسب عليها لاحقا إذا لم ينفذها.
المناظرات الحزبية هي ((فرصة الإقناع والإيقاع بالخصوم))، وهي أفضل الطرق لأي حزب بأن يصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، لأن الناخب ينتظر طرح أفكار وحلول لمشاكله.
والأكيد أن المناظرات والوصول إلى الناس من خلال السوشال ميديا والإعلام- خصوصا مع اعتماد الناس عليها في الحصول على المعلومة- أفضل من إغراق الشوارع بالصور.

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