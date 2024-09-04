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في جدوى طوفان الأقصى

9/4/2024 12:00:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لم يبدأ النضال الشعبي الفلسطيني في 7 أكتوبر، بل منذ بداية القرن العشرين، استحوذت حماس على مشهد المقاومة لأن الساحة خلت من أي مشروع آخر للتغيير والتحرير، ومن المتفق عليه أن تحالفها مع إيران إشكالي، تفوق الكيان الصهيوني على نفسه بالإجرام، وهو يُحاكم عن جرائم حرب أمام محاكم دولية، حجم الدمار والضحايا أقام التساؤل؛ هل حماس حسبت حساب عمليتها أم انها غامرت بغزة وأهلها ودمرتهم، وأن أقصى ما تسعى اليه الآن هو العودة بغزة لوضعها قبل 7 أكتوبر.
قد يكون في بعض جوانب هذه التساؤلات صحة، لكن إرهاب نتنياهو فظيع وولد الانفجار، وهو ما يجب التركيز عليه الآن. ومن جانب آخر فهذه هي طبيعة حروب التحرير الشعبية، فقد نقل عن ((مو تسي تونغ)) في ((مؤلفاته العسكرية)) بهذا الصدد؛ قوله (( قوى المقاومة الشعبية تخوض معارك غير متكافئة، حيث الجيش له التفوق العسكري ولحركة التحرر التفوق الأيديولوجي/ العقائدي))، ولك في حروب الروس الشيوعيين ضد هتلر في ليننغراد، وفي حروب الفيتناميين ضد أميركا مثال. ومن جانب آخر ألم يتغن العالم العربي بشعب المليون شهيد في الجزائر!، ألسنا القائلين (( وللحرية الحمراء باب .... ((، وهل يعلم أحدكم أن شعبا ما تحرر بالتنسيق الأمني أو بربط حياته ومقوماتها مع العدو!.
وأكثر من ذلك، ألم تصدع منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لكل مقررات أوسلو ورفعت الراية البيضاء؟ لا بل أعلنت انها لا تعترف بإسرائيل وحسب، بل انها ترفض المقاومة العسكرية أيضا، وماذا جنت؟ سيادة رئيس لا يستطيع أن يتحرك من مكتبه دون تصريح أمني من ضابط مستوطن من الفلاشا أو المجر!.
لا شك أن عملية الطوفان ستدرس وتدرس تنظيما وتخطيطا، ولم يتوقع أحد استمرار العملية للآن، ومن نتائجها - وأغلب هذه النتائج قد لا تكون مقصودة ولا متوقعة -:
عربيا، وجهت جيل الشباب العربي للتركيز على الصراع العربي الإسرائيلي، وفهمهم له كصراع استعماري بقيادة إسرائيل بدعم من الحلف الإنجلو أميركي. جيل بدأ يُدقق في الأسباب الذاتية العربية للهوان العربي الذي نعيشه، وأبرزها غياب حكم الشعب وسيادة القانون والتخلف العلمي وغياب التنوير والمدنية.
عالميا، أحدث الطوفان انتفاضة شبابية في جيل شباب أوروبا وأميركا الذي بدأ يتساءل عن فكرة إسرائيل ويحاكمها وفق حقوق الإنسان، ويتجاوز مخاوف معاداة السامية واللوبي الصهيوني. كما بدأت تحركات غير مسبوقة لمحاكمة إسرائيل أمام المحاكم والمنظمات الدولية، وأيضا بدأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية يكتسح العالم. حتى أن أصواتا يهودية - مثل المؤرخ إيلان بابيه - تقول بأن نهاية المشروع الصهيوني قد بدأت!
آخر الكلام، إن طوفان الأقصى قد لا يسحق جيش الكيان الصهيوني، وثمنه مأساوي، لكن التركيز اليوم يجب أن يكون على الاحتلال باعتباره أصل كل الشرور، فلا شك أن طوفان الأقصى قد أعاد القضية الفلسطينية للمشهد السياسي والدبلوماسي والحقوقي العربي والعالمي، الأمر الذي جعل سؤال الجدوى يُطرح بقوة على الأنظمة والأحزاب والمنظمات والمثقفين العرب، حول وجودهم إذ هم لم ينهضوا بمشروع فكري سياسي ثقافي مدني تقدمّي قوامه تحرير الإنسان الثقافي والحقوقي والفكري والاستقلال الاقتصادي والسياسي، لأن تحرير الإنسان هو متطلب مسبق لتحرير الأرض. محليا آخر شيء نحتاجه هو اختلاق معارك داخلية وتوطين الخوف، فالكثير من داعمي الشعب الفلسطيني في غزة ليسوا بالضرورة مع فكر حماس بل هم مع مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال ومع حقه في تقرير المصير، هناك فرق ويجب عدم خلط الأوراق، فاهمين على بعض جنابك؟!.

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