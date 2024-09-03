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خطابات مستنسخة تطغى على مهرجانات انتخابية في العقبة

9/3/2024 11:58:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- تشهد مدينة العقبة، نشاطا متزايدا مع افتتاح المقار الانتخابية لمترشحي قوائم محافظة العقبة وقرب موعد الاقتراع للانتخابات النيابية في العاشر من الشهر الحالي، حيث تتنافس فيها 8 قوائم محلية يسعى كل منها للظفر بالمقاعد المخصصة للمحافظة.
وتسابقت قوائم مترشحة في العقبة على فتح مقارها الانتخابية، بينما اكتفى بعضها بإصدار بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود مقار انتخابية.
وفتح المقار الانتخابية في العقبة، ساهم في إنعاش بعض القطاعات في المدينة، لا سيما محال الحلويات والمطاعم، ومحال تجهيز "الصيوانات" ومستلزماتها والمطابع التجارية، في وقت بدأ فيه المشهد الانتخابي يصبح أكثر وضوحا.
ويكتظ الشارع العقباوي هذه الأيام بالحشود التي تحرص على حضور احتفالات فتح المقار الانتخابية، حيث حرص مترشحو القوائم على إقامتها في المناطق السكنية لتسهيل الوصول إليها وحضور الافتتاح، وذلك لإعطاء صورة للناخب عن مدى الدعم والمؤازرة التي يتمتع بها المترشح صاحب المقر.
ويبلغ عدد سكان محافظة العقبة 220 ألف نسمة، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين في دائرة العقبة 80767 ناخبا حسب آخر تحديث، وخصص لها 3 مقاعد: مقعدان تنافس ومقعد للكوتا النسائية، بينما يبلغ عدد الناخبين الذكور ما يقارب 39529 ناخبا.
ورافق افتتاح المقار الانتخابية في العقبة، دعوات من قبل المؤازرين وقادة الرأي لشحذ الهمم للناخبين والتوجه إلى صناديق الاقتراع في العاشر من الشهر الحالي لممارسة حقهم الانتخابي، مع التأكيد على أن تستمر المنافسة بشكل إيجابي.
ويبرز في افتتاح المقار الانتخابية في العقبة، كلمات المترشحين التي تكون عبارة عن بيان انتخابي، تؤكد دورهم التشريعي والرقابي، إضافة إلى تغيير وإصدار بعض التشريعات التي تسهم في تعزيز الجانب التنموي في المحافظة، ودورهم في متابعة القضايا والسعي للنهوض بمستوى الخدمات في كافة المجالات.
ولم تخل تلك الكلمات من وعود للحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وحث الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات وتوطين الموجود منها في العقبة، والارتقاء بالمنطقة الخاصة حتى لا تفقد بريقها.
المواطن محمد الفرجات، يقول، إن "افتتاح المقار الانتخابية في العقبة لبعض الكتل المحلية لم يغير مشهد الناخب عن الكتلة ومترشحيها رغم الإعلانات المستمرة لحضور افتتاح المقار".
وأشار الفرجات، إلى أنه "استمع لكلمات بعض المترشحين، وجميعها تكاد تكون مستنسخة من بعضها، وهي عبارة عن شعارات رنانة سمعناها منذ دورات سابقة دون أن يتغير المشهد".
أما المواطن خالد عبد الله، فيرى، أن "أبرز المطالب المجتمعية في العقبة، خصوصا عند فئة الشباب، هي إيجاد فرص عمل لهم في المؤسسات العامة الحكومية كأولوية، ثم في القطاع الخاص، وهذا مرهون بوعود قاطعة من قبل المترشحين لناخبيهم ومكونات المجتمع العقباوي الذي يتصف بالفسيفساء من كافة عشائر ومناطق المملكة".
وأضاف عبدالله، أن "هذا لا يمكن أن يحققه النائب المنتخب الذي يكون دوره محصورا في الرقابة والتشريع، إذ يجب أن يولي النائب أهمية للدور الخدمي والمجتمعي".
ويأمل أبناء وسكان العقبة أن يسهم المجلس النيابي المقبل في حل العديد من المشاكل التي تعاني منها المدينة الاقتصادية والسياحية، ومن أبرزها تعديل قوانين المنطقة الخاصة واستقرار القوانين والتشريعات، وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى الاهتمام بالقطاعين التعليمي والصحي في العقبة.

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