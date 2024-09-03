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45 نقابيا يخوضون السباق الانتخابي في الكرك.. زيادة عددية أم إضافة نوعية؟

9/3/2024 11:58:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك- يخوض عشرات النقابيين في محافظة الكرك الانتخابات النيابية الحالية، من مختلف المهن، إذ يشارك أغلبهم في المنافسة للمرة الأولى ضمن قوائم مختلفة بالمحافظة، بينما سبق لبعضهم الترشح في انتخابات سابقة، لكنها المرة الأولى التي يخوض فيها الجميع الانتخابات وفق انتماءات حزبية، بناء على القانون الجديد للانتخابات.
وبحسب رصد قوائم الترشح بالمحافظة، والتي بلغ عددها 17 قائمة انتخابية وهي الأكبر على مستوى محافظات المملكة، وبلغ عدد المترشحين فيها 117 مترشحا، وهو أيضا الأعلى بين المحافظات الأردنية، فقد بلغ عدد النقابيين الذين ترشحوا نحو 45 نقابيا، من الأعضاء في مختلف النقابات المهنية، مقارنة بـ28 مترشحا نقابيا خاضوا سباق الانتخابات النيابية الماضية في العام 2020.
وتوزع المترشحون النقابيون على مختلف النقابات، إلا أن الأعلى من بينهم هم المترشحون من أعضاء نقابة المحامين بعدد بلغ 12 مترشحا ومترشحة، يليهم المترشحون من نقابة الأطباء بعدد بلغ 11 مترشحا ومترشحة، ثم المترشحون من أعضاء نقابة المعلمين بعدد بلغ 9 مترشحين، ثم المترشحون من أعضاء نقابة المهندسين بعدد 3 مترشحين، ومترشح واحد من أعضاء نقابة الصحفيين.
وتوزع باقي المترشحين على مهن مختلفة، حيث كان بعضهم من المتقاعدين العسكريين والمتقاعدين المدنيين، ومن رجال الأعمال وأصحاب المحال التجارية الكبيرة والصغيرة، والمزارعين وسائقي المركبات والحافلات وربات البيوت والعاملين في مجال الإعلام، ومن أعضاء الهيئات التدريسية بالجامعات، وبلغ عددهم 8 مترشحين.
وفي بعض الحالات، تشكلت قوائم على أساس مهني أو أغلبها من النقابيين، كما هو الحال في إحدى القوائم الحالية التي تشكلت من أغلبية من أعضاء نقابة الأطباء، أو أخرى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث ساهم قانون الانتخابات الجديد الذي سمح للعاملين بالحصول على إجازة لغايات الترشح لمدة ثلاثة أشهر، في زيادة أعداد المترشحين من النقابيين، خصوصا المهندسين والأطباء من فئة الشباب تحديدا.
ويتفق مترشحون نقابيون على أن تجربة الانتخابات النيابية تختلف بشكل كبير عن تجربة الانتخابات النقابية التي خاضوها في نقاباتهم المختلفة، سواء كمترشح أو مشارك في الانتخابات التي كانت تجري دائما في انتخابات مجالس النقابات أو فروعها بالمحافظات، في حين تعتبر فعاليات شعبية ونقابية أن مشاركة النقابيين في الانتخابات هي إضافة نوعية ومتميزة للعمل النيابي، وهي ليست الحالة الأولى في سجل الانتخابات النيابية.
ومن وجهة نظر الناشط السياسي المهندس عمار الهلسة، فإن "مشاركة عدد كبير من النقابيين كمترشحين في الانتخابات النيابية الحالية، تعد دليلا على انغماس النقابيين في العمل العام والحياة السياسية، وتأكيدا للدور الوطني الكبير للنقابات في الحياة السياسية والعمل العام".
وأشار الهلسة، إلى أن "أعضاء النقابات المهنية كانوا على الدوام إضافة نوعية لمجلس النواب خلال الدورات النيابية المختلفة، وكانوا أعضاء فاعلين في اللجان النيابية بالمجلس".
ووفق رئيس فرع نقابة المهندسين الأردنيين في الكرك المهندس وسام المجالي، فإن "مشاركة النقابيين في الانتخابات النيابية أو البلدية أو مجالس المحافظات هي مشاركة دائمة وقديمة، وتشكل إضافة مهمة لعضوية مجلس النواب، وخصوصا في مجالات الاختصاص، ناهيك عن دورهم السياسي المهم باعتبار أن النقابات المهنية كانت وما تزال رافعة مهمة من روافع العمل الوطني طوال تاريخها".
واعتبر أحد المترشحين النقابيين، الذي يخوض تجربة الانتخابات النيابية عن مقعد محافظة الكرك ضمن مترشحي الأحزاب، أن "تجربة خوض الانتخابات النيابية هي تجربة مهمة ومختلفة تماما عن تجربة الانتخابات النقابية"، لافتا إلى أن "على المترشح الآن أن يكون ممثلا لكل الوطن وليس مترشحا لمحافظة أو لعشيرة أو حتى لحزب، لأن الوطن هو الأهم، وعلى النائب أن يقدم نفسه باعتباره للوطن كله، ويمارس دورا تشريعيا حقيقيا بعيدا عن صورة النائب الخدماتي".
وأضاف، أن "انتماءه النقابي يعزز دوره في مجلس النواب بحيث يكون ممثلا أيضا لقطاع واسع من زملاء المهنة الذين ينتظرون منه الكثير، بالإضافة إلى كونه ممثلا ومترشحا لقطاع واسع من المواطنين الذين لديهم مشاكلهم وقضاياهم وهموم وقضايا المحافظة والوطن بشكل عام".
ويقول مترشح نقابي آخر، إن "الانتخابات النيابية وبكل تفاصيلها تختلف كليا عن الانتخابات النقابية التي يتم المشاركة فيها لفترات طويلة لأسباب عديدة، كونها تضم جمهورا واسعا ومساحة كبيرة من العمل والمشاركة في الدعاية الانتخابية ذات الاهتمامات الكبيرة".
وأشار إلى أن "اهتمام المترشح النقابي يكون مقتصرا على جمهوره النقابي فقط، في حين أن جمهوره الآن هو الأوسع والأكثر تعددا واختلافا، ذلك أن الانتماء النقابي يزيد من أعباء المترشح لكونه يمثل قطاعا نقابيا مهما وعريضا".
ويؤكد مترشح نقابي ثالث، أنه "يخوض تجربة الانتخابات النيابية هذه المرة مترشحا عن دائرة الكرك للمرة الأولى، وهي تجربة جديدة ومختلفة تماما عن تجاربه في المشاركة بالانتخابات النقابية"، لافتا إلى أن "تجربته النقابية أعطته فرصة للتعرف على طبيعة العملية الانتخابية كمترشح".
وشدد على أن "ترشح الشخص النقابي للمشاركة في الانتخابات يضيف أعباء جديدة عليه، ويجعله حاملا لقضايا عديدة، فمشاركة النقابي في الانتخابات النيابية تعد تجربة مميزة وإضافة نوعية"، معتبرا أن "كونه نقابيا، فذلك يضيف إلى رصيده الانتخابي في توسيع دائرة الجماهير التي يمكن أن يتحدث معها، ويشاركها همومها وتطلعاتها، بالإضافة إلى كونه مترشحا عن كل المواطنين ليكون نائبا عن كل الوطن في نهاية المطاف في مجلس النواب".
وخلال الدورات النيابية السابقة، كان للنقابيين حضور ثابت في المقاعد المخصصة لمحافظة الكرك في مجلس النواب، من خلال فوز بعض المترشحين النقابيين بعضوية المجلس عن دائرة الكرك.
وخلال دورة مجلس النواب الثامن عشر عام 2016، فاز 5 من أعضاء النقابات المهنية بعضوية المجلس وهم من نقابتي المحامين والمهندسين، وفي انتخابات المجلس التاسع عشر عام 2020، فاز بعضوية المجلس 4 نقابيين من نقابتي المهندسين والمحامين.

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